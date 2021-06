Redragon Vampire M720-RGB gaming mouse teszt

Tudjuk jól, hogy manapság a piacon tulajdonképpen bármire ráaggatják a "Gaming" jelzőt, pedig sokszor ordít egy adott termékről hogy köszönőviszonyban sincs a játékos-szemlélettel. Sok esetben csak azért teszik ezt a gyártók, mert alapvetően egy robosztus, szemet megkapó külsőt varázsolnak a hardverre, majd a kaszni alatt meglapuló tulajdonságok bőven elmaradnak attól, hogy a vérbeli gamereket kiszolgálja. Nos, a Redragon Vampire nem ilyen eszköz.

Roppant szkeptikusan állunk minden, a bevezetőben taglalt megoldáshoz, lévén mindig benne van a pakliban, hogy csak azért fityeg ott a "gaming" jelző a dobozon, hogy vaskosabb árcédulával tudják piacra dobni a terméket, de a Redragonban ismételten nem kellett csalódnunk, legújabb egerük bebizonyította nekünk, hogy ez a gyártó ismét felvette a kesztyűt, és jó áron alkotott jó gamer terméket. Nézzük is hát, a Vörös Sárkány kis egerét!Lássuk az alapadatokat, avagy a specifikációkat, amivel a kérdéses hardver dolgozik. Nyolc programozható gombbal szerelték fel a Redragon srácai az egeret, hogy kényünk-kedvünk szerint módosíthassuk a hardvert, mellette pedig fontos megjegyezni, hogy egy - szoftveresen -Öt memória mód áll rendelkezésre, valamint a manapság oly divatos, "gaming" eszközökről kihagyhatatlan, mert hát ugye tudjuk jól, hogy manapság már semmi nem "gamer", ha nem világít legalább 50 fajta színben. Ezt ez az egér 16,8 millió színben képes megtenni. A DPI ötféle fokozatban állítható (500, 1000, 2000, 3000, 5000), de ahogy feljebb írtuk, szoftveresen kihozhatjuk akár a 10000 DPI-t is belőle.

Abszolút kényelmes a fogás, ráadásul saját súlyozást tudunk kialakítani

A kicsomagolást követően kapásból találkozunk egy Redragon matricával (mehet is a hűtőre!), valamint magával a kézikönyvvel, ami szépen, letisztultan, több nyelven, ábrákkal együtt, és... és ennyi. Máris kivehetjük a dobozból magát az egeret, ami szépen, patentül bele van rakva a foglalatába.Ami a formavilágot illeti, egyáltalán nem fogunk meglepődni. Az egér két oldalán a tenyerünket támasztani hivatott kis beálló részek gondoskodnak a kényelemről, és semmi olyan megoldás nincs jelen küllemében, ami csúfítaná a kinézetet., semmi olyan nincs rajta amitől mondjuk inkább hasonlítana egy rusnya Transformers-masinára.A fekete, matt szín eleganciát kölcsönöz, bár amint bepattintjuk az RGB világítást, máris oda a hardver kifinomult mivolta - viszont. Nyilván ha valakinek kedvére való, ha színes-szagos egér van az ujjai között, annak tetszeni fog ez a funkció, viszont egyáltalán nem muszáj bekapcsolni.

Nem csak külsőleg vérbeli gamer egér a Redragon Vampire M720-RGB

Különösen szimpatikus tünemény, hogy a Vampire két oldalán lévő beálló kis terület nem az egér egyébként az egészet fedő anyagával van bevonva, hanem egy szövetszerű kis felülettel, ami sokkalta kényelmesebbé teszi az egér markolászását. Emellett nem is csúszik annyira az ujjunk, ami meg pláne plusz pont.A csomagolással együtt érkezik 8 különböző kis súly is (egyenként 2,4 grammosak), amiket ha beleapplikálunk az egérbe, akkor kedvünk szerint módosíthatjuk, hogy mennyit is nyomjon valójában a Vampire. Nyilván ha szereted, hogy pehely könnyű, egyszerűen mozgatható az egér, akkor nem nagyon lesz erre szükséged, de ha a nagyobb darabokat bírod, akkor itt a lehetőség.Utóbbi esetén szerkesztőségünkben megoszlik a vélemény, lévén akad közöttünk olyan, aki jobban szereti, ha lájtos súllyal bír az egér, más pedig nyugodtan beledobta a nyolc súlyt is. Tapasztalataink szerint mindenhogy megfelelő élményt prezentál a Vampire, egyedül az befolyásolja a dolgot, hogy nekünk mi fekszik a leginkább. Összességében szerintünk

A sodort kábel kötelező elem

A programozható gombok elhelyezése kiváló, felhasználóbarát. Sokféle szoftver esetében kipróbáltuk, miként tudjuk ezeket hasznosítani. Ráfutottunk a World of Warcraftra, hogy rátegyük az egyébkénti skillbart a programozható gombokra, Rainbow Six: Siege-ben áttettük a különféle akciógombokat ezekre a részekre, és egytől egyig az volt a tapasztalatunk, hogy remekül működnek.Emellett ilyen-olyan szoftverekkel is tettünk próbát. A Sony Vegason belül például videóvágás esetében pazar gyorsgombokként szolgáltak ezek a kis programozható darabkák, roppant mód leegyszerűsítette a folyamatot, és ugyanígy voltunk ezzel Photoshopon belül is. Egész egyszerűen minden tekintetben pozitív tapasztalataink voltak a programozható gombokkal.Egy egér esetében határozottan nehéz átadni azt az élményt, amit a hardver prezentál, azonban amikor azt mondjuk, hogy, akkor az alatt azt értjük, hogy egy abszolút jó vásárlásként szolgál mindenkinek, aki új egeret szeretne venni.

A kényelmes és izzadságmentes fogást biztosítják az oldalpárnák

A Redragon szoftvere segítségével módosíthatjuk a DPI-t (ahogy feljebb említettük, itt akár 10000-re is kitolhatjuk ezt az értéket), a dupla klikkelés sebességén módosíthatunk, a görgetési sebességet állítgathatjuk, maga az egérmutató mozgatási gyorsaságát finomhangolhatjuk, valamint a programozható gombok is itt állíthatóak be. Na meg persze az RGB.És mennyi pénzt is kérnek el mindezért tőlünk, avagy joggal jöhet a kérdés, hogy mennyi az annyi? Nos, itt jön az a tényező, ami szépen keretbe foglalja a Vampire szépségét, lévén a Redragon távolról sem árazta túl a terméket, és sikerült egy tisztes árcédulát aggatniuk az egérre.(viszonteladótól függően ennél drágábban is), ezért cserébe pedig pontosan azt kapjuk, amit az egyébként egyszerűnek mondható doboza is ígér - magas pontosság, gyorsaság, és összességében egy megbízható egérrel gazdagodik az arzenálunk.

Igazán ergonomikus kialakítást kapott a Redragon Vampire M720-RGB

Kihagyhatatlannak érezzük a Redragon Vampire-t? Vagy épp a gamer egerek belépőkategóriás királyának? Szó sincs ilyesmiről. A Vampire bár hordozza magán azokat a tulajdonságokat, amik miatt "gamernek" lehet nevezni, azonban kétségtelen, hogy még mindig egy korrekt,, ami remekül ellátja a feladatát.Ha vonz a külseje, ha a megbízhatóság fontos, akkor a Vampire abszolút ki fog szolgálni, de nem tudnánk azt mondani, hogy nincsen riválisa a piacon. Rengeteg gyártó van kint a boltok polcain a saját termékeivel, ami hasonló árkategóriában hoz hasonló élményt, viszont nem szabad elvitatni a Vampire legnagyobb erényét: nem akar többnek tűnni, mint ami.Ha pedig nem játékra használnád, szimplán csak a munka szempontjából fontos számodra a 8 programozható gomb, sőt mi több, akár még a behelyezhető kis súlyok is mérvadóak nálad, akkor meg pláne jó választás a Redragon Vampire.A teszthez az iWay biztosította az eszközt, megvásárolni itt lehet a Redragon Vampire egeret.