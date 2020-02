100 GB helyet foglalhat majd a Final Fantasy VII Remake

Ahhoz képest, hogy egy első epizódról beszélhetünk, a Final Fantasy VII Remake mégis elképesztően tartalmas mókának ígérkezik, mivelhogy felbukkant az interneten a dobozkép hátulja, amin már ott feszíthet a játék mérete.

Két blu-ray lemeznyi adatot prognosztizál a kép, számszerűsítve, amit aztán több forrásból is megerősítettek: többek között Redditen, Twitteren is kerültek fel olyan képek, amelyek ezt bizonyítják. Korábban is sejthettük már, hogy két blu-rayen jön majd a Final Fantasy VII Remake , ám ezzel kvázi megerősítést nyer a dolog.Persze az infó nem hivatalos addig, amíg a Square Enix nem kommunikálja formálisan is, viszont ha tényleg igaz ez a méret, akkor el sem tudjuk képzelni, hogy a többi epizóddal együtt mégis mekkora tartalomcunamit fog biztosítani a várva várt remake.