Huawei P10 Lite teszt

Az elmúlt néhány év rengeteg változást hozott az okostelefonok piacán, az készülékek egyre vékonyabbak és egyre több funkciót látnak el évről-évre magasabb minőségben, ugyanakkor a technológia fejlődése más téren is rendkívül előnyössé vált.

Az olcsóbb mobilok pár éve még nagyon rossz felhasználói élményt kínáltak, ami főként az androidos vonalon okozott sok problémát, hiszen egy-egy gyengébb modell miatt az egész rendszert megbélyegezték. Manapság azonban már arról beszélgethetünk, hogy a 100 000 Ft környéki mobilok egy része már "flagship killer", vagyis komolyan borsot tud törni a mostanság jóval 200 000 Ft feletti áron érkező csúcsmodellek orra alá. Ezt a flagship killer dolgot leginkább kisebb gyártók mobiljaira használjuk, de egyre több nagy név is előáll olyan megfizethető készülékekkel, melyek bizony komoly teljesítményre képesek és más téren is minőségi szolgáltatást nyújtanak. Nemrég járt nálunk a Huawei P10 Plus , mely a kínai vállalat idei egyik zászlóshajója. Egy nagyon jó készülékről beszélünk, az erő megvan, a két hátsó kamera nagyon jól működik együtt és a többi szolgáltatás is rendben van. Mindezért azonban ők is rengeteg pénzt kérnek el, ami már a teszt kapcsán sem tetszett annyira nekünk, most pedig végkép nem. Az anyahajó után ugyanis megkaptuk az egyébként vele együtt bejelentett Huawei P10 Lite-ot, mely természetesen kissé visszafogottabb csomagot kínál, mint a komolyabb testvérei, de rendkívül korrekt ajánlatnak mondható.

Alul és felül is bőven akad még hely

Mivel mással is kezdhetnénk, mint a készülék külsejével, hiszen hisszük vagy sem, nagyon sok felhasználó a látvány alapján dönt. A P10 Lite egyértelműen a nagyobb testvérek formavilágát kapta meg, ami egyáltalán nem probléma. Bár a P10 Plus szemmel láthatóan nem a legszebb készülék a piacon, feketében azért jól mutat. Szerencsére a lájtos változat fekete színben érkezett hozzánk, ami valójában egy fekete-ezüst párost jelent.A készülék fém keretét ugyanis fekete előlap és fekete üveg hátlap fogja közre, az összhatás pedig igazán prémium érzetet kelt. Recsegésnek, ropogásnak nyoma sincs, tényleg olyan, minta egy több százezerbe kerülő csúcsmobilt fognánk a kezünkben. Az üveg hátlap mondjuk hamar ujjlenyomatos lesz és viszonylag csúszós, de ez a prémiumság ára. A kijelző oldalán minimális kávával találkozunk, ám az alsó és a felső részen meglehetősen nagy üres helyet hagytak a tervezők. Pláne annak fényében, hogy alul egy viszonylag méretes Huawei embléma díszeleg, amit a készülék hátulján is megtalálunk.

Ez a tökéletes színkombináció





Talán itt is előre hozhatták volna az ujjlenyomat-olvasót, úgy még kézre állóbb és praktikusabb lehetett volna a végeredmény. A kijelző mérete egyébként, vagyis egyáltalán nem kicsi, de nem is túl nagy, ezt a méretet jól eltalálták. Az IPS panelkapott, amivel egyáltalán nincsen probléma, ebben a szegmensben még nem elvárt tulajdonság a magasabb felbontás. A képernyő meglehetősen erősen tükröződik, de kellően fényes és kontrasztos.A hátoldal alsó részén ismét a márkanév köszön vissza, alatta pedig halványan a szokásos információkat találjuk meg. Az érdekes rész feljebb van, hiszen a felső harmad közepére került a, ami tulajdonképpen kézre áll. A minták rögzítése meglehetősen gyors, az olvasás és feloldás pedig egyenesen villámgyors. Pedig azt hihetnénk, hogy ezen a téren is elavultabb technológiákat használnak, ami lehet, hogy így is van, de a mégis villámgyors az egész és ez a lényeg. Fölötti helyezkedik el a kamera és a hozzá tartozó LED villanó, melyekről kicsit később részletesen is beszélünk.Jobb oldalon találkozhatunk a készülék összes gombjával, ami tulajdonképpen a hangerőszabályzóból és a ki/bekapcsoló gombból áll. A túloldalt a nanoSIM-nek és a microSD bővítési helynek találjuk meg a tálcáját, utóbbit pedig akár még egy nanoSIM-mel is helyettesíthetjük. Az alsó részen a microUSB töltési lehetőség, a mikrofon és a hangszóró kapott helyet., azt nagyon jó lett volna látni, ez talán a készülék egyik legnagyobb hibája. A 3,5mm-es jack-csatlakozás a készülék felső részén kapott helyet, amit sokan nem szeretnek, de legalább van.A hardveres oldal mostanság egyre unalmasabb a mobilok kapcsán, az aktuális Qualcomm csúcsmodellt felhájpolják, miközben páran a saját megoldásaikat fejlesztgetik. Az egész piachoz hasonlóan a hardveres terület is elmondhatja magáról, hogy már az alsóbb szegmensekben is korrekt ajánlatokat tud letenni az asztalra, a középkategóriában pedig akad néhány egyenesen kiváló megoldás is. A Huawei P10 Lite is az utóbbi szegmensbe sorolható, hiszen nagyon korrekt hardveres csomagot kapunk.

Játékra sem rossz, de nem a legjobb

Az Android 7-re épülő rendszert ugyanis egy házon belülihajtja. Ez abszolút általános ajánlat az erősebb középkategóriában, ha pedig a kínai processzort a Qualcomm-hoz szeretnénk mérni, akkor nagyjából a Snapdragon 652-es SoC szintjén van. Akik ebben az árkategóriában nézelődnek, azoknak nem a nyers erő a lényeg, hanem az, amit látnak. A 32GB-os háttértáron nagyjából 20GB szabad helyet kapunk, ami minden fontosabb program és rengeteg kép, videó is elfér. Mindezeket villámgyorsan elérhetjük, a rendszer nagyon gördülékeny, egyelőre.Az. Ezt a nagy testvérnél is szóvá tettük és itt is egyértelműen a negatívumok közé sorolható. Az átláthatósággal és menükkel, beállításokkal nincsen probléma, de az ikonok és színek nagyon nincsenek rendben. Persze az Android-nak hála akár 0-ról felépíthetjük a kedvünk szerint kinéző rendszert, de az valamelyest lassíthat a felhasználói élményen. Fölösleges extra szoftverekkel nem vagyunk teletömve, kapunk egy egészséges életmóddal kapcsolatos appot, néhány előre telepített social klienst és pár kiegészítőt. A Google Play Store hatalmas kínálata a rendelkezésünkre áll, így ezen a téren bőségesen el vagyunk látva opciókkal.

Az új családi kamera

Magának a rendszernek azonban akad pár extrája, melyekről nem feltétlenül tudhat az, aki megveszi a készüléket. Ilyen extra például a Mini-képernyő, mely az egykezes használatot segíti. Az ujjlenyomat-olvasót szintén elláthatjuk pár funkcióval, akinek nagyon kézre áll, az ki is tudja használni. Itt például fotó készítésére, az értesítések megnyitására és akár a hívás fogadására is van lehetőség. A mozgásvezérlés sem egy rossz lehetőség, itt a készülék mozgatásával végezhetünk el parancsokat. Átfordítással némára tehetjük a mobilt, ha pedig cseng és gyorsan le akarjuk állítani, akkor elég csak felemelni.A kamera nem csak a csúcsmobilok esetében egy fontos tényező, hiszen azok is szeretnék már elfelejteni a digitális fényképezőgépüket, akik olcsóbb okostelefont vásárolnak. Szerencsére ez a terület is sokat fejlődött az elmúlt években, egy korrekt középkategóriás mobil már kiváltja az átlagosabb fényképezőgépeket. A P10 Lite néhány olcsóbb Honor megoldással ellentétben nem kapott dupla hátsó kamerás felállást. Az egytónusú LED segédfény mellett ugyanis csak egytalálunk. Ez papíron nem olyan vonzó, hiszen f/1.7-es megoldások is vannak már a piacon, de azért a Huawei már jó ideje fejleszti a kamerás részlegét és olyan neves márkával működnek együtt, mint a Leica. Ennek az együttműködésnek itt nincs nyoma, sehol egy Leica embléma, de ez a végeredmény kapcsán nem is fontos.

Gyors fókusz, telített színek

A szoftver meglehetősen egyszerű, de van Pro mód fotózásnál és videózásnál is. Itt mindenféle értéket manuális adhatunk meg, hogy a végeredmény számunkra szerethetőbb legyen. Ami fontos, az a fókusz gyorsasága, néhány olcsóbb mobil ezen a területen gyengélkedik, de a P10 Lite nem tartozik közéjük. Fontos, hogy, tehát akik kezdőként szeretnének mondjuk 4K-s tartalmakkal próbálkozni és végtelenül részletesen beállításokkal foglalkozni, azoknak nem ez lesz a megfelelő készülék.A végeredmény egyébként egészen meggyőző, optimális időjárási körülmények között nagyon szép képeket lőhetünk akár tele, akár makró vonalon. Rosszabb fényviszonyok mellett azonban erősödik a zaj, itt már megmutatkozik az f/2.2-es fényerő és úgy önmagában az árkategória. Ettől függetlenül a Huawei P10 Lite egyértelműen képes arra, hogy egy átlagfelhasználó igényeit kielégítse és itt pont ez volt cél, a vásárlók számára pedig pont ez a lényeg.

Mindennapi használatra teljesen elegendő

A 8 megapixeles előlapi kamerával egészen jó szelfiket lehet készíteni, de természetesen akár tele is rakhatjuk effektekkel és filterekkel is. A videólejátszás kapcsán 2K-ig is elmehetünk, de mobilon nem szokás a legjobb felbontást használni, hiszen rengeteg helyet foglalhat egy-egy film vagy sorozat.A 3000 mAh-s akkumulátor egy korrekt egységnek tűnik, de csodákra nem képes. Ha nagyon sokat használjuk a készüléket, kamerázunk, böngészünk és lógunk a közösségi média felületein, akkor biztosan fel kell tennünk minden estre a töltőre. Akik azonban összesen csak 1-2 órára veszik elő a mobiljuk naponta, azoknak két teljes napot is simán kibír a készülék. Természetesen. A GPS és a GLONASS műholdas navigáció gyorsan jelet talál és nagyon hasznos, csakúgy, mint a 4.2-es Bluetooth és az

Az ujjlenyomat-olvasó tényleg villámgyors

Összességében egy rendkívül korrekt és minőségi ajánlatot kaptunk. A készülék már, amit még viszonylag sokan meg tudnak engedni maguknak, arról nem is beszélve, hogy a szolgáltatói körforgásba is bekerült ez a modell, vagyis akár jó akciókat és még olcsóbb ajánlatokat is ki lehet fogni. A végeredmény tehát egy stílusos megjelenésű, a mindennapok során remekül helytálló készülék, mely hatalmasat nem lépett előre az előző generációhoz képest, de joggal tartozik a P10 családba.