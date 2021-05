11. generációs Intel Core H processzorokkal támad az Acer új gamer laptop felhozatala

Az Acer megint csak nagyot gurít a gamer laptopok tekintetében, ugyanis több új, frissített modellt is bejelentettek, amelyek főként azért minősülnek frissnek, mert új, tizenegyedik generációs Intel Core H processzorokat használnak.









300 RTX 3080-as videokártyával, 32 GB DDR4-gyel, 165 Hz-es QHD panellel támad, ugyanakkor utóbbi módosítható is, és ehelyett 360 Hz-es FHD panelként is alkalmazhatjuk a kijelzőt.Külső kijelző csatlakoztatásához rendelkezésre áll HDMI 2.1, egy pár USB 3.2 Gen 1 és egy USB 3.2 Gen 2 port, valamint Mini DisplayPort 1.4 és USB Type-C (Thunderbolt 4). 1499 eurós (kb. 535 ezer forint) áron kerül piacra júniusban!Az újRTX 3070-es videokártyával érkezik, valamint 3070-es VGA-val, illetve 32 GB-nyi DDR4 RAM-mal. 17 colos kijelzőjével egy igazi bestiának tekinthető (van 15 colos is), és itt is kétféle kijelzői opció van: a 360 Hz-es FHD panel, valamint a 165 Hz-es QHD panel.A masina Intel Killer E2600 ethernet-vezérlőt, Intel Killer Wi-FI 6 AX1650i-t és Control Center 2.0-t tartalmaz az alacsony késleltetés és a megbízhatóbb kapcsolat érdekében, valamint DTS:X Ultra-val is fel lett szerelve. A 15 és a 17 colos variáns is júniusban érkezik, előbbi kb. 600 ezer forintért, utóbbi kb. 650 ezer forintért.Végül, de nem utolsó sorban, az-ből is van 15,6 és 17,3 colos megoldás. RTX 3070-es videokártyát aggadtak a masinériába, 32 GB DDR 4 RAM-ot, megjelenítésben pedig 165 Hz-re és 3 ms-os válaszidőre számíthatunk.RGB-s billentyűzettel ruházták fel, az AcerBoost technológia ketyeg benne, a dedikált NitroSense gomb pedig lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy figyelemmel kísérjék a rendszer pillanatnyi működését. Szintúgy júniusban debütál az Acer Nitro 5, a 15,6 colos variáns 999 euróért (kb. 357 ezer forint), a 17,3 colos pedig 1299 euróért (kb. 464 ezer forint) megy.