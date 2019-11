Asus ROG Phone II teszt - gamer mobil a csúcson

Soha nem teszteltünk még annyi ideig készüléket, mint az Asus ROG Phone II-t, aminek egész egyszerű oka volt: nem tudtuk megunni. Persze azért más is közrejátszott, kíváncsiak voltunk a valós, igazi terheléses használatból adódó tapasztalatokra, ezért a szokásos két hét helyett két hónapig használtuk a készüléket a teszt megírása előtt. Kettőnknél is járt a készülék huzamosabb ideig, így az alábbiakban nem csak a saját, hanem WickedSick tapasztalatit is ebbe a tesztbe sűrítettem.

Az idén szeptemberben bemutatott ROG Phone II az egy évvel korábban megjelent készüléket, az Asus mobiljátékosoknak dedikált ROG Phone készülékét váltotta a sorban. Elsőre azt gondolhatnánk, hogy csak egy mezei ráncfelvarrásról van szó, azonban ez messze nem igaz, a mérnökök több területen is fejlesztették az utódot a visszajelzések alapján.A külsőhöz nem nyúltak idén túl merészen a gyártónál, bár a méretek megnőttek, kinézetre a tavalyi és az idei modell alig különbözik egymástól - azonban sok apró módosítást végeztek, ami mégis új, modernebb karaktert ad a készüléknek. Csökkent a nagyon erős piros árnyalat, visszafogottabb színek és vékonyabb vonalak jellemzik az új készüléket, miközben minden stílusjegy ugyanott maradt ahol az elődön is volt.

Mi mással is kezdődhetne a móka, mint egy jó kis Call of Duty-val?

Mint minden, a mobiljátékosokat célzó telefon, az Asus ROG Phone II sem csak a legerősebb hardverrel, vagy éppen nagy aksival tűnik ki a flagshipek között, hanem a speciális kialakítás, a gameres megjelenés is jellemzi azt. Ennek megfelelően már, ez egy céleszköz játékosoknak.Ennek megfelelően már az előlapra pillantva markáns jegyeket figyelhetünk meg: az óriási kijelzőn kívül a készülék alján és tetején (illetve, ahogy ezt többet fogjuk használni, fektetve a két oldalán) tipikus ROG színezésű hangszórórácsokkal találkozunk. Bár ennek a színe, vibrálása elég visszafogott lett a tavalyi készülékhez képest, azért így is feltűnő, hogy nem egy átlagos készülék van a kezünkben.Hátul ugyanez a kissé visszafogott stílus a jellemző, minden vonal kicsit vékonyabb lett, a színek pedig halványabbak a tavalyi harsány kinézetnél, de ennek ellenére minden elemében "gameres" elemeket fedezhetünk fel. Ha hasra fektetve nézzük, természetesen a hatalmas, több színben világítani képes ROG logó uralja a készülék középső részét, a bal felső sarokban a kamera, a jobb oldalon a szellőzőrácsok kaptak helyet.

A több színben világító ROG logó uralja a hátlapot

De nézzük a számokat! Az Asus ROG Phone II egy 10 bites, 6,59 colos, 19,5:9-es arányú AMOLED HDR kijelzővel lett felvértezve, amely 1080 x 2340-szeres felbontásban tárja elénk a látnivalókat, ezt pedig a Gorilla Glass 6 véd meg a külső behatásoktól. Ha ez még nem lenne elég mobilgameres, abizonyosan azzá teszi, ahogy a teljesítményért felelős Qualcomm Snapdragon 855+ (8 mag: 1x2.96 GHz Kryo 485, 3x2.42 GHz Kryo 485, valamint 4x1.8 GHz Kryo 485) CPU és az azt megtámogató 700 MHz-es Adreno 640 GPU is.A prémium érzetet növelő, hűvös alumíniumváz alatt egy, a tavalyihoz képest másfélszeres,, ami a készülék méretét és képességeit tekintve óriási bravúr. A komplett mobil ugyanis átlagos dimenziókkal, konkrétan 171 x 77.6 x 9.5 mm mérettel rendelkezik, valamint súlyra sem túl kemény dió a maga 240 grammjával.A 12 GB RAM (LPDDR4X) mellett 256 GB, 512 GB és 1 TB (UFS 3.0) háttértárral érhető el a ROG Phone II, és természetesen a 802.11 a/b/g/n/ac/ad dual-band Wi-Fi és az aptX HD képes Bluetooth 5.0 sem maradt ki - nyilván az ebben a szegmensben szokásos tulajdonságok mellett. Az NFC, USB 3.1, Type-C alap, viszont a visszafelé töltés (reverse charging) még elég ritka manapság, ezzel a wireless képes eszközöknek képes sajátjából átadni a delejt a hatalmas aksi.

Szó szerint mindent be tudunk állítani a játékhoz

Bár alapvetően a játékosokat célozza a ROG Phone II, de kamerák tekintetében sem kell nagyon szégyenkeznie. Egyrészt akad egy 48 MP-es (f/1.8) főszenzor, egy 13 MP-es (f/2.4) másodlagos darab, ami az ultraszéles lencse szerepét ölti magára, emellett pedig Laser AF és dual-led villanó kepott helyet. A szelfi kamera egy 24 MP-es (f/2.2) megoldás - ami jelentős ugrásnak bizonyul a korábbi 8 MP-hez képest - , a hátsó rendszer és ez is tudja a paniráma és a HDR módot.A hátsó kamerával akár 4K-ban 60FPS-sel, 1080p-ben 240FPS-sel és 720p-ben 480FPS-sel is készíthetünk videót, míg a szelfi kameránál ez kimerül egy 1080p 30FPS-es koncepcióban legfeljebb. Az ujjlenyomatolvasó, a gyorsulásmérő, a giroszkóp és az iránytű sem maradt ki, a gyorstöltés pedig 30 wattal üzemel. Két USB-C port is akad, egyrészt az egyik a mobil alján, a másik pedig az oldalán, hogy akár elforgatott állapotban is tölthessük.Nyilván mivel prémium kategóriás gamer telefonról van szó, így elengedhetetlen a magas minőségű hűtőrendszer, amit esetünkben a GameCool 2 névre keresztelt szisztéma végez, mely. Az aktív hűtést az AeroActive Cooler II végzi a gyakorlatban, ami a vásárláshoz kiegészítőként jár minden ROG Phone II dobozban.

A ROG óra nem tartozék, sajnálom...

Nem egy túlbonyolított ventilátor, a terhelésnek megfelelően igazítja autonóm módon a fordulatászámot, viszont fülhallgató csatlakozó és USB port is van rajta, így ha otthon vagyunk érdemes felpattintani, mert ugyanúgy töltőn lesz a telefon mint egyébként, és plusz hűtést is kapunk. Legtöbb esetben azonban bőven elegendő lesz a rendkívül hatékony passzív hűtés, nálunk így sem volt soha megakadás, akár több óra játék után sem.Az Android 9.0 Pie rendszerrel érkező mobil bekapcsolását követően választhatunk, hogy a ROG-hoz jobban illő gamer megjelenítést alkalmaznánk inkább (ROG UI), vagy a már jól megszokott ZenUI-val szeretnénk használni a készüléket. Jelentős különbség nincs a kettő között, a ROG UI nyilvánvalóan követi színben és elemeiben a játékos hangulatot, de valójában ez csak két különböző skin.A telepített ROG alkalmazásokat így is - úgy is megkapjuk, a processzor és a grafikus mag mérésérére és hangolására, valamint számtalan egyéb beállítást felkínáló saját app, az Armoury Crate mindenképp a készülékre kerül természetesen. Ebben nem csak a rendelkezésre álló tárhelyet és memóriát ellenőrizhetjük, de létrehozhatunk például fehérlistát, amivel sazbályozhatjuk hogy mi az ami játék közben megzavarhat minket, minden mást tilt a készülék.

Nem csak alul, oldalt is van töltő csatlakozó, és a 3,5-ös jack sem maradt le

De ugyanígy lehetőség van arra is, hogy beállítsuk, egy játék elindulásával együtt mi más induljon el, ezzel például direktben indíthatunk streamet vagy kezdhetünk meg képernyő felvételt. Természetesen az appban állíthatók a kezelőszervek is, kitehetünk például a a tartalom fölött lebegő appokat, hogy azokhoz könnyen hozzáférjünk, a játékból kilépés nélkül. Ami tetézi a fentieket: játékonként állíthatjuk be a futási környezet CPU vagy refresh ret tulajdonságait! Ezen kívül egyA készüléket 240 Hz-s érintésérzékeléssel látták el, ennek megfelelően az érintésre reagálás gyakorlatilag észrevétlen, azonnali. Ez bizony jól jön a játékoknál, bár tény, hogy enélkül is lehet jót játszani. A ROG Phone II-t számtalan játékkal nyüstöltük, a legtöbbet az Asphalt 9 , a Call of Duty Mobile és a PUBG harcmezején töltöttünk el vele.A játékélmény összességében nagyjából egy iPhone 11 Pro Max szintjén van, és, ez nem is kétséges. És ez nem csak a reakcióidőnek, a nagyszerű hűtési megoldásoknak, a nagy kijelzőnek köszönhető, de annak is hogy - az egyébként esetenként, de nem minden esetben kiemelkedően jól teljesítő - sztereó hangszóró elhelyezkedése olyan jól sikerült, hogy egyáltalán nem takarjuk el az ujjunkkal. Persze egy vérbeli gamer fülessel játszik, de a fentebb leírt specifikációkból nyilván már sejthető, hogy kiváló hangélményben van részünk.

Vérbeli gamer eszköz lett az Asus ROG Phone II!

Vitathatatlan, hogy, nem csak ránézésre, fogásra, de még a felhasználói felületre tekintve is látjuk, ez nem egy hétköznapi készülék. Az Androidos mezőnyből egyértelműen kiemelkedő, saját stílusjegyekkel felszerelt gamer mobil mindenben a jelenlegi maximumot kapta, egyetlen fontos dolog maradt ki, ez pedig nem más mint az IP védelem.Az Asus ROG Phone II nagyjából 300 ezer forint környékéről indul itthon, már ha kapható lesz, mert egyelőre nem találtuk egy áruházban sem, és az Asus oldalán sincs fent erről hivatalos információ.Sokáig tanakodtunk, hol jelenjen meg ez a teszt, itt vagy a Game Channel mobiljátékos magazinján, a Mobilgamer -en. Végül úgy döntöttünk, hogy mivel a gamer mobilok manapság már jelentős szeletet hasítanak ki a flagship telefonok szeletéből, ezért az ilyen készülékeket a továbbiakban a Mobilgamer magazinon magazinon mutatjuk be - ezért ha nem szeretnél lemaradni a hasonló tartalmakról,is - utoljára azonban még itt mutatjuk be ezt a készüléket!