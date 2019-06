Acer Predator Triton 500 teszt - vékony és könnyű, de nagyon megy

Manapság olyan időket élhetünk, amikor már nem az a kérdés, hogy akad-e olyan gamer laptop, ami kielégíti a fogyasztók minden igényét. Mindenféle árkategóriában, számtalan kompozícióval fellelhetünk a piacon különféle gépeket, a hordozható játékélmény egyik éllovasa pedig mindig is az Acer volt. A Predator Triton 500 is azt a réteget célozza, akik esetlegesen sok utazásuk miatt nem tudnak otthon leülni huzamosabb időre játszani, viszont minőségi körülmények között szeretnének akkor is szórakozni, amikor éppen nem otthon vannak.

Három különféle konfigurációban érhető el a Predator Triton 500. Akad egyrészt egy olyan összetétel, amibe Nvidia GeForce RTX 2060 került, 16 GB memória és 1 TB-nyi SSD. Természetesen a három közül ez a legolcsóbb variáns, míg az eggyel magasabb fokozatú modell annyiban tér el ettől, hogy GeForce RTX 2070 VGA-t tartalmaz, illetve dupla annyi a RAM is, merthogy 32 GB memória ügyködik a gép mélyén.Mi a legdrágább változatot vettük górcső alá, ami közel teljesen megegyezik a "középső testvérrel", annyi differenciával, hogy itt GeForce RTX 2080 munkálkodik. Egyébiránt, a laptophoz tartozó kijelző pedig minden esetben 15,6 colos, Full HD IPS szabvány. Természetesen kisajtolható a 144Hz-es képfrissítési ráta.

A billentyűzeten beállítva a magyar trikolor, mehet a játék!

Egy laptop esetében elengedhetetlen, hogy szó essen a méretekről, ám a Predator Triton 500 ezen a téren jelessel vizsgázik, ugyanis a. 35,85cm x 25,5cm jellemzi a gépet, ehhez társul egy 1,79 centis vastagság, de amiatt sem kell aggodalmaskodni, hogy súly szempontjából esetleg elszaladt volna tervezéskor a ló, lévén mindössze 2,1kg-ot nyom a kicsike.Csatlakozók tekintetében bőségesen el vagyunk látva. USB 3.0 portból kapásból hármat is találunk a gépen, akad egy USB Type-C csati is, a Mini DisplayPort sem maradt ki. Talán nem kell mondanunk, hogy nem lett lespórolva a 3,5mm jack csatlakozók a mikrofonnak és headsetnek, illetve a HDMI kimenetet sem kell nélkülöznünk. 5.0-ás beépített Bluetooth is van egyébiránt, ha valakinek ilyesfajta igénye lenne.

Büszkén feszít a fedlapon a Predator logó, főleg ha mellette figyel egy Predator füles is!

Egy 5500 mAh-s akkumulátor lapul meg a laptop mélyén, miáltal, természetesen ha magas grafikán játszunk videojátékokkal, vagy a rendszert erősen megterhelő folyamatokat végzünk, akkor ez a szám lemehet akár 3-4 órára is, hovatovább kevesebbre is - utóbbi sajnos csalódást keltő adatnak bizonyult a teszt során. Való igaz, gamer laptopoknál ilyen teljesítmény mellett nem éppen megszokott az ennél hosszabb üzemidő, de azértNo de hogyan muzsikál a Predator Triton 500 a gyakorlatban? Mint ahogyan az lenni szokott, most is alávetettük egy sor próbának a gépet, és igyekeztünk olyan szoftverekkel megdolgoztatni, amik alaposan igénylik a vasat, ennek értelmében pedig futott az alanyon Forza Horizon 4, Shadow of the Tomb Raider, Grand Theft Auto V és Assassin's Creed Odyssey is.

Természetesen a W-A-S-D kiemelése nem maradhat el!

Értelemszerűen mindegyiket maximumra húzott grafika mellett teszteltük, 1080p felbontásban, és ahogyan arra számítottunk,. Mivel van RTX támogatás, így erre is vetettünk egy pillantást, és nagy örömmel fogadtuk, hogy még ebben az esetben sem kellett komolyabb FPS kieséssel számolnunk.Lecsekkoltuk továbbá, hogy hogyan bírja a kiképzést, ha munkára kihegyezett, erős rendszert igénylő programokat futtatunk, de akárhogyan próbálkoztunk (legalábbis észszerű keretek között, például nem indítottunk el 13 fajta Photoshop alkalmazást egyszerre), nem sikerült megtörni a hardvert. Ebből kifolyólag, még akkor is, ha vannak ennél jobb megoldások is az Acertől erre a célra.

Hátul a tipikusan masszív Aceres szellőzőrácsok

A monitorra összességében nem lehet panasz. Szépen jeleníti meg a színeket, a 144Hz gyönyörűen muzsikál, és egyszer sem éreztük, hogy túl kicsi vagy túl nagy lenne, no meg a betekintési szög is kiválónak bizonyult. Mint minden hardver esetében, úgy itt is fontos tényező, hogy mennyire zajos, és szerencsére ilyen árcédula mellett nincs ezzel sem gond. Olykor-olykor hajlamosak a ventilátorok erőteljesen felbőgni, deA háttérvilágított billentyűzet, mint manapság egyik prémiumkütyüről, úgy erről sem maradhatott le, ellenben összességében egy kifejezetten minimalista dizájnt kapott a Predator Triton 500, aminek szépsége pont, hogy az egyszerűségében rejlik.

Nem kell szűkölködnünk, nincs hiány csatlakozóban

, így akkor sem kell elszörnyedni, ha bármi baja esne a gépnek. Említést érdemel még, hogy akad egy beépített 1,3 megapixeles HD kamera, sőt beépített mikrofon is van - ezektől túl sokat nem kell várni, az integrált mikrofonok és webkamerák minőségét hozza. Ugyanez elmondható a hangszórókról is, amik szintén szállítják a kötelezőt.. A legolcsóbb variáns, amely a gyengébb videokártyával, a szerényebb tárhellyel és memóriával bír, 750 ezer forintot kóstál. Az eggyel erősebb modell az előzőhöz képest dupla annyi RAM és egy erősebb videokártyával indokolja a 900 ezer forintos végösszeget, míg a mi tesztalanyunk 1,1 millió forintos árszabással került a piacra.

Mindenre van beállító szoftver és mindent ugyanígy nyomon is köüvethetünk

Ha konklúziót kéne vonnunk, azt mondanánk, hogy. Nagyon precízen belőtt ár/érték aránnyal kecsegtet, az meg már csak hab a tortán, hogy három modellben kapható, három különböző árszabásban.Mint említettük, kifejezetten kompakt, ugyanakkor bitang erős kompozíciót tud magáénak, ellenben ami komoly fejtörést okozhat, az a már korábban részletezett üzemidő. Ettől a kis szépséghibától eltekintve viszont