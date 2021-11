Genesis Nitro 650 teszt - nem mindegy miben ülsz játék közben

Amióta a Game Channelt készítjük - ez immáron több mint két évtizedet jelent - még nem volt olyan tesztre példa, amilyen most következik, lévén soha nem teszteltünk még semmilyen széket, így értelemszerűen gamer széket sem. Igaz, amikor a kétezres évek elején belecsaptunk a lecsóba, mostani tesztalanyunk gyártója még nem is létezett, a lengyel Genesis ugyanis 2011-ben lépett piacra, hogy ellássa a gamereket különféle termékekkel.

Az elsősorban billentyűzeteket, egereket, fülest és egyéb perifériákat gyártó cég még gamer asztalt és gamer széket is készít, mostani tesztünkben ez utóbbiak közül nyüstölünk egyet hetek óta, a Genesis Nitro 650 képében.A Nitro 650 a Genesis kínálatában a felső ligában játszik, ami a minőséget illeti, és bizony a teljes piaci kínálatot tekintve sem kell szégyenkeznie, sőt. Ahogy a kategóriában megszokhattuk, az ülőfelület speciális szövet és mű - modern nevén öko - bőr borítást kapott, a háttámla kizárólag ezzel van bevonva.

Öko bőr és különlege szövet, bitang jól mutató varrással

Az öko bőr nagy előnye az állati bőrrel szemben, hogy kiváló légáteresztő (mondani sem kell, mennyire fontos ez például a nyári napokon), különösen tartós és sokkal inkább kopásálló, mint a valódi, állati bőr. A kartámla műanyag, a rajta található támasz pedig puha habosított műanyagnak tűnik, nem vagdostam szét. A karfák egyébként fel - le állíthatók, a gyártó adatai szerint 28 - 36.5 cm között.Bár gamer székről beszélünk, de többek között épp az állítható karfáknak köszönhetően nekem munkára is nagyszerűen bevált a Nitro 650, gyakorlatilag minden helyzetben megállja a helyét. Ebben sokat segít a nagy szögben (90 - 135 fok között) állítható háttámla is, amit ledöntve, simán álomba tudjuk ringatni magunkat. Merthogy ringató funkció is van természetesen - persze ehhez a mozognunk kell, nem valami automatikus dologról van szó.Az eltelt nyolc évben három székemnek ment szét a gázrugója, pedig egyik sem volt olcsójános, de mindegyik a tipikus úgynevezett főnöki fotel volt - tesztünk alanyánál már az első használat közben rájöttem, ez egy nagyon más kategória. Erős, strapabíró, és nagyon könnyen állítható eszközről van szó, óvatosan, szépen mozgatja az ülőfelületet a Class 4 minősítésű gázrugó.

A Genesis Nitro 650 habszivacs felülete nem csak formatartó, de nagyon kényelmes is

Az alsó részt szintén műanyag borítja természetesen, azonban az öt karos talp tartogat némi finomságot. A speciális kialakítást kapott, az átlagosnál jóval nagyobb (6 centi átmérő) kerekek ugyanis elképesztően csendesen és nagyon puhán gurulnak, ráadásul olyan bevonatot kaptak, amik védik a burkolat felületét a karcolásoktól. Három hét használat után ezt alá tudom támasztani, semmilyen nyomot nem hagyott a laminált padlón, pedig nem pici súllyal gurulgatok rajta.Apropó súly, a Nitro 650 egészen elképesztő, 150 kilogrammos terhelést is kibír, ami - ebben a vonatkozásban sajnos - sok gamernek lesz selling point. Jómagam bár ezt a súlyt nem érem el, de messze nem vagyok egy csont és bőr típus - 100 kiló alatt nincs férfi ugyebár - , így megnyugtató, hogy nagy eséllyel hosszú évekig képes kiszolgálni a tulajdonosát a Genesis ülőalkalmatossága.Bár a gamer és egyéb székek jellegükből adódóan túl sok egyediséget nem képesek felmutatni, azért a komolyabb felhozatalban mindig találunk megkülönböztető vonásokat. A Genesis Nitro 650 esetében ez a már említett kerekekben és a háttámla és az ülőfelület kialakításában lelhető fel. A közepesen keményre hagyott, habszivaccsal töltött felületek kifejezetten kényelmes ülést biztosítanak, a combokat és a hátat is stabilan tartják, a fejtámla pedig kényelmes pihenőt biztosít két csata között.

Mint egy dögös verda: a 6 centi átmérőjű kerekek speciális bevonattal védik a padlót

Ami nálam az első hétben kicsit kényelmetlen volt, az az hogy a szék ülő részének tartása teljesen egyenes, hozzászoktam már a pár éves saját fotelemhez, ami mára már annyira elnyűtt, hogy hátrafelé dől némileg, ezáltal automatikusan tespedek benne, nos ezt a Nitro 650 nem fogja ilyen könnyen engedni, merthogy tökéletes tartást biztosít.Alapvetően nagyon stabilan tartja a hátat, és a vállaknak, a comboknak és a fenéknek is kényelmes tartást biztosít. Ez épp így van rendjén, mindezt tetézi a dönthető háttámla, gyakorlatilag le is tudunk feküdni benne. Hozzá voltam szokva a kiült régi fotelemhez - amit a teszt után kukázni is fogok, így először nekem túl keménynek is tűnt a szék. Pár napig.Amire fontos még figyelni, mielőtt valaki vásárlásra adja a fejét, hogy egy bizonyos magasság alatt nem fog leérni az ember talpa a padlóra. A gyártó 160 - 195 cm közötti magassághoz ajánlja a széket, én a 170-et karcolom, így nem vagyok se nem törpe, se nem óriás, nekem leengedett állapotban tökéletesen leér a lábam, a talpam fekszik a földön ahogy kell. Az ülőfelületet 46 és 55 cm között állíthatjuk, ez lehet tehát az ülésmagasság, a szék magassága ezáltal 124 - 133 cm között változtatható.

Nem csak jól néz ki, nagyon kényelmes is, tartja a combot, a hátat, a feneket, a vállat...

A Genesis Nitro 650 kétféle színkombinációban érhető el, az Onyx Black a klasszikus gamer vonalat követve gyakorlatilag teljesen fekete, piros varrással, míg a Howlite White alapvetően nagy fehér felületek és a fekete kombinációjával kapható.Bátran ajánljuk minden olyan játékosnak - és mindenkinek aki hosszan ül a gép előtt - aki kényelmes, biztosan tartó és minden funkcióval ellátott, minőségi széket keres. A Genesis Nitro 650 valamivel 90 ezer forint alatt már megtalálható hazánkban, a nemzetközi ár 332 Euró (jelenlegi árfolyamon 120 ezer forint környéke).