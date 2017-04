Logitech G Pro egér teszt

A PC-s szegmens nem túl jó eredményeinek ellenére a játékosoknak szánt termékek továbbra is hasítanak és remek üzleti lehetőséget jelentenek a vállalatok számára, amit az óriások mellett az új belépők is igyekeznek kihasználni. A svájci Logitech a piac egyik legnagyobb szereplője, számos jelenlegi riválisa még nem is létezett, amikor ők már perifériákkal foglalkoztak.

Néhány éve hirtelen nagyon sok versenytársat kapott a cég és kissé már úgy tűnt, hogy lassan reagálnak ezekre a fenyegetésekre és szépen kiszorítják őket a piacról, de szerencsére a menedzsment helyesen az "előre menekülés" mellett döntött. Az elmúlt pár évben nagyban megváltozott a vállalat palettája, mely 2017-re abszolút példaértékű lehet az összes piaci rivális számára.Kínálatukban a megfizethetőbb gamer perifériáktól kezdve az ésszerű középkategórián át egészen a legfelsőbb szegmensig merülhetünk el, ez pedig ráadásul nem csak egy-egy kategóriára igaz, hanem tulajdonképpen az összesre. Az évek során az eSport-ban is egyre nagyobb szerepet vállaltak, több komoly csapatot támogatnak jelenleg is, akiknek a véleményét igyekeznek beépíteni az új termékekbe. Többek között ennek menetén születhetett meg a nemrég nálunk járt Logitech G Pro egér is, melyet nem titkoltan az

Tökéletes kombinációt tud alkotni a gyártó billentyűzetével. ;)

Ez persze egy ötletes marketing szlogennek is elmenne, de ha racionálisan végignézzük a specifikációt és a dizájnt, akkor abszolút igazat adhatunk nekik. Kezdjük is rögtön a külsővel, melyről bonyolult mondatokat nem igazán lehet írni. Egy rendkívül letisztult formavilággal büszkélkedő termékről beszélünk, sehol egy zavaró elem, nincsen rengeteg extra gomb, csak az elsőre sokak számára nagyon furcsa forma, a szokásos görgő és dpi állító gomb, valamint az egér bal oldalán található előre-vissza páros. A külsőhöz tartozik még a, melyet viszonylag szolidan oldottak meg, de sok riválisához képest még így is nagyobb fényorgiában lehet részünk.A Logitech G széria logóján kívül ugyanis a felső és alsó részt elválasztó vonalon is végigfut egy RGB csík, az összhatás pedig nagyon rendben van. Azt is meg kell jegyezni, hogy a LED-ek kellően fényesek és egységesek, nyoma sincs az olcsó, rossz minőségű termékeknél is megismert színtorzításnak, valamint fényesebb-halványabb részeknek. Említettem már az elsőre furcsa külsőt, amire muszáj visszatérni. Sokan kételkedve fogadták a bemutatáskor ezt a formavilágot és ezzel én is így voltam, de a teszt után semmiféle kétség nem maradt bennem. Rendkívül kézreálló termékről beszélünk, maga az egér pedig mindössze 83 gramm, így

Többféle színben tud pompázni, de a piros az igazi gamerek színe!

Számos egeret próbáltam már és egyértelműen a legjobbak között van a Logitech G Pro helye, de azért adnék néhány tanácsot a fejlesztőknek. A forma és a súly szinte tökéletes, de csinálhatnának belőle többféle modellt. Egyfelőla használata, másfelől pedig nekem kicsit kicsi volt az egér. Igaz, a nagyobb kezű játékosok közé tartozom, így a nagy átlag számára szinte tökéletes lehet, de nagyon jó lenne mondjuk egy olyasmi koncepció, amit a Cooler Master csinált. S és M méretű modellek vagy esetleg cserélhető felsőrész lehetne a megoldás, néhányan pedig elviselnének némi extra súlyt is. Persze akkor a végeredmény már egy jóval bonyolultabb termék lenne, nem egy ilyen letisztult eSport gyöngyszem.A gyártó nem csak a külső miatt hívja tökéletes eSport egérnek a terméket, hanem a belsőre is igen büszke. Az tény, hogy a Logitech az elmúlt években nagyon sokat újított a szenzorok és kapcsolók terén, ez pedig most is meglátszik. A G Pro egér egyközött állítható optikai szenzort kapott, ami nulla simítással, szűréssel vagy gyorsulással rendelkezik a teljes 200-12 000 DPI tartományban. Kétség kívül az egyik legjobb megoldással van dolgunk, minden igényt kielégít a dpi tartomány, de az igazi eSportolók úgyis 400, 800 dpi környékén használják majd.

A görgők csendben és kattogva is tudnak működni.

Természetesen beépített memóriát és dedikált Logitech szoftvert is kapunk, így beállításainkat magán az egéren tárolhatjuk, egy másik géphez is úgy ülhetünk le, hogy kedvencünk már harcra kész. Érdemes megemlíteni a gyártó tesztelési folyamatát, mely alatt állítólag a talpazat strapabíróságát például 250km-es mozgási úton tesztelték, az egér ugyan csupa műanyag, mégis különleges, a tartósságot javító bevonatot ígérnek, a kapcsolók pedig 20 millió kattintást is elbírnak. Ezteljesül ki, az egér pedig hivatalosankörnyékén mozog.Az ára egyértelműen a felsőkategóriában versenyezteti a terméket és sokan félhetnek attól, hogy a nagy marketing mögött nincs valós érték, de ezt megcáfolnám. Egyszerűen tényleg az egyik legjobb egérrel van dolgunk, mely hosszú évekig hű társ maradhat és remek választás azoknak, akik tényleg napi 2-3-4 órát játszanak valamilyen eSport (főként FPS-TPS) címmel. Az ára miatt vélhetően kevesebb emberhez jut el, mint amit megérdemel, de azért globálisan kell ezt néznünk, hiszen a 70 dolláros kinti ár már jóval versenyképesebb, így nem feltétlenül a Logitech-et kell emiatt hibáztatnunk.

Nagyon szereti a port. Nagyon.

Azt mindenképpen megjegyezném, hogy vaktában továbbra sem ajánlott egy hosszú távra tervezett egér vásárlása. Előtte érdemes valahol élőben kipróbálni, ha nem is a szenzort, mert az tényleg remek, de a formavilágot mindenképpen. Én nagyon várom, hogy kiadjanak egy kissé nagyobb és egy fokkal nehezebb modellt, az pedig biztos, hogy a következő szériás Logitech G Pro termékek előtt fényes jövő áll.