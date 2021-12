100 millió dollárt fizet a Riot Games egy nemi diszkriminációs per rendezésére

A League of Legends és a Valorant fejlesztőcsapata, a Riot Games frissen bejelentette, hogy 100 millió dollárt fizet egy nemi diszkriminációval kapcsolatos per rendezésére, ezzel befejezve az ügyet.

Az eredeti megegyezés 10 millió dollárról szólt, de új ügyvédeket fogadtak fel, akik sokkal nagyobb kifizetést szorgalmaztak, ami most megvalósul. Az egyezségből származó pénzGenie Harrison nőjogi ügyvédnő, aki a dolgozók nevében érvelt, a The New York Times-nak elmondta , hogy a megegyezés feltételei méltányosak.A NYT szerint több mint 1000 teljes munkaidős alkalmazott és 1300 vállalkozó, akik már 2014 novemberében is a Riotnál dolgoztak, 80 millió dolláron osztozik, 20 millió dollárt pedig a jogi és egyéb költségek fedezésére különítettek el.A Riot Games emellett egy sokszínűségi és befogadási programba is pénzt fektet, egy harmadik fél által végzett auditot végeznek, amely elemzést készít a nemek közötti egyenlőségről az alkalmazottak fizetése és a munkakörök betöltése terén.