Acer Predator Helios 300 (2020) teszt - teljesítményben ez már Triton

Gamer laptopokból manapság már Dunát lehet rekeszteni, azonban ha konkrétan minőségi darabra fáj a fogunk, akkor máris leszűkül ez az eleinte tágnak látott lista. Főként abból fakadóan, hogy kiszóródnak azok a hardverek, amik legfeljebb nevükben gamerek és RGB világításukkal kívánják eladni a prémiumérzetet, de a komponensek és az árkategória mindenről árulkodik, csak arról nem, hogy az konkrétan a játékosok igényeit tartaná szem előtt. Éppen ezért örömteli az Acer műhelyében megfogant Predator Helios 300-as laptop, mi pedig azon belül a PH317-54-728H modellről fogunk bővebben értekezni az alábbiakban.

Az Acer a gamer laptopokkal kapcsolatban óriási tapasztalattal bír már, évek óta meghatározó szereplői ennek a piacnak. Háromféle kategóriában is indítanak versenyzőket, a Triton képviseli a csúcsot, a Nitro a belépőszintet, a Helios pedig a középmezőnyben foglal helyet. Az igazság az, hogy már-már Triton szinten mozog időnként a Helios is, csak éppen az árán nem látszik ez meg feltétlenül - amire jó példa jelen tesztünk alanya.Mit is kell tudni a legújabb Helios 300-ról, merülhet fel a kérdés első körben... Nos, mint mindig, szinte már szokásunkhoz híven a száraz tényekkel kezdjük meg a tesztünk előregördítését, úgyhogy lássuk a specifikációkat, avagy mitől döglik aza bizonyos légy.Bár alapvetően lehet csiki-csukizni itt-ott a specifikációkkal, akár videokártya vagy CPU terén, ellenben az általunk tesztelt variáns egy Intel Core i7-10750H processzorral van felvértezve, amihez az Nvidia GeForce RTX 2060 6 GB-os videokártyája társul.

Teljes értékű billentyűzet, megvilágított gombok - csak úgy gameresen

2933 MHz-en ketyegő, 16 GB-os DDR4 memória lapul meg a kütyüben, a tárhelyet pedig kettő darab SSD biztosítja számunkra - mind a kettő 512 GB-os, összesen tehát 1 TB-tal gazdálkodhatunk. A gépen futó operációs rendszer természetesen egy Windows 10-es (Home 64 bit) felület.Ami még mindenképp említést érdemel, az a kijelző. Az Acer tervezőcsapata itt egy LCD panel mellett tette le a voksát, ami 17,3 coljával hívja fel magára a figyelmet, illetve nem elhanyagolandó tény, hogySúlyban 2,9 kilogrammot nyom a kicsike, szóval nem egy pehelysúlyú bokszolót kell majd szorongatnunk, de egy gamer laptopnál nyilván nem is ugyanazzal az elvárással ül neki az ember, mint egy üzleti notebooknál. Sőt, olykor nem is baj, ha vaskosabb a masina!

A Turbo gomb nem csalás, valóban adhatunk egy kis boostot a rendszernek

Azt már most le kell szögeznünk kapásból, hogy, hiszen bár konkrét árat csak a teszt végén említünk, de példának okáért a GeForce RTX 2070-es VGA-val felszerelt modell máris egy akkora áremelkedést eredményez, amivel nem korrelál az ugyanolyan mértékű teljesítményfejlődés.Manapság előfordulhat, hogy a 144 Hz-es képfrissítés van akinek kevésnek bizonyul, ellenben valljuk be, ez leginkább az esportolói szándékkal rendelkező usereknek lehet mérvadó, az átlag gamer bőven megelégszik többnyire ezzel is., abban ugyanis ilyen panel van. Nekünk nem volt vele problémánk, de ha nagyon vágysz a Global Elite fokozatra Counter-Strike: Global Offensive-ben, akkor lehet nem ez a legjobb választás.Manapság a gyártók nagy része nem ad Nvidia G-Sync támogatást a laptop kijelzőjén, aminek egyszerű az oka, a kijelző panel gyártók nem építik be azt, hiszen a funkció ezeknél a Hz-eknél elveszti a létjogosultságát. Ennek okán ez ebből a termékből is kimaradt, viszont, a videokártya természetesen támogatja azt.

Szerény fedlap, az Acereken sosem hivalkodó ez az elem

A billentyűzetvilágítás létfontosságú elem egy gamernek, hiszen a W-A-S-D kiemelése létkérdés, nem kell aggódni, RGB világítás itt is van. Csilivili háttérfényt adhatunk a billentyűzetünknek, aminek az árnyalatát ráadásul módosíthatjuk az előtelepített Predator applikációval.Egyébként a billentyűzet abszolút kellemesnek bizonyult, habár egy kicsit kisebbek a gombok, mint amekkorára számítottunk, de pár napnyi használat után szokható. Gyorsíráshoz is tökéletes, játékhoz meg aztán pláne.A tapipad enyhén balra húz, azonban amiatt nem kell aggódni, hogy ha rajta támaszkodunk a tenyerünkkel, akkor kelletlen interakciókat váltunk ki, lévén

Csatlakozókkal bőven el vagyunk látva - autentikus porral az asztalon

Árkategóriájából fakadóan nincsen Thunderbolt 3 port, ugyanakkor van 3,5 mm-es jack csatlakozó, kettő darab USB 3.2 port, egy USB-C csatlakozó, egy USB-A port, egy Killer E2600 Ethernet port, illetve a HDMI és mini-DisplayPort csatik is megtalálhatók.Ami az aksiidőt illeti:, de értelemszerűen ha nekiugrunk a legmodernebb játékoknak, akkor ez máris megcsappan, nem is kicsit.Szokás szerint most is beizzítottuk a Steam könyvtárunkat, hogy meglessük néhány aktuális kedvencünkkel a gép teljesítményét, és csupa jó tapasztalattal gazdagodtunk - még akkor is, ha olykor nem vettük figyelembe, hogy valójában milyen árkategóriában játszik a tesztalany.

A képminőség pont olyan ami bármelyik gamer zugban elég tud lenni

Amik sorra kerültek: Death Stranding, GTA V, Resident Evil 7, Horizon Zero Dawn, Destiny 2, Halo: The Master Chief Collection, Borderlands 3, Red Dead Redemption 2, sőt, még a Fall Guys-nak is nekiugrottunk. Mert ugyebár ha a kezed ügyébe kerül egy nagy teljesítményű gamer laptop, akkor mivel mással tesztelnéd, mint a Fall Guys-szal?!A tapasztalataink tulajdonképpen kivétel nélkül pozitívak voltak., sok esetben pedig még az sem okozott gondot, ha le Alt-Taboltunk, és megnyitottunk közben mást is. No, azért mégiscsak 16 GB RAM-ról van szó!Továbbá a tesztidőszak alatt amellett sem tudtunk elmenni, hogy azon túl, mennyire dizájnos a kérdéses laptop, mégis mennyire kompakt, de közben strapabíró erőműről van szó. Ez nem az a fajta laptop lesz, amit kihajtasz és megtörik a kezed ügye alatt, mint a ropi, ez sokkal inkább az a modell, ami még a gyerekeidet is elküldi aludni, ha éppen lefekvésidő után ébren vannak. Büntet a cucc!

A DTS felirat magáért beszél, a dedikált Predator gomb meg szimplán atom

Gyorsan mondjunk negatívumot is, nehogy elfogultsággal legyünk megvádolva: nem igazán tudtuk hová tenni, hogy kimaradt a készülékről az SD kártya olvasó (haha), holott azért ebben az árligában is eléggé szokványos, hogy integrálnak egyet a különböző cégek. Nem eget rengető probléma, de azért el tudtuk volna viselni, ha nem feledkezik meg róla az Acer.Egyébiránt az ütős hűtőrendszer is fontos tényezőként vonult be a tesztünkbe., de talán kimondhatjuk mostanra, hogy ez ennél a gyártónál lassacskán sztenderdnek minősül., ebben az esetben további 150-200 MHz-et hozunk ki belőle. Sok esetben nem éreztük fontosnak az aktiválását, de a teszt során kiválóan szerepelt ez a tény, örvendetes a funkció jelenléte, és az is borítékolható, hogy sokan fogják kihasználni az ebben rejlő lehetőségeket.

Azért webkamerát is kapunk, nah. :)

A komplett Predator Helios 300 szérián belül 470 ezer forinttól már találhatunk modelleket, és egészen 686 ezer forintig mehetünk, a különböző specifikációk változnak természetesen, ahogy haladunk felfelé.A cikk elején felvázolt komponensekkel felruházott, ami alapján már ti is kapiskáljátok, hogy miért tartjuk egy remek ár/érték arányú vasnak.A középkategóriában tehát igazán kiváló helyet talált magának az idei Helios 300, nem igazán tud panasz lenni rá. Évekig megbízható gamer laptop fog maradni, a jelenlegi játékokkal bőven elboldogul, de a jövőben megjelenőket sem kell félteni tőle., hiszen az Acer hozta a szokásos minőségét, itt-ott beújított pár izgalmas extrát, és összességében egy olyan végeredményt tettek le az asztalra, ami egyenesen vonzza a szemet.