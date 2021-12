1 millió eladásnál jár a Hot Wheels Unleashed

Míg a Forza Horizon 5 idén nagyot ment az autóversenyzés kategóriában, addig a Hot Wheels Unleashed , egy másik kisebb cím kissé gyakorlatilag a semmiből jött, melyben kiélhettük a fantáziánkat, hogy az összes kis Hot Wheellel versenyezzünk kedvünkre.

Úgy tűnik, hogy a játék is megütötte azt a bizonyos lécet, hiszen elég sikeresnek tűnik. Ma a fejlesztő Milestone sajtóközleményben jelentette be, hogy a játékEz egyben a leggyorsabban fogyó cím is a Milestone történetében, amelyhez olyan más autóverseny-sorozatok is tartoznak, mint a Ride és a MotoGP. Bár a jövőről nem árult el konkrétumokat, a vállalat azt is jelezte, hogy további tartalmak és támogatás érkezik majd 2022-ben.