Asus ROG Flow X13 teszt - óriási teljesítmény egy apró gépben

Egy igazán különleges gép vendégeskedett nemrég nálunk, ami a CES 2021 alkalmával az egyik legtöbb figyelmet kapta és ez nem véletlen. Az új Asus ROG Flow X13 ugyanis mondhatni, hogy egy új termékkategóriát alkotott úgy, hogy korábban külön-külön már látott fejlesztésekből csipkedte össze a tudását. Persze ez egy könnyű receptnek tűnik, mindenhol összeszedni a jót és egybegyúrni, de nem véletlen, hogy eddig nem így működtek a fejlesztések és az sem véletlen, hogy a Republic of Gamers családon belül is több irányba mentek el.

A ROG vonalat emlegetve sokan valamilyen RGB világításos megoldást várhatnának, de itt szó sincs erről. Külsőre rendkívül egyszerűnek és letisztulthatnak mondható, nekünk egyből a Zephyrus széria jutott az eszünkbe róla. Ezt az egyszerűséget némileg a bordázott fedlap bontja meg, melynek sarkában egy szintén fekete alapra felirat Republic of Gamers feliratot találunk és a dátumot, amikor elindult a tajvani gyártó felsőkategóriás gamer vonala.A felnyitás előtt körbejárva is találunk érdekességeket, de ami talán a legfontosabb, az a szükséges csatlakozások megléte. Manapság ez egy fontos pont minden kategóriában a laptopokat tekintve és szerencsére ebben az Asus nem nagyon szokott kompromisszumokat kötni. Jelen esetben jobb oldalon található a bekapcsológomb, és 1-1 USB 3.2 Type-A Gen 2, illetve USB 3.2 Gen 2 Type-C DisplayPort csatlakozás.

Kihajtva lehet kényelmesen filmezgetni

A túloldalon már érdekesebb a felállás, hiszen a HDMI 2.0b és 3,5 mm-es kombinált audio jack mellé került valami furcsaság is. Részben egy USB 3.2 Gen 2 Type-C DisplayPort-ról van szó, de egészében nézve az Asus saját fejlesztésű megoldását kapjuk, mely lehetővé teszi, hogyFelnyitva a gépet a már említett bordázással találkozunk megint és feltűnik a ROG logó is, de most sem világító és hivalkodó formában. A touchpad sem sima felületű, de kellemes tapintású és jó néhány korábbi megoldásnál nagyobb, viszont még mindig az az érzésünk, hogy lehetne ennél is tágasabb.A billentyűzet fehér háttérvilágítást kapott és természetesen az itthon piacra kerülő változatok magyar nyelvű billentyűkkel szerezhetőek majd be. A gépelés meglehetősen kényelmes, de ne felejtsük el, hogy 13 colos méretkategóriában vagyunk. Ezekután el is érkezünk a kijelzőhöz, melyről szintén van mit mesélni, hiszen a már említett külső VGA mellett talán ez szolgáltatja a gép másik nagy érdekességét.

Első ránézésre nincs elhalmozva csatlakozókkal, de bizony van itt minden, mi szem-szájnak ingere

Egy 13,4 hüvelykes WUXGA felbontású kijelzőről beszélhetünk, vagyis 1920 x 1200 pixel jelenik meg rajta. A fura arány annak köszönhető, hogy. Ha ez nem lenne elég, akkor eláruljuk, hogy, sőt stylus-szal is írhatunk, rajzolhatunk rá és ez még mindig nem minden.A ROG Flow X13 ugyanis 360 fokban kihajtható kijelzőt kapott, ahogy a ZenBook Flip szériás gépeinél már megszokhattuk. Ez azt jelenti, hogy könnyen táblagép módra válthatunk vagy éppen ha csak tartalmat fogyasztunk, akkor a "sátor" állást választva jobban szellőzik és a billentyűzet sem zavar bele a látványba.A legmegdöbbentőbb az egészben a mérete. Konkrétan egy A4-es lap méretével megegyező ultrabookról beszélünk, ami finoman szólva is szokatlan ebben a szegmensben. Gondolhatnánk, hogy a méretcsökkentésnek átforrósodás lesz a vége, főleg AMD procivel (a nálunk járt gépben legalábbis), de ez nagyon nincs így, semmivel sem melegebb a laptop az átlagosnál. Még terhelés alatt sem fogja sütni a lábunkat.

Hihetetlen, milyen apró házba gyömöszölték be ezt a teljesítményt

Ne feledkezzünk meg arról, hogy alapvetően egy játékosoknak szánt gépről van szó, így nem csoda, hogy, az Adaptive-Sync támogatás és a 100 százalékos sRGB lefedettség is. Ez így már egy brutálisan jó csomag csak a kijelzőt tekintve és valószínűleg már kitaláltátok, hogy ha a kijelző ennyit tud, akkor itt bizony a hardvernek is fel kell nőnie hozzá.A nálunk járt modell esetében egy nyolcmagos AMD Ryzen 7 5800HS processzorral, 16GB memóriával, 512GB-os SSD tárhellyel és egy Nvidia GeForce GTX 1650-es grafikus kártyával volt dolgunk. A legújabb AMD processzor, a memória mérete a legtöbb játékhoz elég kell hogy legyen, a grafikus kártya pedig a gép méretéhez és mindössze 1,4 kg-os súlyához képest egy erős darab. Ilyen méretkategóriában általában egy átlagos mobil processzorral és egy integrált grafikus egységgel kell beérnünk és éppen ezért rendkívül különleges a ROG Flow X13.Adott tehát egy komoly hardver és egy gyors kijelző, amit a manapság rpmmá hype-olt eSport címekkel maximálisan ki tudunk hajtani, sőt, a népszerű MOBA játékokról nem is beszélve. Nyilván a legújabb single player játékokat is bátran elindíthatjuk rajta, ha magas részletességet választunk jó néhány effektet feltolva, akkor a stabil 30-60 fps közötti kategóriában ugrálunk. Ez elég kell legyen a legtöbbeknek.

A mintázat nem túl hivalkodó és ledes fedlap sincs

Viszont ha egy okos döntést hozunk és közepes grafikai beállítások mellett vágunk neki a kalandoknak, akkor már inkább a 60-100 120 fps közötti részen mozgunk. Ne feledjük el, hogy ez nem egy nehéztüzérség, sem kategóriája, sem a mérete nem indokolja a csúcsteljesítményt és a 4K játékot, de ekkora kijelzőn ez nem is lenne életszerű.Persze ha több erőre van szükségünk, akkor a már említett ROG XG Mobile lehet a megoldás, melyből itthonnéhány héten belül. Ezt most nem tudtuk tesztelni, de valószínűleg később megnézzük, hogy a gép egyik legnagyobb újítása mennyit tud hozzátenni a játékélményhez.Az összegzés előtt még ki kell térni a csomagban található, meglehetősen kompakt USB-C töltőre is, mely magával hozza azt is, hogy bármilyen erősebb külső akkumulátorról tölthető a gép. Az Asus ezt egyre több modellnél teszi elérhetővé nagyban megkönnyítve a mindennapokat. Természetesen van WiFi 6 és Bluetooth 5.1, valamint egy HD felbontású webkamera is található a kijelző felett.

Az Asus ROG Flow X13 1920X1200-as felbontást kínál, ami bőven elég ehhez a mérethez

Kinek is készült valójában a ROG Flow X13? Természetesen a gamereknek, azok között is leginkább azoknak, akik szeretik a kompakt megoldásokat, esetleg élik a manapság már alig létező - de annál nagyobb élményt jelentő - lan-partykat, haveri társaságban játszott közös élményeket.Azoknak is jó társ lesz, akik nem akarnak hatalmas házat az asztalra, vagy épp az alá, és kisebb kompromisszummal akarnak kiváló élményt kapni játék közben. Az asztalról felkapható és vihető is az ágyba, ha valaki annyira függő, mint mi.Mindezért, ennyibe kerül most az alapgép 3 év gyári garancia mellett , az XG Mobile dokkolóval csomagban érkező változat pedig valamivel 1 millió forint fölé lett belőve. Nem olcsó, de ha csak benne rejlő erőt és tudást nézzük, már akkor mégérheti és akkor még nem beszéltünk a 360 fokban kihajtható érintőképernyőről a későbbi extra erőt jelentő XG Mobile-ról vagy éppen arról az egyszerű dizájnról, ami lehetővé teszi, hogy nappal az irodában, este pedig a gamer kuckóban legyen velünk a gép.