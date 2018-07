11 dolog, ami a megjelenés óta változott a No Man's Sky-ban

A No Man's Sky túlzás nélkül a játékipar egyik, ha nem a legnagyobb csalódásaként maradt meg emlékeinkben, a Hello Games kegyetlen átverése miatt ugyanis milliókat sikerült átejteniük a fejlesztőknek, akik most már lényegében hiába próbálkoznak.

Márpedig próbálkoznak, hiszen nemsokára az Xbox One-os tábort próbálják majd meggyőzni arról, hogy a PC-re és PS4-re 2016 óta elérhető játék azért nem is olyan rossz, sőt mi több, rengeteg dolog változott benne a megjelenés óta.Hogy pontosan mi? Magunk között szólva nem sok minden, de a Hello Games azért összedobott egy kapcsolódó videót, melyben két és fél percben és 11 pontban összefoglalják számunkra a lényeget, noha az igazán nagy dolgokat majd, benne olyan jelentéktelen, évek óta várt aprósággal, mint a teljes többjátékos támogatás...

