Asus ROG Strix Scar 17 teszt - igazán színes egyéniség

2021 több szempontból is remekül indult a laptopgamerek számára, hiszen a CES 2021 alkalmával rengeteg gyártó mutatta be újdonságait, melyek között komoly frissítések és új koncepciók is voltak. Az Asus ROG csapata sem tétlenkedett, hiszen egy nagyon ütős palettát mutattak be nekünk, melyről mi is beszámoltunk korábban, utána nem sokkal pedig néhány napra meg is kaptuk az egyik legígéretesebb újítást.

Az Asus ROG Strix Scar 17-ről van szó, melyet G733-as kódnéven is megtalálhattok a boltokban. A ROG Strix Scar széria a tajvani óriási egyik legkedveltebb vonala, hiszen igazi gamer notikat takar, melyek rengeteg verzióban érhetőek el attól függően, hogy mekkora a keretünk és milyen erőre van szükségünk. Azért is örülünk, hogy elsők között tesztelhettük ezt a gépet, mert idén, ami nem csupán a belső hardverekben keresendő.Természetesen illik elsőként a külsővel kezdeni, mely a 15 és a 17 colos változat estében is látványos fejlődést mutat az előző generációhoz képest. Már említettük, hogy a ROG Strix Scar család a hardcore játékosokat és eSport szerelmeseit hivatott megszólítani, így nem várhatunk el pehelykönnyű és ultrabook kompaktságú gépeket, de azért senki sem szereti a fölösleges kilókat és centiket. Ezzel a tervezők is egyetértettek, hiszen az előző generációhoz képest, ami azért nem kevés, pláne úgy, hogy teljesítményben komoly erősödés tapasztalható.

Mindenhol IS világít az Asus ROG Strix Scar 17 (G733)

Azért a 2,7kg-os súlyával és masszív kialakításával továbbra sem egy apró darab, de a hardveres rész után vélhetően ezen rögtön túl is lendülünk. A fedlap gyönyörű RGB-s ROG logóján és a gép alsó részén, illetve a kijelző alatt is megtalálható RGB világításon pedig soha nem is akarunk túllendülni, hiszenNyilván itt is igaz a mondás, hogy aki a letisztultabb külsőt szereti, az inkább a ROG Zephyrus szériában keresgéljen, ez a játékosság és gamerség otthona. Szintén idei újítás a készülék bal sárkán található "Armour sapka", melyből a dobozban hármat találunk, de 3D nyomtatással teljesen egyedit is készíthetünk belőle. Őszintén szólva mi meglennénk nélküle, de azért egy jópofa extra, pláne, ha tényleg van lehetőségünk egyedit tervezni hozzá.A külső mellett a kijelzők terén is érdemi újításokat hozott a ROG csapata, a gamer laptopjaik pedig mindig is piacvezetőek voltak és diktálták a tempót ezen a területen. Ez idén sincsen másképpen, hiszen az új modellek mérettől függetlenül kétféle opciót kaptak. Ha inkább az eSport címeket űznétek rajtuk, sőt ilyen felszereltséggel már eSport karrierbe is kezdhetnétek, akkor

Szerencsére numpadet is kapunk, ami bizony mostanában nem mindenkinél szokás

Azonban, ha inkább a legújabb történet-alapú címeket szeretnének minél jobb grafikai beállításokkal élvezni vagy inkább a casual gamerek közé soroljátok magatokat, akkor egyértelműen a WQHD 165Hz-es opciót ajánljuk, ami egy kiváló párosítás. Nem sokkal ezelőtt a 144Hz számított eSport értéknek, most pedig az új Scar modelleken már3ms-os válaszidővel, 100% DCIP-3 színskála lefedettséggel és Adaptive sync támogatással.Mindezt tovább tetőzi a nagyon jó minőségű panel, mely sajnos sok gamer gépről nem mondható el, illetve azt sem hagynánk ki, hogy a kijelző/készülékház arány 85%, ami egészen vékony kávákat jelent, viszont cserébe a webkamera lemaradt, ami a mostani időszakban egy fájó pont lehet, de külső kiegészítővel ez könnyen áthidalható.Ezt a komoly képfrissítés pedig tesztalanyunk esetében a legújabb, 8 magos AMD Ryzen 9 5900HX processzornak, a 64GB memóriának és az nVidia GeForce RTX 3080-as mobil GPU-nak köszönhetően ki is tudtuk használni.

Igazán impozáns darab lecsukva is a ROG Strix Scar 17

Ez egy brutális csomag már leírva is,, a legújabb RTX kártyák pedig nem csak az asztali gépek terén kaptak óriási figyelmet, hanem a laptop változatokat is igencsak jól eltalálta az nVidia.Nyilván a boltokban többféle konfigurációval találkozhattok majd, nem feltétlenül kell mindenkinek a legvadabbat megvennie, a memória és a tárhely esetében pedig későbbi bővítésre is van lehetőség.Cyberpunk 2077 esetében Full HD-s, a CS:GO vagy a Valorant esetében pedig a 300 fps sem nagy akadály. Az tisztán látszik, hogy jelenleg nem igazán lehet megizzasztani, ezért is mondtuk, hogy ha inkább a látvány és az élményvilág a fontos, akkor nyugodtan lehet a 165Hz-es nagyobb felbontású modellt választani. Persze minden gamer teljesítmény töltőre csatlakozva értendő, jól tudjuk, hogy sajnos a mostani gamer laptopok sem képesek a maximumra csupán akkumulátorról üzemelve.

A Strix Scar igazi gamer álom kívül belül

Viszont a 90Wh-s akkumulátor majdnem az elérhető legnagyobb és átlagos használat mellett, de ha a beépített Vega GPU-ra váltunk és könnyedebb munkát végzünk vele, akkor simán kihozható a 6-7 órás üzemidő is. Nyilván nem ez a legjobb laptop az irodai munkára, de például videóvágásra is jó választás lehet ilyen erő mellett.A töltés egyébként történhet a dedikált csatlakozóval vagy akár USB-C töltővel is, ami egy remek extra, hiszen így, ha úton vagyunk és nem játékra akarjuk használni, akkor egy kompaktabb USB-C töltővel további extra órákat nyerhetünk.Fontos még megemlíteni az új billentyűzetet is, mely elsőre biztosan furcsa lesz az új tulajoknak, hiszen, mely a gyártó szerint sokkal gyorsabb, pontosabb és tartósabb is, mint a hagyományos megoldások. Ezzel együtt jóval hangosabbak is, de ez egy gamer noti esetében talán nem olyan fontos, mint a korábban felsorolt előnyök.

Természetesen a logó is több színben tündököl

Az biztos, hogy elsőre nagyon furcsa volt, de hamar megszokható és ha tényleg igaz az, amit állítanak róla, akkor hosszú évekig gondtalan örömmel használhatjuk majd a természetesen teljesen személyre szabható Aura Sync RGB világítással is rendelkező billentyűzetet.A négy hangszórós Dolby Atmos rendszer meglehetősen jól szól, de a játékosok többsége vélhetően továbbra is a gamer headsetet fogja preferálni. Meg kell még említeni az AI zajszűrős mikrofont, mely tényleg egészen jól kiszűri a háttérzajokat, így az online oktatáshoz vagy meetingekhez például nem feltétlenül kell egész nap headsetben ülni.A csatlakozások terén jól teljesít a gép, hiszen a 3db USB 3.2 Gen 1 Type-A mellé egy darab USB 3.2 Gen2 Type-C is került, illetve dedikált Ethernet csatlakozót, HDMI 2.0 b variánst és egy kombó audió jack-et is kapunk. Mindezt megfejelték még az előző generációból már ismert Keystone NFC chippel, ami továbbra is. Ettől függetlenül a titkos háttérmeghajtó továbbra is egy jópofa funkciója.

Biztos ami biztos, a W-A-S-D mellett azért kaptunk egy Aura gombot is :P

Összességében tehát nagyon komoly újításokat kaptunk a dizájn, a kijelző és a hardver terén, vagyis szinte az egész csomag megújult. Erre szokás mondani, hogy igazi generációváltás és ilyenkor éri meg általában megvenni az adott széria új darabját. Az Asus ROG Strix Scar vonal sosem volt olcsó, a mai piaci helyzetben pedig ez végképp nem egy olyan dolog, amit elvárhatunk ettől a vonaltól., de a beugró is nyolcmagos Ryzen 5800-as processzort és RTX 3070-es grafikus kártyát kapott, így a legtöbbek számára ez is bőségesen elegendő lesz a 300Hz-es kijelzőről nem is beszélve. Egy fokkal olcsóbb alternatíva lehet a sima Strix G széria új párosa, melyet G513 és G713 néven találtok meg.Jelenleg erőben nem nagyon vannak lemaradva, de pár extra funkciót nem kapunk meg, illetve később ebből a szériából úgy tudjuk, hogy érkeznek még valamivel gyengébb, de olcsóbb modellek is.