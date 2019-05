10 éves évfordulóját ünnepli az inFamous, izgalmas részleteket hallhattunk a játék eredetéről

Bár belegondolni is elképesztő, de a napokban ünnepli 10 éves évfordulóját az InFamous -sorozat első része, aminek apropójából a Sucker Punch csapata a Twitteren több érdekességet is megosztott velünk a játék eredetéről.

Ezekből készítettünk nektek egy érdekes kis összeállítást, hiszen megtudtuk például, hogy az InFamous , de a csapatnak más névötletei is voltak, miközben tervezték, hogy a főszereplő - akit eredetileg Gearwolfnak hívtak - szabadon váltogathasson a szuperhős és a civil öltözetek között.Bár nem tudjuk, hogy miként, de a Sucker Punch szeretett volna testre szabható épületeket tenni a játékba, valamint egy morálrendszert, amivel a lakosokat boldogabbá tehettük volna, sőt mi több, az első tervek alapján úgy volt, hogy az embereknél a csúnya beszéd is megjelenik.Ezen felül lett volna a játékban testre szabhatóság - a hajstílus és a ruhák terén -, a hős telekinetikus képességével pedig dobálhattunk volna objektumokat, de parkourozhattunk is volna, sőt tervben volt valamiféle energiapajzs, mely végül szintén nem valósult meg.Ha mindez nem elég vagány, a Sucker Punch bejelentette, hogy bár 10 év eltelt, de az üzenetrögzítőjük még mindig Zeke hangján köszönti a telefonálókat.