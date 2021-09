Megint dübörög az erőmű - Asus ROG Zephyrus M16 teszt

Az Asus rendszeresen villant nagyot a prémium gaming laptopok ligájában, és ez alól legújabb tesztünk alanya sem kivétel. A ROG Zephyrus M16 is valami olyasmit prezentál, amire 2021-ben a modern gamernek szüksége van - élből ott van a 16 colos kijelzője, valamint a 16:10-es képaránya, amivel joggal mondhatjuk ki, hogy nem egy átlagos masináról van szó. No de lássuk is tüzetesebben hogy mit tud az aktuális tesztalany (nálunk a GU603 járt), miben képes többet felvonultatni, mint a hardverpiac többi főszereplője, illetve vizsgáljuk meg, hogy mennyire erős ár-érték arányban a cég újdonsága.

A már említett kijelzőméret és képarány nem minden, amivel kiemelkedik a kütyü, lévén az Asus. Emellett egy bivalyerős processzor is társul az összképhez, hiszen a billentyűzet alattt az Intel Core i9-11900 széria lapul, ami máris jelzi, hogy egy igazi erőművel szemezünk.Ugyebár a Zephyrus gépek között a G sorozatnál az a jellemző, hogy AMD Ryzen CPU ketyeg benne, viszont a szóban forgó modellnél az Intel megoldása dübörög, ami még mindig sokak szerint a jobb megoldás ha játékról van szó. A kijelzőről ejtsünk még pár szót mindenképp, mivelhogy ez az egyik legerősebb aspektusa a Zephyrus M16-nak - no nem mintha nem lenne több terület is, amiben izmosnak tekinthető.

Igazi erőmű lett az Asus ROG Zephyrus M16 és még jól is néz ki

Egy 2560X1600p-s felbontással operáló megoldásról beszélünk, mely, mondanunk sem kell, ez egy gamer notinál mennyire fontos. Élesben elképesztő színekkel szemezhetünk, zseniális a megjelenítés, és bár sokan húzhatják a szájukat a magasabb képfrissítési ráta hiánya miatt, de ha nem profi esport ligában játszunk, akkor nem lesz probléma, sőt - bőven elég játékra.Ezenfelül 32 GB-nyi Dual Channel RAM-ot pakoltak a ROG Zephyrus M16-ba, hovatovább 2 TB-nyi SSD-vel dolgozik a kütyü. Portok esetében is van bőven mivel számolni: egy USB 3.0, egy USB 3.1, egy USB Type-C, egy Thunderbolt, egy HDMI és egy DisplayPort fogad minket, illetve implementáltak egy 3,5 mm-es audio jack csatlakozót is. Sőt, MicroSD kártya olvasó is van biztos ami biztos!Ránézésre egyébként hiába gaming készülékről van szó, mégsincs telehányva szivárvánnyal a külső. Nincsenek őrült RGB megvilágítások, mondhatni egy viszonylag visszafogott külcsínt kapott, ahogyan azt láthatjátok a cikkben csatolt képekben is. Tény, hogy például irodai közegben ki fog tűnni a többi gép közül, de nem annyira vészes, mintha ötvenféle színben csillogna-villogna. Meg amúgy sem ott használjuk.

El vagyunk látva csatlakozókkal rendesen!

Azt azonban muszáj megjegyezni, hogy a borítás az tulajdonképpen egy az egyben ugyanaz a felület, amivel a Zephyrus G15-nél is találkoztunk, ami nyilvánvalóan nem probléma. Konkrétan (kisebb eltérésekkel) ugyanaz a megoldás fogad minket, mint a G15-nél, de ahogyan azt a - WickedSick féle - mondás is tartja: minek megváltoztatni a már jól bevált metódusokat?Ebből fakadóan van egyébként webkamera is, ami szokásosan nem váltja meg a világot, nem is arra készült, viszont hoz egy olyan korrekt szintet, amit az ilyen jellegű laptopoknál már megszokhattunk úgy ahogy. Ha esetleg üzleti célokból van szükséged webkamerára, akkor meg aztán pláne kiszolgál minden ilyen igényt.Na de mi a helyzet konkrétan a teljesítménnyel? Ahogyan azt a már felvázolt videokártya-CPU páros alapján is kitalálhattátok,, és a már jól megszokott rituálénkat itt is eljátszottuk, miszerint több videojátékot is próba alá vetettünk a tesztalanyon - ráadásul van amit multitaskingban, többet egymással szimultán.

Nvidia GeForce RTX 3070 dübörög a kicsikében

A Cyberpunk 2077, a Shadow of the Tomb Raider, a Code Vein, a GTA V, a Red Dead Redemption 2, a PUBG és a Death Stranding és a Doom Eternal került elő egy próbakör erejéig. Értelemszerűen egy ilyen hardverkompozíciónál amúgy is borítékolható, hogy gond nélkül fog vinni mindent, és ez így is történt -Bár azért ha már az RTX opciókkal is élünk, akkor nem ilyen könnyű a helyzet, mert ezt bekapcsolva már volt, ami nem érte el nálunk a 60 FPS-t, viszont ha nincs ilyen igényünk, akkor fel lehet készülni arra, hogy bátran túlszárnyalja majd a szoftver a 60 FPS-t. A különböző felbontásokkal lehet variálni, deA 32 GB RAM-nak köszönhetően a multitasking is remekül szuperál, és bár alapvetően nem egy üzleti gépről van szó, simán el tudjuk képzelni azt, hogy. Tény, vannak erre a célra jobb modellek is a piacon, de ettől függetlenül teljes mértékben benne van a pakliban, hogy ennél a célközönségnél is betalál a ROG Zephyrus M16.

Ismerős a fedlap? Nem véletlenül, a G15-ön is ez feszített

Ha már az érdekes aspektusoknál tartunk, akkor ejtsünk szót a hűtésről is. A gaming laptopok rákfenéje tud lenni, hogy szörnyen tudnak melegedni, és bár itt az újratervezett hűtők gondoskodnak róla, hogy próbálják korrekt hőmérsékleten tartani a masinát, sajnos még így is fel tud olyan szinten forrósodni, hogy problémásnak érezzük a dolgot.Az Asus ROG Armoury Crate alkalmazáson keresztül szórakozhatunk a beállításokkal annak érdekében, hogy többet hozzunk ki belőle, példának okáért itt pöccinthetjük be az úgynevezett Turbo módot is, miáltal minden meglévő erőforrást kisajtolhatunk belőle. Nyilván ez esetben forrósodás még inkább garantált, de tulajdonképpen ez elkerülhetetlen ilyen esetben. Úgyhogy igen,Mi a helyzet az akkumulátoridővel, jöhet joggal a kérdés... nos, mi, viszont amikor valami erős gépigényű játékot indítottunk, akkor ez jelentősen megcsappant, akár 2 órára is. Ha azonban csak böngészgetni szeretnél a neten, akkor bőven ki tudod tolni az aksit 5 óra fölé is.

Bátran ajánljuk minden gamernek az Asus ROG Zephyrus M16-ot, már aki kicsengeti érte a 7-800 ezret

Van beépített hangszóró is természetesen, amiből ezúttal ráadásul 6 darab is van, és meglepő tapasztalataink voltak velük. Általában már megszoktuk, hogy a laptopok hangrendszerei nemes egyszerűséggel felejthetőek, viszont itt. Csillagos ötös ezen a téren, talán a piac egyik legjobb megoldása!No de jöjjön az, ami a legtöbbeket érdekel, hogy mennyi az annyi, milyen ár-érték aránnyal operál a ROG Zephyrus M16. Magyarországon, és a különböző konfigurációkon keresztül akár 775 ezer forintig is mehetünk, nyilván felhasználója válogatja, hogy ki mennyit szeretne rákölteni.Mi abszolút úgy érezzük, hogy ez az árazás indokolt amellett, hogy, és az Asus ismét egy bivaly erős versenyzőt állított a rajtvonalhoz. Az már más kérdés, hogy a hűtéssel vannak bajok, de alapvetően mint gaming laptop, magasan a felső kategóriát verdesi.Az Asus ROG Zephyrus M16-ról bővebben a gyártó oldalán lehet olvasni.