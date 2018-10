10 percnyi gameplay felvételt kaptunk a Battlefield V egyjátékos kampányából

Miután a napokban hivatalosan is bemutatkozott a rajongók előtt, várható volt, hogy csakhamar egy alaposabb gameplay felvételt is kapunk majd a Battlefield V egyjátékos kampányából, amit a sorozat egyik ügyeletes szivárogtatója, Westie juttatott el hozzánk.

Emberünk ugyanis egy 10 perces gameplay felvételre tette rá a mancsát, aminek jóvoltából a War Stories játékmód több történetszálába is belefolyhatunk pár pillanat erejéig, ezáltalA The Last Tiger kivételével - ami majdnem egy normális német küldetéssorozat lett -, mindegyik War Stories misszióba belepillanthatunk az alábbiakban, és mivel korábban soha nem látott képsorok egész garmadájával ismerkedhetünk meg, ezért érdemes vetni rá egy pillantást. A Battlefield V megjelenését november 20-án várjuk PC-re, PS4-re és Xbox One-ra!

Nézd nagyban ezt a videót!