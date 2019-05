ASUS TUF Gaming FX505DU és FX705DY teszt

Az Asus nemrégiben a Re:Define 2019 eseményen prezentálta 2019-es ROG line-upját , azonban e termékcsalád mellett egy másik brand is frissítésre került, ez pedig nem más, mint a TUF Gaming, amely a gyártó AMD-s szériáját takarja. Az új készülékekre azonnal le is csaptunk, nézzük, mit tud nyújtani az újonnan leleplezett ASUS TUF Gaming FX505DU és FX705DY!

Ahogy már több TUF, a két aktuális újonc is AMD processzorral és nVidia Geforce GTX-szel lett felvértezve. A szériára jellemzően az Asus jeligéje a minőség mellett a "megfizethetőség" volt, köszönhetően többek között az AMD megoldásainak, hiszen az Inteles verziókhoz képest jelentősen olcsóbb tud lenni egy hasonló erejű és felszereltségű gép. A két készülék egyszerre járt nálunk, így egy tesztben nézzük meg őket, kezdjük is a kisebbel.Első körben vegyük górcső alá a TUF Gaming FX505DU-t, ami egy olyan párosítás háziasítását hordozza magában, melyre nagy ritkán van csak példa a piacon. Itt most természetesen az Nvidia GeForce GTX 1660Ti és AMD Ryzen 7 3750H (4 x 2,30GHz / 4,00GHz Turbo, 4MB Cache) processzor kettősére gondolunk, előbbi nem mellesleg a nálunk járt példány 6GB GDDR6 VRAM-mal lett megtűzdelve, ami elég jelentősen elősegíti, hogy a játékélményt valóban csúcsra járassuk.

A TUF FX505DU áttetsző W-A-S-D-vel is erősíti a gamer vonalat

A 15,6 colos Full HD kijelző esetünkben IPS szabványú matt megjelenítőt takar, hovatovább 120Hz-es képfrissítési ráta mellett operál. A káva a két szélen határozottan keskeny egy gamer laptophoz képest, de felül és alul sincs túl sok borítás a panelen. Nemcsak a kijelző, de maga a komplett gép is igen biztató külcsínnel rendelkezik, lévén a háttérvilágítással ellátott billentyűzetet körbeölelő ház is őrzi a vékony káva kialakítását.Apropó billentyűzet: a háttérvilágítás többféleképpen állítható, lehet statikus, egyszínű, többszínű, vagy akár pulzáló beállításunk is. A W-A-S-D külön kiemelést kapott, ráadásul nem a megszokott módon mondjuk egy körbekerítéssel, hanem ezek a billentyűk áttetszők, a körülötte lévő összes többi gomb feketéjéből ezzel is kiemelve azokat.A kijelző alatti - billentyűzet feletti részen találhatók a hűtőrendszer beömlő nyílásai, a kifújás természetesen hátul történik. A masszív, MIL-STD-810G katonai minősítéssel készült kialakítása révén igazi betonpáncélt tudhat magáénak az FX505DU, miközben súlyban nem haladja meg a 2,3 kg-ot.

Minden gamer asztalán jól mutat az FX505DU

Akár 32 GB SDRAM-mal is lecsaphatunk a masinára, amely DDR4 2400MHz szabvány, a tárhely pedig 1 TB, ebből 54000RPM-es HDD jutott a gépbe - SSD-s verzió nem kapható, viszont SSHD-s igen. A tárhely bősége miatt nem kell túlzottan fukarkodni, ha játékok telepítéséről van szó, még akkor sem, ha érkezik végre egy óriási Half-Life 3 (a remény hal meg utoljára!).Csatlakozók tekintetében a HDMI 2.0 port, a kettő darab Type-A USB 3.1, és egy darab Type-A USB 2.0 mellett egy LAN-csatlakozót, no meg egy COMBO audio jack-csatlakozót találunk a ház oldalán. Két beépített hangszóró is akad, no meg az integrált 802.11 ac Wi-Fi és Bluetooth 4.2 sem maradt ki természetesen. Említést érdemel még a 720p-s webkamera is, amely meglehetősen jól szuperál ahhoz képest, hogy egy beépített darabról beszélünk.A csatlakozók mindegyike bal oldalra került, ami nagyszerű megoldás, már ha valaki nem balkezes, mert neki útban lehetnek a csatik egerészéskor. A touchpad egy teljes felület, a klikkelésre szánt gombok nincsenek külön, a bal és a jobb részt egy vonal választja el csupán. Természetesen gesztusvezérlésre alkalmas érintőpadról van szó.

A nyílbillentyűk egy része jól elkülönítve vár a csatákra

Ha megállás nélkül pörgetünk valamilyen játékot közepes-magas grafikai beállítások mellett, akkor, a 48WH-s akkumulátornak köszönhetően többnyire az átlag üzemidő 2-2,5 órára rúg (egyszer sikerült három óra fölé is menni Apex Legends-szel), még olyan roppant részletes grafikával megáldott és erős gépet igénylő alkotások mellett is, mint például a Forza Horizon 4, a Shadow of the Tomb Raider és az Assassin's Creed Odyssey.Sőt, ezek a tesztünk során olyan kiválóan szuperáltak, hogy konkrétan egyszer nem tapasztaltuk, hogy 60 alá esett volna az FPS. Pedig mi tényleg próbálkoztunk, csutkára húztunk minden grafikai beállítást, és még így sem tudtunk kifogni az FX505DU-n. A legszebb az egészben, hogy ez a felszereltség már VR Ready géppé teszi az Asus új TUF Gaming-jét, amire bizony mehet rá egy Oculus Rift vagy egy HTC Vive - bírni fogja.

Ebben a szegmensben kiemelten vékonynak számító kávát kapunk

Mint említettük, a "pénztárcabarát" jelző illik leginkább a két új gépre, így az FX505DU is ebben a felfogásban fogant meg. Ilyen bitang erős kompozíció mellé ugyanis az Asus egy 339 ezer forintos árcédulát rittyentett, ami ritka jó ár/érték aránynak bizonyul a piacon.Az FX505DU mellett nálunk járt FX705DY bár nagyobb kijelzővel érkezik, kissé szerényebb hardvereket tartalmaz. Ha kevesled az imént részletezett variáns 15,6 colos kijelzőjét, akkor bizonyára örömmel fogod konstatálni, hogy az FX705DY még egy ennél is nagyobb, egészen pontosan 17,3 colos panelt kapott, amely természetesen Full HD felbontásban tárja elénk a látnivalókat. A képfrissítés itt "csak" 60Hz-es.

A megvilágított billentyűzet statikus színekben is tündökölhet, de pulzálhat is

Mint azt említettük, itt is AMD processzor várja a vásárlókat, nevezetesen a Ryzen 5 3550H, itt azonban már a videokártya esetében is szintén a processzorgyártó hardvere mellett tették le a voksukat az Asus mérnökei, lévén az FX705DY szívében egy Radeon RX 560X zakatol, amelyhez 4 GB VRAM párosul. Itt is van lehetőségünk 1 TB-nyi hely kihasználására, valamint akár a 32 GB-nyi RAM sem jelent akadályt a gépnek.Csatlakozók tekintetében ugyanaz a helyzet, mint az FX505DU esetében, azaz két Type-A USB 3.1, egy Type-A USB 2.0, egy LAN-csatlakozó, egy COMBO audio jack-csatlakozó illetve egy HDMI 2.0 port van jelen, és természetesen itt sem spórolták ki a tervezés során a két beépített hangszórót, az integrált Wi-Fit és Bluetooth-t. Webkamera is dukál az FX705DY-hez, amely 720p felbontásra képes, így emiatt sem kell aggódni.Itt sem szálltak el súly tekintetében az Asus műhelyében, mindössze 2,6 kg-ot nyom a szóban forgó gamer laptop, akik pedig kedvelik a gamerluxust, azoknak a háttérvilágított billentyűzet lesz remek hír. Az akkumulátor szerepét egy 64WH-s egység látja el.

Az ASUS TUF Gaming FX705DY nem csak méreteiben, de képességeiben is különbözik

No de hogyan szuperál a gyakorlatban a kicsike? Ugyanazoknak a szoftvereknek vetettük alá az FX705DY-t, amelyeknek a már korábban részletezett laptopot is. FPS tekintetében megvolt legalább a stabil 30, akár a keményebb hardvert igénylő játékoknál is, de persze ez teljesen felhúzott grafika mellett lett megvizsgálva, amennyiben trükközünk némileg a beállításokkal, akkor simán kisajtolható a 60 is. Folyamatos terhelés mellett 3,5-4 órát bírt a masina (böngészéssel, munkával 6-8 óra is kihozható), ami szintén egy óriási pozitívum.Némileg szerényebb vas az FX705DY mint az FX505DU, viszont teljesen másfajta közeget is szólít meg a gamer szcénán belül, és ez a végösszegen is meglátszik. 274 ezer forintos kezdőáron megy az FX705DY, ami valljuk be, egy ilyen összeállítás mellett teljesen kimeríti a "korrekt" fogalmát, és az ár/érték arány itt is elképesztően nagy aduász.A két gép között nem nehéz a választás, hiszen mindkét laptopnak megvannak a maga előnyei, csupán azt kell eldönteni, hogy mi lesz elsődlegesen a célfeladat. Mindkét TUF laptop gamer eszköz, azonban az FX505DU egyértelműen erősebb, viszont némileg drágább is.

Ezt a bundle csomagot kapja mindenki ajándékba, aki május 31-ig előrendeli valamelyik laptopot

Egy dolog viszont közös: ár / érték arányban jelenleg verhetetlenek a piacon, főleg ha hozzávesszük május 31-ig futó előrendelői akciót is, aminek keretében durva bundle csomagot kapnak akik befizetnek egy ilyen gépre.A laptop mellé ugyanis egy BP2700 hátizsák, egy H5 fejhallgató, egy M5 egér és egy P3 egérpad is jár - de csak május 31-ig, érdemes hát lecsapni mihamarabb rá!Az előrendelési akció részletei a tuf.asusvilag.hu címen érhetők el!