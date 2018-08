10 percnyi Sekiro: Shadows Die Twice gameplay videó érkezett

Őszintén reménykedtünk benne, hogy mivel kipróbálható demóként ott van a kölni gamescom expón, ezért legalább egy gameplay videó hozzánk is eljut majd a Sekiro: Shadows Die Twice -ról, és kapcsolódó imáink szerencsére meghallgatásra leltek.

A From Software legújabb alkotása - melya leginkább - ugyanis egy 10 perces mozgóképet kapott, amit a GameSpot csapata rögzített a helyszínen, és aki csak egy kicsit is kedveli a japán történelmet, vagy az említett játékot, az garantáltan tátott szájjal nézi majd végig. Sekiro: Shadows Die Twice várhatóan 2019. március 22-én érkezik majd PC-re, PS4-re és Xbox One-ra egyaránt.

Nézd nagyban ezt a videót!