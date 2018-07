Százezren pörgették a hétvégén a No Man's Sky-t Steamen

Bár az induláskor elért 200 ezres játékosszámot még nem produkálja a No Man's Sky - valószínűleg már nem is fogja -, mégis, a NEXT frissítés hírére rengetegen úgy döntöttek, hogy belevetik magukat a végtelen univerzum nyújtotta kalandba.

Nem kevesebb, mint 100 ezer ember játszott a hétvége folyamán a Hello Games munkájával, és ez csak a Steames adat, meg sem merjük tippelni, hogy a konzolos játékospopuláció hozzáadásával mekkora szám jönne ki., tehát Sean Murrayék valószínűleg örömtáncot járnak ezekben a pillanatokban. Természetesen a tény, hogy most féláron lehet megvásárolni a címet egyértelműen sokat dobott ezen a számon, de eszünk ágában sincs kukacoskodni, mindentől függetlenül ez bizony szép eredmény!