Huawei P10 Plus teszt - Androgeek tesztek

Manapság az okostelefonok a kommunikáció kívül rengeteg okból kerülhetnek még ki a zsebünkből, melyek közül a szórakozás talán az egyik legnagyobb terület, a gyártók pedig ezen a téren az elmúlt években elképesztő fejlesztésekbe kezdtek. Növekedtek a kijelzők, nőtt a felbontásuk és az alattuk szolgálatot teljesítő hardverek is egyre izmosabbak.

Ez lehetőséget adott a játékfejlesztőknek is, az elmúlt években pedig sorra érkeznek az elképesztő grafikával és egyre tartalmasabb játékmenettel rendelkező alkotások, melyekről például naponta olvashatunk a Mobilgamer online magazinban Többek között a rengeteg szórakoztató címnek is köszönhető az, hogy amikor a kezeink közé kaptunk a Huawei jelenlegi legjobb okostelefonját, a P10 Plus-t, sok minden más mellett megnéztük, hogy a szórakoztatás terén mennyire is szolgálja ki a felhasználókat. Elvégre a kínai gyártó nagy ambíciókkal rendelkezik, nem csak a legnagyobb androidos gyártóvá szeretnének válni, hanem az Apple dominanciáját is megtörnék, ehhez pedig nem csak szuper kamera és sok marketing kell, hanem nyers erő, remek kijelző és kellemes extrák sora.Nos, erőből nincs hiány, hiszen a legfrissebb Androidot egy házon belülihajtja, ami elképesztő párost alkot, simán felveszik a versenyt a jelenlegi legerősebb Qualcomm és Samsung fejlesztésekkel. A 128GB-os belső tárhelyen a mostanság akár több gigányi helyet elfoglaló legnagyobb játékok is simán elférnek a rengeteg saját kép és videó mellé. Mindezt egy(1440 x 2560 pixel) kijelző alá pakolták be, mely nagy bánatunkra "csak" egy IPS-NEO panel, ami messze nem olyan jól, mint például a Samsung AMOLED megoldásai.

Multimédiára és játékra is kiváló választás

Ezt bizony nem csak napi használatkor, hanem a multimédiás tartalmak fogyasztásakor és a játék közben is észrevesszük, de ha még nem volt más csúcsmodellel dolgunk, akkor abszolút elégedettek lehetünk és összességében kellően nagy és minőségi panelről beszélhetünk. A kijelző alatt kapott helyet az ujjlenyomat-olvasó, mellyel szakítottak a korábbi generáció hagyományaival. Így aegyedül árválkodhat, de mi ezt mit sem bánjuk, hiszen remek párosról van szó.Összességében tehát egy remek csomagot kaptunk, melyet az év második felében a Mate család új tagjai kőrözhetnek majd csak le. Minőségben és erőben már a legnagyobbak között vannak, de sajnos ez az árra is igaz, hiszen a Huawei P10 Plus hivatalos ajánlott ára 259 990 Ft, ami egyáltalán nem baráti.Amennyiben a készülék minden porcikájára kiterjedő, részletesebb tesztet olvasnál a Huawei P10 Plus-ról, látogass el az Androgeek oldalára