Patriot Viper RGB 3200MHz DDR4 memória teszt

Még mielőtt befutott volna a szerkesztőségünkbe a Patriot újdonsága, a Viper RGB 3200 MHz DDR4, még nem nagyon volt ilyen, de lelkes voltam. Sokáig tanakodtam, mi lehet ennek az oka, mire rájöttem, hogy a Patriot mondhatni egy olyan gyártó, ami az esetek többségében egy olyan hardvert ad ki a kezei közül, amiből árad a belefeccölt munka, a piacon pedig kevés gyártóval lehet úgy isten igazából szimpatizálni. Ettől függetlenül amint berobogott hozzánk a cucc, a kritikusi szemüveg felvételével kezdtem meg a tesztet.

Biztos hogy van olyan Murphy törvénye, ami a mostani helyzetünket jellemzi: a tesztelés és a fotózás nem egy helyen zajlik a Game Channelnél, így a teszt után a fotózásra használt gépnél szembesültünk azzal, hogy nem kompatibilis a slot. Sebaj, hozzuk el a tesztgépet, majd befotózzuk abban.



Megtörtént, a főkapcsoló megnyomásakor viszont óriási csattanással adta meg magát a táp. Így nincs világítós Patriot Viper RGB fotónk - tudjuk übergáz, de bocsássátok meg nekünk. Ezért a világítós fotók a Patriot saját oldaláról valók. Röhögni ér.

Kezdjük azzal, ami kapcsán talán a legtöbbet hallottatok a szóban forgó memóriáról, a világításról. Mára már nem újdonság, hogy a gépházakra, alaplapokra sőt még a videokártyákra is implementálnak RGB világítást, hiszen sokaknak hozzáad ez a lehetőség a prémiumérzethez. A hozzá kapcsolódó szoftverrel hét különböző színezést aggathatunk a memóriára, öt terület küllemét módosíthatjuk, sőt mi több ezeknek a világosságát és a váltakozási gyorsaságát is bekalibrálhatjuk. Bizton állítjuk, ki fog szolgálni minden igényt.

A szett párban kapható, feketében és fehérben, nálunk a 2X8Gb járt fehér verzióban

Egyes alaplapok szoftvere is támogatja a memória színváltását, így központilag egyszerre több hardvert is tudunk e téren korrigálni, ha valakinek erre lenne szüksége. Külcsínt tekintve egyébkéntaz RGB-nek köszönhetően, tehát aki legfőképp azért szemez a kérdéses alannyal, mert előszeretettel villog a haveroknak a minél menőbb küllemű PC-jével, akkor ez egy kiváló választás lesz.Fekete és Fehér forraszanyaggal egyaránt kapható a kütyü, ami két darab, egyenként 8 GB-os kártyából áll, ami (ahogyan azt fentebb már jeleztük) 3 GHz-es működéssel kecsegtet, míg a CAS-késleltetés 16. 1.35V-os feszültség mellett operál, 15-15-15-36 időzítések mellett. Intel és AMD alaplapokkal egyaránt kompatibilis, és 5 év garancia jár hozzá.Kapásból azzal indítottunk, hogy overclockoltuk a tesztalanyt, ami után alig hittünk a szemünknek. Ebben az árkategóriában nem túl megszokott gyakorlat, hogy sokkal magasabbra rúg a működési érték (stabilan!), azonban itt brutális növekedést tapasztaltunk:, ami egy elképesztő érték, nem is nagyon kívánhatnánk jobbat.

Büszkén feszít a Viper felirat a Patriot RGB DDR4 tetején

Nekifutottunk több alkalmazásnak is különféle benchmark programok mellett, hogy megnézzük, milyen értékeket hajt ki magából a kicsike, mindenféle számmisztikát mellőzve pedig azt kell mondjuk, hogy multitaskingra kiváló választás. Általában minden memória beüzemelését követően szinte már rituálé nálam, hogy beizzítom a Photoshop, a Premiere Pro és az After Effects triót, és lecsekkolom, hogy mennyire bírja a gyűrődést a masina.Tapasztalataim szerint röccenés nem igazán mutatkozott, olykor-olykor egy kicsit azért éreztem, hogy kezdem feszegetni a határokat, de bátran indítottam be ezt követően egy Shadow of the Tomb Raidert is, hogy megnézzem, vajon ezzel már átlépem-e azt a bizonyos vonalat. Szerencsére 16 GB RAM azért mégiscsak 16 GB, így a, viszont megint csak nem győzzük hangsúlyozni, hogy mindezt egy kiváló árcédula mellett - igaz a piac többi versenyzője is kínál hasonló árban megoldást, de vagy nem ennyi fénnyel, vagy nem ilyen könnyen húzhatóan.A programok közötti váltások bőven nevezhetőek gyorsnak,, ebből fakadóan pedig kijelenthetjük, hogy játékra és munkára egyaránt alkalmas, és minden feladatot ellát, akár multitasking mellett is.

Akár egyszínű, akár sokszínű memóriát akarunk a gépünkben tudni, a Viper mindenre megoldást nyújt

Azok számára egy pazar választásnak ígérkezik, akik egy vagány kinézetű,3 GHz-es memória mellett szeretnék letenni a voksukat, mert mondjuk a pénztárca nemigen bír el épp egy drágább kiadást, vagy esetleg maga a konfig nem képes többet kihajtani magából. A 4000 MHz-re történő overclockolás lehetősége mindenképpen egy igazi bestiát sejtet, óriási aduász ez a Patriot Viper RGB 3200 MHz DDR4 szempontjából.Ha már a cikkben többször is elhintettük, nézzünk is rá, mennyi az annyi, avagy mennyibe kerül valójában a tesztalany. Konkrétan nagyjából 39 ezer forinttól már beszerezhető itthon, ami jól mutatja, hogy a memóriapiac tavalyi horroráraihoz képest jócskán lejjebb mentek a számok, és most már egész korrekt áron is be lehet zsebelni egy-egy finomságot. Vannak olcsóbb megoldások (legerősebb kihívója talán a Kingston és a Gigabyte), de ahogy fent is említettük, nem ennyi lehetőséggel, vagy nem ilyen stabilan működő túlhúzással., ami bár árban nagyjából megegyezik a versenytársakkal, mégis az egyik legkiválóbb delikvens, amivel megajándékozhatod magad.