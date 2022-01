1 millió Xbox Series S / X konzol kelt el decemberben az Egyesült Királyságban

2021 decembere a Gfk által közzétett adatok szerint nagy hónap volt az Egyesült Királyságban a konzoleladások szempontjából, lévén a hónap során összesen 560 ezer gépet adtak el a régióban.

Bár a Nintendo Switch volt a legkelendőbb a sok közül, amely 6%-os növekedést ért el a már amúgy is lenyűgöző novemberi eladásokhoz képest, az Xbox is figyelemre méltó mérföldkőhöz érkezett. Az Xbox Series S / X együttesen a második legtöbbet értékesített konzol volt az Egyesült Királyságban decemberben, és, ami a duó eddigi legnagyobb eladási hónapját jelentette az Egyesült Királyságban.Sőt, még a 2020 novemberi megjelenésükhöz képest is nagyobb volt. Ez azt jelenti, hogy együttesen már több mint egymillió darabot adtak el az Egyesült Királyságban. A PS5 így a harmadik helyen végzett a versenytársak mögött, de még így is jó hónapot zárt, hiszen 28%-kal nőttek az eladások novemberhez képest.