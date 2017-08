Az FSP viszonylag ismert márkának számít a tápegységek piacán, nemrég pedig piacra dobták legújabb tápegységeiket, melyek a középkategóriás felsőbb szegmensében fognak majd versenyezni, méghozzá nagyon jó eséllyel.

Az FSP Hydro PTM 550, 650 és 750 Wattos újdonságai ugyanisés rendkívül hatékonyak. Sikerült ugyanis megszerezniük a 80 Plus Platinum minősítést, de a hűtés már nem feltétlenül ilyen modern.A 135 milliméteres ventilátorok ugyanis alacsony terhelés esetében is forognak, vagyis nem kapjuk meg a teljes némaság kényelmét. Cserébe azonban a folyadékcsapágyas megoldás még terhelés esetén is halknak ígérkezik, a 120 euró körül debütáló szériára pedigvállalnak.