10 percnyi gameplay felvételt kaptunk a Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom-ról

A Bandai Namco egy teljesen hivatalos gameplay videót mutatott be a rajongók számára a sokak által várt Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom -ról, aminek köszönhetően a csodaszép JRPG korábban még soha nem látott második fejezetéből kapunk egy kis ízelítőt.

Az alkotás története szempontjából az A Kingdom to Come című fejezet egyébiránt rendkívül fontos lesz, hiszen, és ezt fel is vázolja kompániájának, akik szkeptikusan ugyan, de támogatják törekvését.Persze az alábbi videó messze nemcsak a sztorit próbálja letuszkolni a torkunkon, hiszen az átvezetők bámulása helyett vad küzdelmeket is láthatunk a csodálatos fantáziavilágban kalandozva, így ha éppen ez érdekelne, akkor semmiképpen se hagyd ki ezt a kis filmecskét. Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom megjelenését március 23-án várjuk PC-re és PS4-re.

