Acer Predator Z1 (Z301C) teszt

A monitorok piaca óriási fejlődésen ment keresztül az elmúlt néhány évben, hiszen nőttek a felbontások, javult a képminőség és rengeteg új technológiai fejlesztést sikerült a gyártóknak piacképes formába önteniük.

Szerencsére a játékosoknak szánt megjelenítők piaca sem maradt ki a fejlődésből, sőt, talán azt is mondhatjuk, hogy ebben a szektorban az egyik leglátványosabb a javulás. A fejlesztésekben az Acer az egyik élenjáró vállalat, nemrég pedig egy olyan termékük járt nálunk mely pont arra hivatott, hogy az elmúlt év munkáit letegye elénk az asztalra és rendelkezésünkre bocsássa.Kezdjük rögtön egy kis családfa ismertetéssel, hiszen az Acer nem könnyítette meg a felhasználók dolgát, a kevésbé jártas felhasználók még a végén egy másik modellt kapnak le a polcról. A címben már láthatjátok, hogy alapvetően a Predator Z1-ről van szó, de ez az elnevezés egy viszonylag friss szériát takar, mely jelenleg három tagból áll, de még bővülni fog.Nálunk a Z301C alnevet viselő modell járt, mely egészen pontosan 29,5 hüvelykes. Vele egy családban kapott helyet a 27 hüvelykes és a 31,5 hüvelykes változat, hamarosan pedig egy 34 hüvelyk körüli nagytestvért kap ez a hármas.

Nagy területet képes lefoglalni, nem csak széltében, de mélységében is

Most, hogy tudjuk hol keressük, nem árt vizuálisan is körülírni, csak hogy könnyebb legyen megtalálni a polcokon. Aki átlagos monitorokhoz szokott, mondjuk 22-27 hüvelykes méretig, annak ez a termék egy teljesen más világ lesz. Az egyszerű monitorok és az ekkora Predator megjelenítők közötti különbség egyszerűen ég és föld. Egy óriási monstrumról van szó, amit figyelembe kell venni a vásárlás előtt, hiszenés ez nem csak a szélességére értendő.Egy 60 centiméter széles asztalon is már-már kényelmetlenül éreztem magam, amikor üzembe helyeztem a monitort. Persze meg lehet szokni, de mindenképpen érdemes átgondolni a rendelkezésre álló helyet. Közel 30 hüvelykről beszélünk, de, ennek megfelelően pedig nem tűnik olyan szélesnek a monitor.A monstrumságra a talp csak rátesz még egy lapáttal, hiszen neki köszönhető az, hogy nem csak széltében, hanem mélységében is sok helyet foglal a monitor. Ennek ellenére egyértelműen az egyik legjobb megoldás a piacon. Rendkívül masszív, stabil, jól néz ki és funkcióknak sincs híján. Állíthatjuk a magasságot, dönthetjük és fordíthatjuk a monitort és az úgy fog maradni, ahogy mi hagytuk.

A piac egyik legjobb talapzata és egyik legrosszabb kijelző-illesztése együtt

A teszt alatt én három negatívumot találtam, amit mindenképpen kiemelnék, az egyik pedig kapcsolódik a külsőhöz. A talp prémium minőség, a megjelenítő rész azonban már messze nem. Ahogy néhány képen is látszik (főként a borítóképen), a panel körüli káva és a borítás között bizony több hely van a kelleténél, ahova könnyen beszáll a por és nem is feltétlen lehet egy egyszerű ronggyal törölgetni.Egyfelől nem néz ki jól, másfelől pedig rendkívül "gagyi" hatást kelt és bosszantó dolog. Persze a nálam járt tesztmodellt már bizonyára sokan ki/be csomagolták, szerelgették, rakosgatták, így lehet, hogy csak a tesztmodellnél lazult meg ennyire az első burkolat, de azért az Acer esetében nem ez lenne az első, amikor valami prémium dolgot elbaltáznak egy kis műanyaggal.A külső kapcsán még a rend kedvéért a csatlakozásokra térnék ki. Ezen a téren jól el vagyunk látva, hiszen a képátvitelre DisplayPort és HDMI csatlakozók állnak rendelkezésünkre, valamint kapunk egy jack-csatlakozót és egyis, ami bizony rendkívül hasznos lehet, ráadásul a menüben beállíthatjuk, hogy kikapcsolt állapotban akár tölteni is lehessen róla például a mobilunkat.Most már a monitor minden egyes szegletét ismerjük, így rátérhetünk a lényegre, a specifikációra. Említettem, hogy egy 29,5 hüvelykes monitorról van szó, mely 21:9-es képarányú, vagyis az UltraWide mezőnybe tartozik. A felbontás terén "csak" Full HD áll maximum a rendelkezésünkre, vagyis 2560 x 1080 pixel jelenik meg a LED-háttérvilágításos VA panelen. Bizony, VA panellel van dolgunk és nem IPS megoldással, ami bizony a második negatívum egyik fele.

Oda forgatjuk és olyan magasra állítjuk ahogyan és ahová csak szeretnénk

A másik fele az, hogy hiába az. Persze kiemelendő, hogy ez az érték is bőven jó, ráadásul a legtöbben észre sem veszik mondjuk 1 és 4ms között a különbséget, viszont egy csúcsmonitornál már csak a marketing szempontjából sem túl nyerő ez az adat, nem véletlen, hogy nem is hangsúlyozzák.A 200Hz-es képfrissítésen azonban ne lendüljünk túl ilyen hamar, mert még mindig ritkaságszámba megy a piacon. Az átlagos monitorok 60-75Hz körüli értékeket produkálnak, aztán a nagy ugrást a "gamer" megjelenítők hozzák a 144Hz-es képfrissítéssel. Sok játékos álmodozik erről, mindenkitől azt hallani, hogy óriási a különbség. Mielőtt tovább szaladnánk, érdemes megemlíteni, hogy ehhez bizony legalább 144fps is kell a játékokban, ami egyenlő azzal, hogy nem csak a monitorra kell egy vagyont költeni, hanem a gépre is, mert a kettő szorosan kapcsolódik egymáshoz.Szóval ezt a 144Hz-es gamer átlagot az Acer megfejelte még egy százassal,. Ez ugyan nem a kínálat csúcsa, hiszen már a Game Channel hasábjain is olvashattatok 240Hz-es monitorról , azért az élmezőnybe bőven belefér. A gyakoribb képfrissítés folyamatosabb képet kínál, az online fps játékosok egyik álma és úgy összességében mindenki számára jobb élményt nyújt, mint egy átlagos megoldás.Viszont ahogy említettem, kell hozzá az fps, tehát ezt az értéket leginkább a népszerű online, eSport játékoknál használhatjuk ki igazán, hiszen viszonylag könnyű például egy Counter-Strike: Globall Offensive-ből kihozni a 200 fpst, vagy éppen a League of Legends-ből, mint mondjuk egy GTA V-ből, Watch Dogs 2-ből vagy Forza Horizon 3-ból.

Nem okoz gondot a tartalomfogyasztás (vagy esetünkben gyártás) sem

Ezt érdemes szem előtt tartani, akár erről a monitorról, akár másik gamer megjelenítőről van szó. Lehet, hogy egy olcsóbb, 144Hz-es Acer Predator modell ésszerűbb választásnak tűnik, de ha csak élményből játszunk az újabb címekkel egy néhány éves gépen, akkor ott sem lesz fix az a 144 fps. Szerencsére a tesztalany egy bivalyerős konfigurációhoz lett csatlakoztatva, így, amihez ugye a DisplayPort kábelt kell használni, hiszen a HDMI csatlakozást használva automatikusan 60Hz-re áll be a képfrissítés.Az elmúlt évek egyik legnagyobb újítása monitor fronton is a két grafikus kártyákkal foglalkozó óriás nevéhez fűződik, hiszen az AMD által elterjeszteni kívánt FreeSync és az NVIDIA által jobbnak tartott G-SYNC komoly harcot vív egymással a felhasználók és a gyártók kegyeiért. Az Acer kínálatában mindkét fejlesztés helyet kapott, tesztalanyunk pedig az NVIDIA által preferált, vagyis ismét gondolkodnunk kell egy keveset a vásárlás előtt, hiszen kár lenne egy ilyen extrát veszni hagyni.Az olcsóbb monitoroknál is megszokhattuk már, hogy a gyártók különféle fejlesztésekkel próbálják meg még vonzóbbá tenni a terméküket, ez alól pedig az Acer sem kivétel. Ott van nekünk a szemünket kímélni hivatott Acer VisionCare és BlueLight Shield páros, illetve a játékosok számára hasznos funkcióként hirdetett GameView. Ez utóbbi olyan lehetőségeket kínál, mint például a fekete szín kiemelése, ami például kompetitív játékok esetén lehet hasznos.

Az egyszerű de nagyszerű gombkiosztáshoz egyébként kiváló menü is társul

Mielőtt a konklúzióhoz és az utolsó negatívumhoz jutnánk egy kis élménybeszámolót adnék. Bolond lenne az a tesztelő, aki nem használná ki, hogy a piac egyik legjobban felszerelt és legkülönlegesebb monitora vendégeskedik nála, én pedig nem vagyok bolond. A nem kompetitív jellegű játék. A GTA V nyitott világa vagy a Forza Horizon 3 benzines száguldozásai össze sem hasonlíthatóak egy 22-24 hüvelykes átlagos monitoron tapasztalt élményhez.Old school "cséseknek" viszont nem való egy ilyen monitor, hiába a 144Hz fölötti képfrissítés. Egyszerűen túl nagy, csak "levágással" játszható igazán versenyszerűen a játék, a monitor fizikai nagysága pedig sokak számára szintén korlát lehet a megfelelő billentyűzet elhelyezéshez vagy a kellően nagy térhez az egérpadnak, egérmozgásoknak.Konzolosok számára szintén főnyeremény lehet ez a monitor, hiszen ott főként az élményért játszunk és nem azért, hogy egy ezredmásodperccel hamarabb vegyük észre az ellenfelet és pixelen belőjük. Összességében tehát elképesztő játékélményt biztosít a nagy méret, a fejlett technológia és a hajlított panel is hozzá tud még ehhez tenni. Munkára szintén jó lehet a monitor, viszont, ilyen célból inkább egy IPS panellel szerelt, akár nagyobb felbontású modellt javasolhatunk.Egy kis dicséret után térjünk is át az utolsó negatívumra és egy mindent átfogó összegzésre. Az Acer Predator Z1 (Z301C) itthon nem igazán szerezhető be, ennek megfelelően konkrét árakkal sem nagyon tudunk szolgálni.

Nem nehéz beleszeretni, főleg ha belakta az ember

A kisebb modellek, a Predator Z35 néven piacon lévő "nagy testvér" pedig 300 000 Ft fölött kapható. A Z1 széria ezen változata Amerikában 800 dolláros, Európában pedig a 800 eurós ár környékén szerezhető be, így nálunk is nyugodtan tehetjük 250 000 Ft környékére. Sok magyar játékos a gépére nem költött ennyit, így tesztalanyunk egyértelműen egy prémium termék.Ilyen árazással hazugság lenne bármit is szuper vételnek és rendkívül ajánlott terméknek kikiáltani. A Z1 széria ezen tagja különleges, abszolút versenyképes és, így akinek már csak egy komoly gamer monitor hiányzik az álom összeállításhoz, az mindenképpen vegye számba.Akinek még a gépe sem bírja a 200fps-t az eSport címeknél, az pedig teljesen fölöslegesen költene ennyit egy megjelenítőre. A konzolosoknál meg ugye maga a hardver jelentheti a fizikai korlátot, így nekik ennyiért már akár 4K UHD tévét is javasolhatunk.Végszóként tehát annyit, hogy nagyon nehéz megítélni ezeket a termékeket. Az Acer jó ebben, hiszen képes igazán különleges megoldásokat készíteni, melyek sajnos nem jutnak el megfelelő számú felhasználóhoz. A monitor vélhetően, így lehet rá spórolni, de ha az összes félretett pénzt kellene rá elkölteni, akkor gondoljuk át legalább kétszer.