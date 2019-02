Acer Nitro 50 teszt - kicsi a bors, de nem baj az

Eljutottunk mára odáig, hogy ha az ember örömittasan kijelenti, hogy márpedig ő magas minőségben, minél inkább prémium érzést keltő hardveren szeretné kiélvezni az aktuális videojáték-megjelenéseket, akkor nem az az első kérdés, hogy "Minek? Miért nem elég a gyengébb teljesítmény?". Számtalan fejlesztő azon ügyködik, hogy akik az átlaghoz mérten egy kicsit nagyobb árcédulával megspékelt PC vásárlására adják a fejüket, azokat minél magasabb szinten kiszolgálják, az Acer pedig ismételten szolgáltatja ehhez a platformot az Acer Nitro N50 névre hallgató bestiájával.

Miután kicsomagoltuk a dobozból, a komplett szerkesztőségünk egyöntetűen vett egy a megnyugvást jelző mély lélegzetet, mert bár elképesztő volt, ahogyan az Acer Predator Orion 9000 termetes méretével azonnali dominanciát követelt magának a helységben, ahová került, mégiscsak örültünk neki, hogy nem kell ezért esetlegesen egy külön szobát felhúzni.Egészen szolid méreteket kapott ugyanis a Nitro N50, a maga 16,3x35x34 centiméteres dimenziójával bármelyik otthoni háztartásban elfér. Ezúttal nem egy durvább, már-már futurisztikus küllemmel ruházták fel a gépet, inkább a minimalista, ugyanakkora dög.

Az elülső félen minden csatlakozó, amire szükségünk lehet

Csatlakozókat tekintve nem lesz hiányérzete az embernek. Az elülső szekcióban két 3.1-es USB csatlakozóval fegyverezték fel a kicsikét (egy USB-A és egy USB-C típusú bemenettel), illetve helyet kapott még az elengedhetetlen 3.5 milliméteres jack a mikrofonnak és a fejhallgatónak, no meg az SD kártyaolvasó is itt virít.Aki a 2.0-ás USB-t hiányolja, az a hátsó panelen ezt megtalálja, sőt kapásból négyet is, ezenfelül két további 3.1-es USB-port, plusz egy-egy input a mikrofonunknak és a fülesünknek, extraként pedig az ethernet kábel és a hang bemenet is innen köszön vissza ránk, és persze a nélkülözhetetlen HDMI bemenetet is itt találjuk. Ja, és DVI videokimenet is van. Már ha valaki késztetést érezne egy high-end gép esetében, hogy használja.Aki célzottan azért tervez beruházni a Nitro N50-re, mert szinte tűkön ülve várja, hogy különféle bővítéseket eszközöljön rajta, az jó, ha tudja, hogy a gép belsejébe pillantva gyorsan szemügyre vehetjük, hogy. Persze ha csak egy-két merevlemezről, vagy más, kisebb volumenű feltupírozásról van szó, azzal nincsen gond, de azért érdemes ezzel előre kalkulálni.

Stílusosan, egy Acer VG270U monitorral tesztelve, előtte a csomagban kapott bill-egér kombó

Egyébiránt két bónusz SATA csatlakozó is meglapul az alaplapon, tehát két tárhely bővítést bármikor megejthetünk. A kábelelrendezést tekintve kifogástalan munkát végeztek a tervezés során, ugyanis ezt a relatíve kis helyet is sikerült úgy beosztaniuk, hogy minden komponens megfelelően tágas helyet kapjon benne, ésVideokártya terén hogy, hogy nem, az Nvidia egyik darabjára esett a választás, nevezetesen egy 6 gigás GTX 1060-ra. Tény, nem mai csirke már, viszont ha ennél jóval frissebb szériával szerelték volna fel a gépet, akkor annak az árcédula látta volna kárát. Szerencsére, ha az ember nem natív 4K-ban szeretne RTX támogatás mellett játszani, akkor minden igényt kiszolgál.

Bőven elég csatlakozó minden szetthez

Processzorból Intel Core I7-8700 lett a választott, és szerencsére nem kevés memóriával kell számolnia a felhasználónak, ugyanis a 16 GB RAM gondoskodik róla, hogy e téren se legyen panasz. Akik a minél gyorsabb adatátvitelért élnek-halnak, jó hírünk van, a 256 GB SSD és az 1 TB-nyi HDD kombóval kiszolgálásra kerül ez az igény is, bár napjainkban már nem ritka eset, hogy valakinek még ennél is több tárhelyre van szüksége, ilyenkor léphet életbe az imént már pedzegetett bővítés kérdése. RAM-ot is lehet ám bővíteni, két extra férőhely biztosít erre lehetőséget.Remélhetőleg senkiben nem merült fel, hogy az Acer Nitro N50 működése közben bármelyik pillanatban is lassulást produkál. Ó, nem bizony! Igyekeztünk minél több feladattal megterhelni, hogy meglessük, hol is van a tűréshatára a kompozíciónak, de

Minden környezetben jól mutat az "apró" Acer Nitro 50

Szintén remek vásárként szolgálhat tesztalanyunk azok számára is, akik egyébként a csendes, halk hardverek rajongói, merthogy hangos, zavaró ricsajra nem kell számítani kérdéses masinánál.Az árcédula amúgy magába foglal egy egeret és egy billentyűzetet is, amiket a teljes autentikusság érdekében végig használtunk a tesztidőszak alatt. Nyilván, azonban aki csak egy hangyányit az átlagon felüli egér-billentyűzet párost elvárna a kifizetett összegért, az vélhetőleg meg fog elégedni velük. Kényelmes darabok, akár hosszú távon is.Próbáltunk fogást találni a páciensen, ebből kifolyólag futtatunk rajta Assassin's Creed Odyssey-t, Battlefield V-öt, Shadow of the Tomb Raidert, Forza Horizon 4-et, Far Cry 5-öt, belenéztünk egy picit az Anthem demóhétvégéjébe (aminek esetében voltak gondok, de sajnos itt fejlesztői oldalról, az optimalizáció téren vannak komoly problémák), illetve marco örökbecsű favoritját, a GTA V-öt, ami nem maradhat ki egyetlen tesztkörből sem. Jelentjük, stabilan hozták a 60 FPS-t, mi személy szerint nem tapasztaltunk szignifikáns framerate-zuhanást.

Villódzó fényeket, led világítást ne keressünk

, viszont semmi drasztikusra nem kell gondolni. Bár számítottunk rá, így nem ért minket meglepetésként, fontos kiemelni, hogy az imént részletezett idilli csendet egy játék elindítását követően megtöri a hardver alkotó elemeinek munkálkodását bizonyító melódiája - más szóval lesz némi hangja a gépnek.Itt sem kell vészes, már-már fülsüketítő zörejre gondolni, tapasztalataink alapján megmaradt az egész egy szolid, közel észrevehetetlen, ámbár mégis jelenlévő kis hangkibocsátásnál.Már többször szóba jött az árazás, így végszóként mindenképp kitérünk erre is. Kétségtelen, hogy az ezen cikkünkben már felemlegetett Acer Predator Orion 9000 sokkal izmosabb konfigurációt kínál, de természetesen az átlagos fogyasztók az arra aggatott árcímkét látván nem feltétlenül arra gondolnak első körben, hogy "mehet is a kosárba!".

Szerény, de stílusos az Acer Nitro 50 dizájnja, mi szerettük

És itt van az igazi erőssége az Acer Nitro N50-nek, ugyanis majd' 500 ezer forintos tételáron érhető el a monstrum. Amennyiben úgy érzed, hogy téged nem rémiszt meg, ha nem tudod tonnaszámra bővítgetni az erőművedet, és szeretnél egy pakkban hozzáférni egy olyan PC-hez, ami a mai átlag gamer igényét bőven kielégíti, akkor kitűnő választásként bizonyulhat az Acer Nitro N50!Méghozzá olyannyira, hogy abban a szegmensben ahol versenyez, nem igazán talál kihívóra, így, mert amellett hogy semmivel sem nyújt kevesebbet, mint amit ígér, hosszútávon is versenyben maradhat még, évekig. A szerelhetőségnek hála pedig még hosszabb távon.