ASRock B365 Pro4 és B365M Pro4 alaplap duplateszt

Viszonylag ritkán olvashattok a Game Channel hasábjain alaplapról szóló bemutatót, azonban most rögtön egy duplateszttel készültünk - nevezetesen az ASRock két friss modelljéről, az ASRock B365 Pro4-ről, valamint az ASRock B365M Pro4-ről lesz szó. A duplázás apropóját az adja, hogy a két lap nagyjából ugyanaz, azonban az egyik ATX, a másik pedig microATX méretben kapható.

A széria eddigi deszkái nem csak rendkívül kompakt kiszerelésükkel, hanem kiváló ár/érték aránnyal hívták fel magukra a figyelmet, de vajon hogyan szuperálnak a gyakorlatban? Mit lehet róluk tudni? Megvizsgáltuk, kipróbáltuk őket, lássuk is!A csomagolásban mindkét hardver esetében megtalálhatjuk a driver telepítőlemezét, SATA kábeleket, a kihagyhatatlan kézikönyvet, csavarokat az SSD számára, valamint természetesen magát az alaplapot. Mivel a B365M Pro4-nél microATX szabványról beszélünk, nem okoz majd gondot az alaplap pozicionálása még egy átlagosnál kisebb kompozíció kialakítása során sem.A kérdéses alaplapok, ebből fakadóan egyaránt támogatja mind a 8., mind a 9. generációs Intel Coffee Lake 14 nm processzorokat. Csatlakozók tekintetében már észrevehetünk némi különbséget: mind a kettő esetében jelen van kettő darab PCIe 3.0 x16, azonban míg a B365M-nél egy darab PCIe 3.0 x1 csatlakozó akad, addig ugyanebből a nagyobb variánsnál már kettőt lelhetünk fel. A LAN bemenet értelemszerűen egyik modellről sincs lespórolva.

Nem szűkölködik egyik ASRock B365 Pro4 deszka sem csatlakozókban

Egyesek számára talán kellemetlen tényező lehet, hogy a szóban forgó tesztalanyok, azonban ezekből négy darabot is beüzemelhetünk, az átlagos kettő helyett, összesen 128GB memóriát tudunk a lapokba tenni.Ezen felül két M.2 csatlakozóval is szemezhetünk, amik ugyebár az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő, és bizony nagyon fontos SSD-k csatlakoztatására szolgálnak, ezeken felül pedig akad még csati a Wi-Fihez. Három DVI-D porttal, D-Sub és HDMI videokimenetekkel is számolhatunk, valamint 7 darab USB 3.1 porttal a B365M Pro4-nél, a sima B365 Pro4-nél eggyel több, azaz 8 bemenet van - mindegyik C típusú.Megannyi, az átlagnál több csatlakozót találunk a hűtéshez, de ami az igazi aduász ebben az árszegmensben: még egy hűtőbordát is találunk lapon - ez eddig az eggyel magasabb ársávban volt csak igazán jellemző. Akár vízhűtéses rendszert (legfeljebb 24W-os teljesítményig) is appklikálhatunk az alaplapra, merthogy bizony még erre is van lehetőség, (szám szerint négyre

Egyetlen képen egy rakat jóság: Gigabit LAN, ELNA audio, M2 Armor hűtő

Igaz, ezek közül egy hibridcsatlakozó, ergo az egyik vízhűtés és venti csatlakoztatására is alkalmas, ahogyan két ventilátor csatlakoztatását is megejthetjük - utóbbiból maximum 12W-tal működő darabokat csatlakoztathatunk.Az ASRock alaplapokra jellemző RGB világítást ezúttal sem spórolták le, amit az ASRock Polychrome RGB LED nevezetű szoftverrel tudunk kezelni. Akár együttesen, avagy ha az nekünk jobban fekszik, akkor egyes részeit más módon csicsázhatjuk. Természetesen ki is kapcsolhatjuk a világítást.Az alaplapok közepén feszít a 24-pin ATX tápkábel csatija, viszont üröm az örömben, hogy, merthogy a chipset határaiból adódóan nincs erre lehetőség. A még PS/2 billentyűzet-egér kombóval nyomuló felhasználóknak örvendetes hír, hogy eme típusú perifériák csatlakoztatására is van lehetőség.

RGB világítással is villoghatunk a haverok előtt

Tesztgépünkbe azon nyomban be is szereltük egyik után a másik alaplapot, amik feladatukat kiválóan ellátták, bár a B365M esetében értelemszerűen egy hangyányit szűkösebb a kábelelrendezés, mint egy-egy nagyobb alaplap, vagy épp a B365 esetében.Memóriából 32gigabyte-nyi Patriot Vipert suvasztottunk bele, processzorból Intel Core i7, hűtőből pedig Arctic Freezer ek kerültek bele. Az összhang teljesen rendben volt, semmilyen fennakadással nem találkoztunk, a BIOS beállítása gyakorlatilag szükségtelen,A két lap között érdemi különbséget nem véltünk felfedezni a nagyjából fél napos folyamatos járatás mellett, tényleg csak a méretben és a csatlakozók minimálisan csökkentett számában érhető tetten az hogy két különböző alaplapról beszélünk.

Az ASRock B365 Pro4 és B365M Pro4 tulajdonképpen csak méreteiben tér el egymástól

Hogy kiknek ajánlható leginkább a két tesztalany? A B365M esetén a válasz kézenfekvő: főképp azoknak, akik mindenképp microATX szabványban gondolkoznak gépépítés során, merthogy bizony roppant jól illeszkedik egy kompakt PC koncepciójába ez a variáns. A B365 pedig leginkább azokkal az extrákkal emelkedik ki a mezőnyből, amelyekkel behozza az árszegmensbe a magasabban árazott lapok sajátosságait.Mindkét alaplap megéri az árát: jelenleg nem igazán van versenytársa ebben a sávban,. Hogy mit jelent az árcédula szempontjából a különbség? Nos, az imént részletezett csatlakozók és a méret eltérése miatt a B365 Pro4 nagyjából 30 ezer forintos kezdőáron megy Magyarországon, míg a B365M Pro4 26 ezertől már bezsákolható.Ár/érték arányban két, bőven korrekt alaplapról beszélhetünk, így amennyiben keresed a tökéletes verziót egy akár kis méretű, szűkös kompozíció számára, akkor az ASRock B365M Pro4 jelenti a választ, a normál ATX házba a mostani felhozatalból pedig mindenképp ajánljuk az ASRock B365 Pro4-et.

Ár / érték arányban az egyik legkorrektebb széria

Ha minket kérdeztek, mindenképp vegyétek figyelembe, mennyit nyom a latba számotokra az a néhány porttal több, amivel utóbbi bír (merthogy a microATX-es mellett viszont több hely marad például kábeleknek), és e szerint döntsetek.Egy biztos:, ami mellé még korrekt minőséget, plusz funkciókat, RGB ledeket is kapunk. Mi szerettük őket.