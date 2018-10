Asus TUF Gaming FX705 teszt: létezés a ROG széria mellett

Az Asus eddig is elkényeztette a gamereket, a különböző kiegészítőkkel, asztali konfigokkal illetve a jó minőségű laptopokkal. A mostani TUF Gaming (The Ultimate Force) sorozat ismét megpróbálja belopni magát a laptopon játszani szerető emberek szívébe. Egyelőre nem olyan nagy brand, mint az ugyancsak játékosoknak szánt ROG (Republic of Gamers) széria, viszont az építési minőség és a kevesebb design még akár jó is lehet, főleg a zsebnek kellemesebb árazással.

A dobozból kivéve is észrevehető, hogy- az már más kérdés, hogy ebben a rohanó világban őrült tempóban fejlődik a hardver. A MIL-STD-810 szabványnak (Az Egyesült Államok katonai szabványa) megfelelő laptop nem csak jól néz ki, de nagyon egyben is van. A szabvány megfelelőség azt jelenti, hogy a szokásos használati szegmensen túl is teljesít az eszköz, például plusz merevítés van a keretben.A használt anyagok, a technológia, de még a csomagolás is ennek megfelelően készül, de persze ez nem egy katonai laptop, csak megfelel a fent említett szabvány normáinak is. A TUF Gaming szériában már találhatunk alaplapokat, gamer billenytűt, egeret, mutatós számítógép házakat illetve fülhallgatót is.

Természetesen kiemelt W-A-S-D

A 399.8 x 279.4 x 26.6 centis - alapvetően szép - laptopon a kijelző normális keretet kapott, szép piros csíkkal körbefuttatva, középen a keretbe épített HD kamera, alul az Asus logó található. A hangszóró rács középre került a billentyűzet fölé. két oldalt egy villám szerű design elem dobja fel az egyhangú színt. Egy szubjektív véleményt megengednék magamnak: a jobb oldalt lévő TUF Gaming logó engem annyira zavart, hogy azt el nem tudom mondani, a színe, a mérete egyaránt fura feelinget hozott. Az elhelyezése is megbontja az összképet - ezt talán át lehetett volna gondolni kicsit.Az alábbi csatlakozókat szerelték a laptop bal oldalára: tápcsati, gigabites RJ45-ös LAN, egy A típusú USB2.0 és két darab A típusú USB 3.1 (Gen 1) aljzat, valamint van itt még egy HDMI 2.0-át támogató multimédiás aljzat. A hang ki- és bemenet már itt is egy kombinált 3,5-es jack csatlakozási lehetőség.

Vérbeli gamer vonalak jellemzik a TUF Gaming szériát is

Cipelés szempontjából fontos lehet, a súlya nagyjából 2,5 kg akkumulátorral együtt. Ez bőven vállalható egy 17-es gamer laptoptól.A billentyűzet eléggé tágas, még úgy is, hogy a teljes értékű számbillenytűknek is jutott hely, sőt a trackpad is megfelelően nagy méretű. Az RGB világítást ha szeretnénk egyszínű pirosra is kapcsolhatjuk, bevallom nekem így tetszett a legjobban.A lenyomási sebesség és a nyomásérzet jó, bőven kellemes rajta gépelni is, a tartóssága a gyártó szerint 20 millió leütés - ezt azért nem teszteltük., ezt is kényelmesnek mondanám.

Minden földi jó, ami csak egy gamer laptopba kellhet

Itt egy kis bajban van az egyszeri tesztelő, mert a kapott példányban számomra érthetetlen módon mindössze 4 GB DDR4 memória kapott helyet (egyébként maximum 32 GB-ot tud kezelni a két SO-DIMM szabványú slot), ami gaming teszt szempontjából nem teljesen elegendő. A specifikáció a memórián kívül már sokkal vállalhatóbb szint, az Intel 8. generációs Core i5-8300H 2,30 GHz-en ketyegő processzora mellé egy Nvidia GeForce GTX 1050-et pakoltak az Intel HM370 Express Chipsetes alaplapra. Ha még lenne benne legalább 4 GB, azt mondanám, de így ezt nem tudtam kielégítően tesztelni.Persze azért így is megfuttattunk rajta egy szokásos World of Tankset és kapott némi GTA Online-t is, mindkettőnél akadásmentes, határozottan erős FPS teljesítményű játékmenetet kaptunk. A CoD WWII és a BF1 sem okozott neki különösebb problémát, némi finomhangolás kellett a grafikai beállításokon, de szép, sima játékmenetet kaptunk.

Az a TUF Gaming logó szitálás nem a legszebb. Majd legközelebb.

A többféle specifikációval kapható gépben lehet még Intel Core i7 8750H processzor, NVIDIA GeForce GTX 1050TI, NVIDIA GeForce GTX 1060. Ha ez nem lenne elég a videókártyák két-két memóriatípussal is léteznek. Lehet 2/4 GB a 1050-es, 3/6 GB a 1060-as. A 1050Ti csak 4 GB-tal szerelt változatban kapható. Persze a tárolókapcitások is változnak, vásárláskor nem ajánlanám az 5400 rpm-es 1 TB-os verziót (nálunk ez járt). Amennyiben a kisebb képernyőt preferáljuk,A tápellátásról egy négycellás 64 Wh Polimer akkumulátor gondoskodik. A nálunk járt készüléken Windows 10 Pro található, kapható még Windows 10 Home-mal is.A hálózati kapcsolatokról az integrált 802.11ac Wi-Fi mellett egy gigabites LAN gondoskodik, Bluetooth kapcsolatainkért 5.0-ás modul felel. A wi-fi érzésre nagyon gyorsnak tűnt, kellemes volt internetezni vele.

Masszív, erős vonalak jellemzik a borítást - elrettentésül az ellenfeleknek! :)

A tükröződésmentes kijelzőt két verzióban kaphatjuk meg az Asustól, a felbontás, a képernyő méret és a technológia ugyanaz (1920x1080 pixel, 17.3", 16:9-es képarány mellett, IPS technológia) a frissítési gyakoriság modelltől függően változik.Az olcsóbb modellben 60 Hz-es míg a drágábban 144 Hz-es képfrissítést alkalmaztak a mérnökök. Nálunk a 60Hz verzió járt. A kijelző színhelyes, a gyors képváltásoknál is jól reagált.A hangra egy erős közepest adnék, a 2 wattos beépített hangszórón keresztül, a DTS technológia megléte mellett is, bár egy vérbeli gamer még mindig a fülhallgatót preferálja játékok esetén, nyilván az Asus is pontosan így vélekedik erről. FülesselA tesztre érkezett laptopban a teljesen érthetetlen 4 GB-os memória miatt, nem tudtunk egy full gamer tesztet csinálni. A laptop kellemes vonalvezetésű, ebben a képernyőméretben már tökéletes mozizni is. Jól működik, azonban ha egy kicsit meghajtjuk, aránylag erősebb melegedést tapsztalni, hangos ventillátorok mellett.

Az FX705 simán megfelel az amerikai MIL-STD-810 szabványnak

Mivel összességében lomhának mondanám a nálunk járt masinát már a rendszer használat alatt is, ezért. Az NVIDIA GeForce GTX 1050TI + 8 GB (de inkább 16 GB) + 256 SSD-s verziót szívből ajnánljuk viszont, illetve a nagyobb modelleket is, ez a modell egy közepest kap.A jól elkészített, szép design, mellett nem mehetünk el szó nélkül, a kialakítás "nincs túltolva", kellően gameres, kellemes ránézésre és tapintásra is, a minőségre csillagos ötöst adunk, ez nem is kétséges. A gyors vezeték nélküli kapcsolat csak hab a tortán.Amivel nem tudtunk nagyon megbarátkozni, az hogy csak egy átlagos minőségű IPS panelt kapunk, persze erre magyarázat a határozottan baráti árazás. A CPU / GPU nagyon magas hőmérsékletre szalad terheléskor, azonban ez szintén nem csak ennek a gépnek a sajátja, viszont hogy ezáltal határozottan hangos a ventillátor, már mindenképp levon egy kicsit az eredményből.

Mintha egy Asus ROG lenne. Pedig nem az. :)

A 275 ezer forint körüli kezdőárat el kell felejteni, azonnal a combosabb kialakításra kell beruházni, főleg annak fényében, hogy a 285 ezer forintos (tehát gyakorlatilag 10 ezer forint plusz) áron már 8GB RAM-ot és a GTX 1050 Ti-t kapunk.