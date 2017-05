Logitech G810 Orion Spectrum teszt

Minden játékos arról álmodik, hogy bivalyerős számítógép és minőségi gamer periféria segíti majd a lehető legjobb játékélmény megtapasztalásában, ugyanakkor csak keveseknek adatik meg, hogy tényleg a jelenkor legjobb termékeit tudják magukénak.

Persze egy bizonyos szint felett már érdemes nagyobb összegeket áldozni egy-egy hardverre vagy perifériára, hiszen ha naponta több órát töltünk játékkal és számunkra ez az egyik legörömtelibb elfoglaltság, akkor előbb utóbb már csak hátráltatni és idegesíteni fog egy nem pontos egér vagy egy beragadó gombokkal rendelkező billentyűzet. Utóbbi szegmensben kimondottan nagy a különbség az alsó és a felsőkategória között, a legnagyobb gond talán pedig az, hogy igazán jó köztes megoldás nem létezik, a kategóriák közötti árkülönbség pedig óriási.

Remek páros a G Pro egérrel

Nemrég a Logitech egyik legújabb fejlesztése, a G810 Orion Spectrum RGB-s mechanikus gamer billentyűzet járt nálunk, mely abszolút a legfelsőbb szegmensben versenyez, egy ilyen terméket pedig azért izgalmas kipróbálni, mert egyben az adott iparágat is képviseli. Megismerjük, hogy hol áll most a billentyűzetek piaca, merre lehetne előrelépni és min kellene javítani. A billentyűzetek piaca nem éppen a legszebb szektora a gamer szegmensnek, de azért a játékosok többsége minden téren szeretne egy neki tetsző terméket birtokolni. A G810 Orion Spectrum ráadásul messze nem a legunalmasabb termék a saját piacán, így van miről mesélni a külsőt illetően.Sok mechanikus billentyűzet ugyanis jórészt csak egy fekete téglalap, egyforma gombokkal és már már idegesítően unalmas külsővel. Néhány gyártó azért igyekszik megtörni ezt az unalmat, főleg az elmúlt 1-2 évben láttunk erre példát, a Logitech pedig szintén a bátrabbak közé tartozik. Persze alapjában véve ez a termék sem kapna dizájndíjat egy vegyes mezőnyben, de a billentyűzetek piacán bizony néhány megoldása megérdemelné ezt. Az unalmas fekete külsőt ugyanis a bal felső sarokban elhelyezett, világító Logitech G szériás embléma töri meg, míg jobbra haladva a kerek gombokra és a hengeres hangerő szabályzóra lehetünk figyelmesek.

Egyszerű, de csinos darab

Utóbbi egy nagyon jó megoldás, senkinek sem kényelmes funkciógombos kombinációkat nyomkodni a hangerő állításáért, ez a henger pedig halk, folyamatos mozgású és pontos beállítást tesz lehetővé. Mindehhez hozzá jönnek a kerek médiagombok és az extra funkciókat is dedikált, lekerekített gombokon kapjuk meg. Ez egyértelműen az egyik legjobb megoldás a piacon, külön gomb van a világítás kikapcsolására és a Windows-gomb deaktiválására, abszolút sikerült az unalmat megtörniük. A külsőhöz egyedül még a három állású (lapos, kicsit vagy jobban megemelt) dőlésszög-beállítást és a billentyűzet egyik első negatívumát, aírnám.Ahogy az egereknél, úgy a billentyűzeteknél is fontos különbségek lehetnek a felszín alatt. A mechanikus billentyűzetek piaca ráadásul nem egy egyszerű terület, hiszen az elmúlt néhány évben több gyártó is házon belüli megoldásokat tervezett, így sokat színesedett a piac. A német Cherry MX kapcsolók továbbra is a piaci mércét jelentik, de néhány más gyártóhoz hasonlóan a Logitech is inkább saját, szerintünk fejlettebb és jobb megoldást dolgozott ki. A Logitech ráadásul a szintén nem névtelem Omronnal együtt dolgozta ki a Romer-G kapcsolót, mely az ígéretük szerint, mint a piaci riválisai. A marketing rizsák közé ez is szépen felférne a polcra, de ugyanaz a helyzet, mint a G Pro egerüknél.

Praktikus gombkiosztás

Volt már a kezem alatt több Cherry MX kapcsoló, membrános megoldások és a Kailh kapcsolói, így van összehasonlítási alapom. Mondanom sem kell, hogy az első két pontról viszonylag hamar meggyőzött a billentyűzet, az utóbbi kapcsán sokat nem tudok biztosra, hiszen 70 milliószor mégsem ütöttem le a gombokat. Ami rögtön megfogott az a kapcsoló hangja, vagyis inkább csöndes működése. Persze a Cherry MX kapcsolók között is van már például Silent modell, de itthon leginkább a kék, a barna és a piros megoldásokkal szerelt termékeket találjuk meg a boltokban. A Romer-G kapcsolója észrevehetően halkabb, mint egy Cherry MX Brown vagy Red kapcsoló és ez sokak számára bizony nagyon nagy előny.Este nem verjük fel a ház többi lakóját egy kitartó csata során és sokan vannak, akiket kifejezetten zavar a mechanikus kapcsolók hangja, de az előnyöket szívesen élveznék. A második ígéret a gyorsaság volt, ami egyenlő azzal, hogy rövidebb kapcsolási ponttal dolgozik a Logitech fejlesztése. Ők számszerűsítették az eredményt, nagyjából 25%-kal gyorsabbnak gondolják magukat a piaci riválisoknál, de ezt érzésre nehéz belőni. Lehet csak a pszichológia beszél belőlem, de valamivel tényleg gyorsabbnak éreztem a G810-et, mint a korábbi Cherry MX Brown kapcsolót billentyűzetemet. Persze ezt a kapcsolási pont alá is támasztja és a mechanikus billentyűzetek piacán még tapasztalatlan vásárlók számára ez nem fog érződni, ők csupán annyit konstatálhatnak, hogy pontos és gyors a termék.

A piac legjobb megoldása

A 70 millió leütést is kibíró szerkezet pedig könnyen lehet, hogy csak egy szám, hiszen a Cherry 50 milliója sem kevés és sok idő kell, mire valóban le lehet harcolni egy minőségi mechanikus billentyűzetet, de azért ezt is felírhatjuk a pozitívumok listájára. Ahogy a név is utal rá,, ami manapság a felsőkategóriában már minimum követelmények számít. A G810-nél használt LED világítás meglehetősen fényes, szép színe van és nagyon hangulatos. Természetesen szoftveresen egészen egyedi végeredményt is beállíthatunk, a lényeg az, hogy ezen a területen sem spóroltak a minőségen.A végére jöhet a hideg zuhany, a termék ára. Hivatalosan, ami az egyik legdrágább billentyűzetté teszi a piacon, de egyébként valamivel 50 ezer alatt is hozzá lehet már jutni. A 150 dolláros kinti ár most is csak olaj a tűzre, de jól mutatja, hogy igazából jóval versenyképesebb termékről beszélünk. A G Pro egér után itt is bebizonyosodott, hogy a Logitech bizony nem fél újítani és milliókat költeni fejlesztésekre, amelyek rendre jól sülnek el és a játékosok valódi előnyöket kapnak a kezük alá. A lecsatolható USB kábelért kár és a magas ár sem túl vonzó, de ez semmit sem befolyásol abban, hogy a piac egyik legjobb mechanikus billentyűzetével van dolgunk.

Minden gamer ilyen fegyverekről álmodik

Aki megteheti, nyugodtan válassza a Logitech G810 Orion Spectrum-ot, nem fog csalódni és hosszú távra tervezhet vele. Az eSport-hoz közelállók számára jó hír lehet, hogy készítettek azóta egy kompakt változatot , melyre bizony volt igény a tesztalanyunk megjelenése után.