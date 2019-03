Arctic Freezer 34 eSports Duo processzor-hűtő teszt

Az erőműveink szívét-lelkét képző processzorok legnagyobb ellensége egyértelműen a túlmelegedés, ami ellen az Arctic már nagyon régóta veszi fel a harcot a jobbnál-jobb megoldásaikkal. A Game Channelen is sokszor teszteltünk korábban termékeket a kérdéses gyártótól, és rendszerint remek tapasztalatokkal gazdagodtunk általuk, de ha nem is feltétlenül a processzorhűtőikkel, akkor akár a szintén remek minőséget képviselő hővezető pasztáikkal már találkozhattatok.

Most ismételten előállt egy produktummal a cég, az Arctic Freezer 34 eSports DUO névre keresztelt hűtővel, amit a tavalyi verzió ráncfelvarrásaként, kicsit átírt névvel, újfent jól meghajtottunk. Mint egy-két korábbi Arctic-hűtő esetében, úgy a mostani darab is négyféle színben kapható: sárga, piros, zöld és fehér - mi utóbbit vetettük teszt alá.Természetesen itt tényleg csak külcsínbeli eltérésekről van szó, sem az árcédulát, sem a teljesítményt nem befolyásolja. Apropó árcédula: csapjunk bele kapásból a lecsóba, és engedjétek meg, hogy az újdonsült jövevény költségével nyissuk a tesztet, hogy ti is értsétek a későbbiekben, hogy milyen árkategóriában nyújtja a hűtő azt a roppant kiváló teljesítményt, amit az alábbiakban részletezünk.

A szerelés némileg bonyolult.

Konkrétan Magyarországon, amit olvasva egyből az ugrana be az embernek, hogy ezért cserébe vélhetőleg egy butított, gyengébben muzsikáló darabot kap kézhez a vásárló. És itt jön a gyártmány igazi fegyvere, miszerint elképesztően alacsony áron nyújt kifejezetten magas minőséget.Egyaránt felvértezhetjük AMD és Intel processzorokkal is, ahogyan azt már a korábbi Arctic-termékek során megszokhattuk, viszont a kicsomagolás után kapásból meglepetés ért minket:, ami főleg az ára tekintetében érdekes, ugyanis általában egy ilyen költségkategóriában nem találkozunk ennyi hőcsővel, inkább a 4-6 darabos megoldásokat preferálják a gyártók.A dobozban egyébiránt találunk az AMD és Intel darabokhoz való szereléshez alkatrészeket, természetesen magát a hűtőt a ventilátorral előre összetákolt állapotban kapjuk kézhez, így ezzel nem kell bajlódnunk. Arctic MX-4 hőpaszta is került a pakkba, viszont a használati utasítás helyett egy QR kód fogad minket.

Ha egyszer levesszük a ventit, beszerelés után nem egyszerű visszatenni

Ezzel elnavigálhatunk egy weboldalra, ahol megleljük a kapcsolódó kézikönyvet, és bár mivel már volt dolgunk processzorhűtőkkel, így viszonylag könnyen beszereltük, de aki először próbálkozik vele, annak nem biztos, hogy egyértelmű lesz a netes útmutató, sőt olykor kifejezetten nehézkesre sikeredett a leírás.Ahogy a tavalyi modellnél is megszenvedtük kissé a beszerelést, ez most sem volt másképp, a hűtőrács nagyon vékony, a ventik pedig nagyok, ezeket pedig el kell távolítani becsavarozáskor. Visszatenni azonban nem olyan egyszerű őket, ha nincs túl nagy helyünk a házban (márpedig legtöbbször nincs), kell a kézügyesség és a türelem. Persze nem kell horrorra számítani, néhány perc és némi izzadtság után felpattannak a helyükre.No de mi a helyzet, ha már beüzemeltük? Zajszint tekintetében aranyközéputat talált a vállalat, ugyanis sablonszövegnek hangzik, azonban itt tényleg érvényes, hogy se nem túl halk, se nem túlságosan hangos a készülék. Egy teljesen normális működési hanggal operál, ami egyáltalán nem bizonyul zavaró tényezőnek, sőt még, így a feladata ezen részét kifogástalanul abszolválja az Arctic Freezer 34 eSports DUO.

Kompakt kis eszköz, nagyon jó áron

A dobozon ott figyel a 210 Watt TDP felső határérték, azaz nem az elméletben meghatározott fogyasztással operál a kütyü a beüzemelést követően, hanem a gyakorlati fogyasztást veszi alapul. Amikor éppen nem játékkal vizsgáltuk a hűtő működését, akkor szignifikánsabb felmelegedéssel sem nagyon kellett számolnunk, ámbár azért ne feledjük, hogy továbbra is egy viszonylag kompakt darabról van szó, így amikor jobban meghajtottuk, hajlamos volt feljebb csúszni a hőfok, de ez sem volt egyáltalán vészes.Ahogyan azt már az Arctic Freezer 33 eSport Editionnél is kiemeltnk, úgy a mostani iterációnál sem kell, hogy elijesszen az "esport" cimke, ugyanis a manapság leginkább pörgő esport alkotások simán elfutnak gyengébb konfigokon is, így ki is próbáltuk néhány olyan címmel magas grafikai beállítások mellett, mint a Counter-Strike: Global Offensive-vel, a Rainbow Six Siege-dzsel, sőt még a League of Legends-be is belekukkantottunk, de hibátlanul elvégezte feladatát az alany.Éppen ezért vetettük alá néhány olyan szoftvernek is, amiről azért tudjuk, hogy igényli az izmos erőműt, így közös megegyezés alapján néhány mostani játékkal pörgettük meg a kicsikét, és azért ultra beállítások mellett már itt-ott beindul a Paks a Resident Evil 2 remake és a Metro Exodus alatt, de mint említettem, egy kis plusz zajon és a hőfokmutató némi felcsúszása mellett nem ért komolyabb zajszint minket.

A neve ne tévesszen meg senkit: bármilyen játékhoz tökéletes! :)

Összegzésképp csak azt tudom hangoztatni, amit talán már ti magatok is leszűrtetek. Nem véletlenül kezdtem az árcédula megszellőztetésével, ugyanis így az ember máris el tudja helyezni a palettán az Arctic Freezer 34 eSports DUO-t.Kétségtelen, hogy az a kategória, amelyben ez a hűtő indul,, és csak ajánlani tudjuk, ugyanis a kicsit nehézkes beszerelésen kívül semmiféle gond nem merült fel a teszt közben. Illetve említettem már az aduászt, miszerint tíz évnyi garanciát biztosítanak hozzá?