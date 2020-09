Nacon Plantronics Rig 400 Pro HC headset teszt - jobban szól, mint gondolnád!

Gamer fülesekből mára már Dunát lehetne rekeszteni. Vannak az egészen népszerű, minőségi, vagy inkább agyonpromotált darabok, amik rengeteg játékosnál, streamernél, tartalomgyártónál, esportolónál megtalálhatók, vannak a kevésbé ismert, ám a felsőligával simán kesztyűt felvevő közeg, valamint vannak azok a fülesek, amik legfeljebb nevükben hivatottak a gamer szcénát képviselni. Itthon a Plantronics gyártó nem a legismertebbek között feszít, azonban időről időre előhozakodnak valamiféle eszközzel ezen a téren, mi pedig most az egyiket fogjuk megnézni ezek közül: nevezetesen a Rig 400 Pro HC-t.

Aki esetleg nem ismerné, kikkel is állunk pontosan szemben: a Nacon brand a francia Bigben Interactive SA "új" neve, ami videojáték kiegészítőket gyárt és forgalmaz már 1981 óta, tehát nem mai csirkéről van szó. A Plantronics még régebben van a szakmában, 1961 óta léteznek és elképesztő, de már Neil Armstrong is használta a fülesüket, egész pontosan egy ilyen gyártmánnyal jelentkezett be a Holdról.Kicsit fejtsük ki a termék nevét is, mert a Plantronics-nál nem olyan egyszerűen mennek ám a dolgok: tudni kell, hogy a srácok legtöbb Rig-termékénél van mindenféle variáns a különböző modelleknél, kezdve az "eSport" titulussal megspékelt daraboktól, át a HC kiadványokon, egészen az E verziókig bezárólag, és még a java részét nem is említettük! Van itt HXW, HSV, HS, HX, meg még jelölés nélküli, csak sorszámozott típus is. Szóval, nem könnyű megfejteni ki mivel találkozik éppen, de azt stabil pontként kezelhetjük, hogy a PRO HC általában a csúcsot jelenti az adott szériában.

Zajszűrős mikrofon, Dolby Atmos és jó ár - ezekkel hódít a Rig 400 Pro HC

Mi most szigorúan a Pro HC kiadásra vetjük rá magunkat, ez esetben pedig már most le kell szögezni, hogy habár ott figyel a "Pro" jelző a névben, azt tudni kell, hogy a középkategóriát ostromló gamer fülessel állunk szemben. 3,5 mm-es jack csatlakozón keresztül tudjuk hozzákötni a fülest PC-hez, PS4-hez, Xbox One-hoz, mobiltelefonokhoz, valamint igazából bármihez, amin van jack bemenet. Magánál a csatlakozónál pedig láthatjuk a hangerőszabályzót.Sok más példával ellentétben itt valóban a csatlakozófejre applikálták ezt az állítási lehetőséget, nem pedig magára a kábel felső részére, ám ennek megvan az előnye, ahogyan az kiderült a tesztidőszakunk alatt. Amikor konzolos játékokkal próbálgattuk a kütyüt, akkor, hanem mindössze a hüvelykujjunk megmozdításával már el is értük a kis "potmétert".Külön örültünk neki, hogy ezúttal nem egy batár nagy szörnyeteget kellett hordanunk ebben a nagy hőségben, hiszen határozottan könnyűsúlyú a Rig 400 Pro HC, ezáltal pedig a hosszabb játékmenetek során sem éreztük azt, hogy a pokol legmélyebb bugyrában, egy üstben főzik szerencsétlen füleinket. A maratoni lanpartik kedvelőinek ideális lesz abszolút!

Pehelykönnyű, hosszú órákon át is sem vesszük észre hogy a fejen van

Üröm is van az örömben, mert bár hiába könnyű a Rig 400 Pro HC, ha közben ennek az az ára, hogy - az ebben a szegmensben megszokottal megegyezően - a komplett külső műanyagból van. Tapasztalataink szerint nem vészesebb a helyzet, mint a legtöbb műanyag fülesnél, ergo nem törik mint a ropi (sőt!), ugyanakkor óvatosan jeleznénk mindenkinek, hogy ha tíz évre terveztek beruházni egy fülesre, akkor nem feltátlenül ez lesz a ti játékszeretek, akármennyire is vigyáztok rá - hanem mondjuk a 700 Pro HC.Nagyszerű plusz, hogy Dolby Atmos hangzással spékelték meg a kérdéses eszközt, amivel. Olyan szintűt, hogy néha már mi is csak pislogtunk, hogy mindezt egy középkategóriás, ebben az árligában (erről majd később) küzdő termék szállítja nekünk. Olyan játékszoftvereknél meg aztán pláne hasznosnak fog bizonyulni, ahol - R6S-esek, Warzone-osok figyelem! - a bejövő hang pozíciója fontosnak minősül.A fejpánt része rugalmas, ergo a legtöbb felhasználónak rá fog menni kényelmesen a fejére a Rig 400 Pro HC - ahogy persze a széria többi tagja is., úgyhogy ha Joli néni véletlenül izomból ránk rúgná az ajtót egy jól időzített pörgőrúgással, akkor lesz alkalmunk villámgyors shinobi reflexeinkkel kiiktatni a mikrofont, hogy xXFortniteProXx és xTibiGamer55 ne hallja a Discordon, így elkerülve a kellemetlen szituációt. Hiszen ez bárkivel előfordulhat, nemdebár?

A hangerő szabályzó közvetlenül a jack csatinál van

Kicsit még visszatérve a technikai specifikációkra, tudni kell, hogy a Rig 400 Pro HC 40 mm-es hangszóróval lett felvértezve, viszont ha egyszerűbben, kevésbé szárazan szeretnénk megfogalmazni, körülírni, hogy mit nyújt hangzás terén a Rig 400 Pro HC, akkorEz persze egyáltalán nem jelenti azt, hogy egy hibátlan, netán elképesztő minőségű gamer eszközről beszélünk, sokkal inkább arról, hogy, ez pedig olyan fegyvertény, amivel nehezen lehet szembeszállni. Mondjuk ki, ez egy jó húzás volt, ami akár aduásznak is tekinthető.A hangzás nem több egy sima "jó"-nál, nem fogja lehozni a csillagokat az égről, nem fogunk totálisan megborulni tőle, szimplán. Emellett a basszus sem rossz egyáltalán, jól dörrennek azok a bizonyos mélyek, a magasoknál sem tapasztaltunk problémát. Egy szó, mint száz: egyáltalán nem lesz csalódott, aki beruház a Rig 400 Pro HC-ra.

Nem csak PC-vel és konzolokkal kompatibilis, mindennel működik, amin van jack

Gyorstalpaló, avagy mely játékoknál mit tapasztaltunk: a Rainbow Six Siege, avagy a "holazellenfél" multiplayer lövöldével nyitottunk. Itt ugye kardinális súllyal bír a hanghatások bemérése, és a Rig 400 Pro HC használatával pontosan azt kaptuk, amit a játék megkövetel: a megfelelő hangerővel, a megfelelő távolságban érzékeltük, hogy mikor merre van az ellenfél.Ráugrottunk a híresen jó hangkeverésről ismert God of Warra is, ahol szintén nem kellett csalódnunk (a Világkígyó itt is hátborzongató!), valamint még néhány multis játéktól teljesen pozitív élményekkel távoztunk. Itt olyanokra gondolunk, mint a PUBG, a Call of Duty: Modern Warfare, és a Star Wars Battlefront 2.Nehéz abból a szempontból értékelni a kütyüt, hogy összességében egy jól hangzó, a középkategóriában bőven helyt álló headsetről van szó, amin még a mikrofon is hoz egy teljes mértékben korrekt színvonalat képvisel, és éppen ezért nem lehet azért ekézni, hogy "hát ez lehetne jobb". Ezzel egyetemben ugyanis már akár árkategória lépésről is beszélhetnénk.

Meglepően jól szól a Nacon Plantronics Rig 400 Pro HC

Ha valamit kritizálni szeretnénk, akkor az mindenképp a műanyag borítás lenne. Talán ha egy picit növelnek az árcédulának szánt lécen, akkor ezen a téren el lehetett volna engedni a spórolást, hiszen azért valljuk be, a gamerek java része zsigerből kiveti azt a szót, hogy "műanyag" - teljesen érthető okokból, egyébként.És akkor a piszkos anyagiak, avagy amire mindenki várt: nagyjából 18 ezer forintért már kapható itthon a füles, ami máris alátámasztja az általunk többször is elsütött mondatot, miszerint. Nyilván lehetne jobb is, itt-ott mi is húztuk a szánkat, ahogyan azt a tesztből olvashatjátok, de végeredményben mégiscsak egy önmagában jó, ligáját szemlézve kiemelkedő darabbal állunk szemben.