10 millió játékosnál tart a Grounded

A zsugorodós túlélőjátékban, a Grounded ben már 10 millió játékos fordult meg az Obsidian Entertainment szerint, akik egy videóban mutatták ki örömüket, hogy elérte ezt a lenyűgöző mérföldkövet.

Adam Brennecke, a Grounded játék igazgatója kijelentette, hogy a csapat nagyon el van ragadtatva a támogatás mennyiségétől és attól, hogy a közösség mennyire megnőtt az elmúlt másfél évben, valamint ez a világot jelenti számukra.Az Obsidian most a Grounded 1.0-s végleges kiadásán dolgozik, amely még idén megjelenik, azonban amíg mindez a háttérben zajlik, addig a jelenlegi variáns is megkapja a maga frissítéseit. Nézzétek meg ti magatok is az imént említett videót, amivel a srácok megünneplik a tízmilliós mérföldkövet:

