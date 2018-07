Új Acer Nitro 5 teszt - a felső-közepes bivaly

Az idei évben frissítette az Acer a Predator és Helios család közé ékelődött Nitro 5 sorozatot, ráadásul olyannyira, hogy a ráncfelvarrás helyett gyakorlatilag kicserélte a teljes hardvert. Mindig jellemző volt az Acerre az úttörő fejlesztési tervek alkalmazása, a bátor anyag és hardverhasználat. Ennek tükrében a 2018-as modellben lecserélte az Intel procit és az nVidia GPU-t, az AMD hordozható megoldásaira. Lássuk ennek az eredményét.

Csak semmi csicsa! - gondolhatta az Acer, amikor a pakkot összeállította, hiszem kicsomagoláskor kifejezetten minimál tartalom bújik elő a dobozból. A kezelési útmutató és a 135 W-os AC adapter, na meg persze maga a laptop került a csomagolásba - ráadásul mindezek puritán egyszerű módon.Az újabb szériás Nitro 5, ami nem is baj, az agresszív rácsok, a kevlár borítás már mind belopták magukat a szívünkbe. Most nézzük meg, mit is sikerült az Acer szorgos mérnökeinek kihozni az legújabb üdvöskéből.

Nem csak gamereknek lesz kiváló a billentyűzet, a W-A-S-D azonban nekik dedikált!

A régi-új laptop megtartotta a 27 mm vastagságot és a 2,4 kg súlyt. Míg a laptoház ugyanúgy műanyagból készül, a fedél anyagán már változtattak. A korábbi alumínium helyett valamilyen szálas kompozit anyagból készült, amely szuper fényesnek tűnik, viszont az anyaga miattA fedél egy kézzel könnyen nyitható, a közepén egy kissé sem hivalkodó sötét színű gyártói logó található. A felső keretben középen egy 720p-s webkamera helyezkedik el, az alsó keret közepén a megszokott Acer logó. A piros háttérvilágítás határozottan jól áll a billentyűzetnek, ahogyan az egérpad körüli részen is szép a vékony piros vonal. A bal oldalon az RJ-45, a HDMI 2.0a valamint a két 3.0-ás USB port (melyből az egyik Type-C) található a kártyaolvasó szomszédságában. A jobb oldalon két hagyományos USB Type-A 2.0 port, a töltőcsatlakozó és a 3,5-es audio jack aljzat foglal helyet.Maga a kijelző oleophobic bevonattal van ellátva, ami elvileg megakadályozza az ujjlenyomatok és más szennyeződések kialakulását és könnyen tisztítható marad. A gyakorlatban azt mondanám, frissen mosott kéznél valóban működik - a tisztántartás viszont tényleg könnyű.

Határozottan szép és méltóságteljes kinézet

A már említett billentyűzet háttérvilágításon túl,, valamint könnyen, rövid úton járó, jó nyomásérzékenységű teljes értékű billentyűzetet. A trackpad pontos, kényelmesen használható, bár valószínűleg senki sem azon akar majd játszani - a külső egér minden gamer számára kötelező. A csuklóknak megfelelő hely adott, a mérete is pont jó.Ha két szóval kellene jellemeznünk, azt mondanánk: felső-középkategóriás bivaly. A 14 nm-es architektúrára épülő AMD Ryzen 7 2700Ua - nálunk járt kiépítésben - 32 GB DDR4 (2400 MHz) RAM és a AMD Radeon RX 560X Polaris (4GB GDDR5) GPU társaságában. Az integrált VGA az AMD Vega sorozat tagja.Az AC-s, bluetooth 4.1-es szabvánnyal ellátott wifi villámgyors, ahogyan azt megszokhattuk eddig minden új generációs Acer laptopnál. A proci kicsivel marad el az Intel Core i7-7700HQ-tól, míg a grafikus vezérlő kicsivel erősebb a NVIDIA GeForce GTX 1050 (4GB GDDR5)-nél. Az Acer Nitro 5 ezen verziója 128 GB SSD és 2 TB merevlemezes konfigurációval érkezett hozzánk. Az SSD egy Kingston M.2 SATA meghajtó 485 MB/s olvasási és 389 MB/s írási sebességgel - ez teljesen átlagos, a rendszert nagyszerűen ellátja.

Gigabit LAN biztosítva! Meg ezer más csatlakozás is.

, ugyanis ebben az esetben változóan 40-50 fps környékén mozgott a teszten hajtott BF1, a már megszokott World of Tanks persze jóval meghaladta ezt. Ultrán viszont már, ezt leginkább a tesztben szintén résztvevő GTA5 és Far Cry Primal alapján jelentjük ki.Erőteljes használatkor a csuklótámasz rész kellemes hőfokú, középtájon elviselhető, viszont a felső rész néha már kellemetlenül meleg. Átlagos napi használatkor nem tapasztaltunk veszélyes melegedést. Átlagos használatnál, játék alatt viszont nem baj ha a közelünkbe kerül a töltő 2 órán belül.Az Acer úgy látszik, a Full-HD kijelzőkre esküszik, az Acer Nitro 5 is egy 1920x1080-as felbontású, 142 ppi pixelsűrűségű, 15,6"-es képernyővel szerelt laptop. Bár ez a panel nem ér fel az előzőleg nálunk járt Acer Predator Triton 700 minőségéhez, de az LG által gyártott (LP156WF6-SPK6) IPS kijelző teljesen jól illeszkedik az Acer Nitro 5 ár/érték kategóriájába.

Morcos hátlap, hatalmas kivezetőnyílásokkal

A betekintési szög jó, az egyetlen hiba, amit észrevettem, hogy a töltőről való lecsatlakozásról rendesen visszaesik a fényerő (és nem is lehet visszahúzni sehogy), ezt majd valószínűleg orvosolja az Acer egy későbbi frissítéssel.A képről a hangzásra áttérve kijelenthető, hogy, bár én még mindig a jó minőségű füles pártján vagyok, főleg a játékok közben. A mély nem szakítja le a plafont, viszont nem is kell torzulástól tartanunk.Az Acer Nitro 5 Windows 10 Home 64bit-tel érkezik, minden driverrel és Acer applikációval feltelepítve, bár ezeket célszerű frissíteni beüzemelés után. Az új driverek megtalálhatóak az Acer támogatási honlapján.

Mindenhol jól mutat, gamer laptophoz képest az üzemidő is nagyszerű

Mielőtt vásárolnátok, nézzetek szét alaposan a piacon, ugyanis, és ez csak az EU-s piac. A tesztalanyunk az Acer Nitro 5 egy maximális hardverkiépítésű verziója volt, amihez magyar árat nem találtunk egyelőre.Azonban annyi bizonyos, hogy, felső-közepes gamer teljesítménnyel, várhatóan évekre tervezhetünk vele, a konkurencia nagy részénél jóval barátságosabb árazással. Ha többre vágyunk, sokkal (de nagyon sokkal) többet kell fizetnünk.A Game Channelen nem osztogatjuk ész nélkül a maximum pontszámot, de jelen tesztünk alanya határozottan kiérdemelte ezt, egyszerűen imádtuk.