Acer Predator Triton 900 teszt - brutális erő, prémium csomagolásban

Rendre látunk vadabbnál vadabb ötleteket az Acertől, akár teljesítményről, akár koncepcióról van szó. Ezeknek az őrült ötleteknek a sorát erősíti a Predator Triton 900 is, ami már ránézésre tekintélyt parancsol, hiszen küllemre egy igazi bestia, és bír egy olyan egyedi tulajdonsággal, ami köré mondhatni az egész gép építve van.

Aki amiatt szemezne a szóban forgó alannyal, hogy egy utazásra tökéletes gaming laptopot zsákoljon be, azt már most ki kell ábrándítsuk:. Közel 4,5 kilogrammot nyom, amit maga a teljesítmény és a kialakítás indokol végülis, hiszen egy igazi monstrumról van szó, ám tény, ami tény: nem egy sétagalopp az ide-oda hordozása.A kijelző kétség nélkül lélegzetelállító: egy 400nites, ami szédületes látványt biztosít, azonban ami az úgymond ismertetőjegye a kompozíciónak, az a forgatható kijelző ténye. Oldalt fogja a monitort egy-egy kar, amik segítségével 180 fokban kifordíthatjuk azt, és meglepő módon még érintőképernyős is, ami aztán gamer laptopok esetében nem nagyon bevett gyakorlat.

Nem csak szép, de határozottan egyedi is a gamer laptopok között az Acer Predator Triton 900

Tablet módba is van lehetőségünk igazítani a "kicsikét", viszont aki kreatív munkára szeretni használni a Triton 900-at, és esetlegesen érintőtollal próbálna ügyködni rajta, meg kell említenünk, hogy erre nincs lehetőség - pontosan ennek a rétegnek a kiszolgálására jött létre a ConceptD termékcsalád , és egyébként is, itt első körben a gamerek lettek megcélozva. Poénnak bőven jó az itt prezentált kijelző, de túl sok hasznát ennek ellenére sem éreztem.Érdekes felhasználási mód volt a teszt során, hogy kifordítást követően könnyen lehet az a benyomásunk,, ami ismételten a Triton 900 mellett szól, viszont nem is kérdéses, hogy itt az igazi célközönség az a gamer szcéna, így lássuk is, hogy ezen a téren hogyan szuperál! Az általunk górcső alá vett Triton 900 egy Nvidia GeForce RTX 2080 videókártyával, Intel Core i7-9750H processzorral, 32 GB-nyi DDR4 RAM-mal, valamint két 512GB-os SSD-vel érkezik - igen, jól érzitek,- bár azért egy i9-es CPU-t még elviseltünk volna...Talán ilyen adatok mellett nem is nagyon kell kiemelnünk, de azért megtesszük: a Triton 900 veszett gyors. A videojátékokat többnyire stabil framerate mellett élvezhetjük, ergo egy deka akadást nem fogunk tapasztalni, amit egész egyszerűen lehengerlő volt látni, bár azt meg kell vallani, hogy

Nincs hiány a csatlakozókban és az óriási légbeömlőkben sem

Persze lehetne azt mondani rögtön, hogy így nem tudjuk egyöntetűen kijelenteni, hogy minden téren verhetetlen laptopról van szó - viszont tegyük is hozzá azonnal, hogy hol éreztük ezt a "csökkenést": főleg akkor találkozunk a 60FPS körüli értékkel, ha a Ray tracing technológiát is bebikázzuk, ráadásul tesszük mindezt 4K felbontás mellett, vagy akár csak minden grafikai paramétert csutkára feltolunk. Mindjárt más a leány fekvése.Overclockolásra van lehetőség, ellenben ez bőségesen felhevíti a laptopot. Amivel alaposan meggyűlt a bajunk a tesztidőszak alatt, az a billentyűzet; nem kicsit volt kényelmetlen a speciális karakterek leütése, ugyanis meglepően kis mérete van a klaviatúrának (főleg az átkozott Shift billentyűnek...), éppen ezért sok esetben benne van a pakliban, hogy nem fog komfortosnak bizonyulni a leosztás. Az biztos, hogy gépelésre nem a legideálisabb választás, de ha csak játékra használjuk, meg lehet szokni, már a Triton 700 -on is hasonló volt, a mai napig imádjuk. Egyébként is, egy jó gamer mindent meg tud szokni, nemdebár?A PredatorSense parancsközponton keresztül lehetőségünk van kalibrálni egy sor kisebb paramétert, például gyorsgombokat, a ventilátor működésének sebességét, a billentyűzet háttérvilágítását is szabályozhatjuk, a videókártyát is itt húzhatjuk túl - erre egyébként három opciónk is van, Normal, Fast és Extreme címen, mindegyik értelemszerűen másfajta teljesítményt nyújt.

Kijelző maximálisan igényre szabva - szinte bárhogy forgathatjuk

Maximumra húzva a ventilátorok elképesztően hangosan képesek pörögni, de kellőképpen lehűtik a masinát, így e téren jelesre vizsgázott a tesztünk fókuszában lévő alany. Portok tekintetében megint csak nincs csalódása okunk: két A-típusú USB 3.1 port, fejhallgató és mikrofon bemenetek (3,5 mm jack), egy Thunderbolt 3 port, valamint egy kihajtható USB 2.0 port is akad.Utóbbihoz némi magyarázat: az Acer egész egyszerűen, miszerint rákötjük a vezeték nélküli adaptert, behajtjuk, majd úgy tudjuk használni a vezérlőt, hogy nem kell bajlódnunk az adapterrel, hogy esetlegesen túlzottan kilóg a gépből. Természetesen ethernet és HDMI csatlakozási lehetőségek úgyszintén jelen vannak.Az akkumulátoridő, ahogyan egy ilyen konfig esetén azért valahol kiszámítható, nem éppen rózsás. Hiába beszélünk alapjáraton egy laptopról, aktív használat folyamán másfél-két óránál többet nem igen bír, amit szomorúan konstatáltunk, annak ellenére, hogy éreztük, hogy nemigen lesz több az üzemidőben, de ami még elkedvtelenítőbb, hogyn, amik még inkább megterhelőek. Ez már az előd modell esetében is így volt, a vicc egyébként az, hogy AMD-s Acer laptopok esetében viszont több órán át tudunk játszani elektromos hálózatra csatlakozás nélkül.

A touchpad az egér helyén - bár a vérbeli gamer nem ezt használja, de azért utazáskor igen jól jön

Kétségtelen, hogy az újgenerációs játékokat kiválóan fogja futtatni a Triton 900, mondhatni ennek megvásárlásával már most fel lehet készülni a jövőben érkező, a hardvert elég alaposan megdolgoztató szoftverekre. Érdekes húzás továbbá, hogy a kijelző 60Hz-en operál, holott az ember azt hinné, ebben az árkategóriában 144Hz-es megoldás fogadja, ami megint csak fejvakarása ad okot.Ismételten a játékos felhasználás margójára:, ami mondjuk nem a Triton 900 sajátossága, lévén a legtöbb felsőkategóriás laptopra illik ez a jellemző.Van egy kamera is, mint adalék, ami Full HD minőségben képes rögzíteni, a hangzásról pedig alapvetően négy sztereó hangszóró gondoskodik. Utóbbitól semmi extrát nem kell várni, nem váltja meg a világot, hozza a jól megszokott gyári "laptophangzást" - egy fejhallgatóval azért máris szebben dörrennek a lövések és muzsikálnak a hangeffektek.

A 4K-s kijelzőn ennyi egy weboldal

Mindezek mellé még egy elég izmos árcédula is kapcsolódik, amivel: 1,5 millió forintot kóstál a nálunk is járt gép, ami alapján joggal jelenthetjük ki, hogy nem a nagyközönségnek szól, sokkal inkább azoknak, akik valamiféle újfajta, egyedi élményt várnak. És erre keretük is van. Abban a ligában, ahol ez a gép játszik, a HP és az Asus is kínál ugyan drágább gépeket, viszont kicsit combosabb processzorral - igaz fél millió forinttal még feljebb lőve.Hiába vannak pofás megoldások, főleg a kijelző tekintetében, ezek megmaradnak inkább egy egyszeri poén szintjén, avagy hogy egy szép angolos kifejezéssel éljünk: nem több egy sima "gimmick"-nél. Nem nagyon tudjuk elképzelni azt az élethelyzetet, amikor a közelebb mozdítható monitor hasznosnak bizonyulhat - viszont hogy közvetlenül a billentyűzet fölé leállítható, kifejezetten hasznos feature.Ettől függetlenül érdemes megjegyezni, hogy folyamatos áramellátás mellett bőven hasznosabb, mint effektíve hordozható állapotban, ugyanakkor erre pedig több más hardver is akad, a gyártó szériáiban is, amik olcsóbban szállítják a teljesítményt.

Nincs gamer, akinek ne dobbanna nagyot a szíve az Acer Predator Triton 900 láttán

Tehát összességében, ami szinte minden téren verhetetlen, mégis abba a ligába tartozik, ahonnan nem tudjuk azt mondani, hogy érdemes rá feltétlenül lecsapni. Megannyi más Acer termék van a piacon, amik jobb ár / érték aránnyal rendelkeznek, itt viszont úgy fest, hogy a koncepció az volt, hogy kvázi egy "presztizsgépet" piacra dobjanak a srácok, aminek kétségtelen, hogy tökéletesen meg is felel.Brutálisan erős hardver (ejj az az i9 azért kéne még), brutálisan szép küllem (még akkor is, ha haszna nem túl sok van utóbbinak), egy sajnos gamer laptopoknál megszokott gyenge akkumulátorral. A luxuskategória legkiemelkedőbb darabjai közé tartozik, és tény, hogy erődemonstrációként több mint remek készülék az Acer részéről.Aki mégis előkapar ennyi pénzt a szütyőből, annak azért nem kell attól tartania, hogy mi lesz probléma esetén, az Acer ezekre az eszközökre három év garanciát vállal, sőt nem olyan régen ezt kiterjesztették már minden laptopra.