Acer Nitro 5 (2021) teszt - még haragosabb a bivaly

Az Acer rendszeresen frissíti az egyes brandjeit annak érdekében, hogy azok mindig megfeleljenek az aktuális esztendő jellegzetes elvárásainak, normáinak. Gamer vonalon számos kiváló termékkel rendelkeznek, és az egyik élenjáró kompozíciójuk a Nitro-széria, amely kapcsán most az ötödik iterációról fogunk értekezni. Bizony, update-elték a Nitro 5-öt, és a frissített variáns a szerkesztőségünkben járt. A tesztidőszak alatt megtapogattuk, kipróbáltuk, alaposan kiismertük a gépezet minden aspektusát, tapasztalatainkról pedig az alábbiakban fogunk írni. Lássuk is, hogy mi fán terem a 2021-es Acer Nitro 5!

Értelemszerűen mint mindig, most is eltérő alkatrészekkel húzható be az új Nitro 5-ös, azonban mi most arról fogunk bővebben írni, amely konkrétan megfordult a kezeink között - AN515-55-77YZ - , úgyhogy lessük is meg, mi lapult a mi tesztgépünkben. Élből egy Intel Core i7-10750H CPU lapult meg a gépünk kasznija alatt, valamint egy NVIDIA GeForce RTX 3060-as 6 GB GDDR6 videokártya, ami már most jól jelzi előre, hogy nem kispályázik a gyártó ezen a területen, és kategóriájában egyAztán RAM tekintetében 8 GB DDR4 2933MHz memóriával kell számolnunk, valamint 512 GB-nyi PCIe NVMe SSD lapult meg a kompozíciónk mélyén, utóbbi a meglévő slot helyeken bővíthető bármikor. A szóban forgó laptop ezenfelül egy 15,6 colos FHD IPS panellel bír, amely 144 Hz-es képfrissítési rátával büszkélkedhet.

Évek óta a felső-középkategória királya a széria, az Acer Nitro 5 idén is hozza a formáját!

Az aktuális széria hozza a szokásos Nitro-minőséget külsőben. Már eltűntek a pár éve még jellemző vonások , nincs kevlár bevonat sem, a Nitro 5 egyszerű és letisztult lett, minden pompa nélkül. Itt nem fogjuk megtalálni azokat a tipikus "gamer vonásokat", mint mondjuk a Predator-brandnél., illetve a durva formavilág is mellőzve van. Egészen visszafogottan hozza a gamer dizájnt domborulataiban, de az is biztos, hogy ezzel egy irodai közegben sem tűnnénk ki túlzottan. Nagyon jó kialakítással bírhat a kaszni, masszív anyagból lett összepattintva.Közel 2,3 kilogrammot nyom a masinéria, azonban ezt azt is magával hozza, hogyha netán leejtenénk a gépet, valószínűleg nem lesz különösebb baja - bár azért javasolnánk, mint mindig, hogy óvatosan bánjatok vele, nem éri meg próbálgatni csak a poén kedvéért.Lássuk továbbá, hogy milyen jellegű portok fogadnak minket: a bal oldalon akad két USB 3.2 Gen 1 Type-A port, egy Kensington slot, egy Gigabites ethernet foglalat, illetve egy 3,5 mm-es kombó jack csatlakozó. A jobb oldalon mindeközben egy USB 3.2-es Gen 2 Type-C port van jelen, egy USB 3.2 Gen 2 Type-A foglalat, valamint egy HDMI 2.0-s kimenet. A töltőcsatlakozó a gép hátulján, középen található meg., a modern igényeknek megfelelően.

Lég be- és kiömlők egy képen - nem egy halk bestia

A kijelző ebben a szegmensben nemes egyszerűséggel bámulatos eredményeket produkál. Kellően fényes ahhoz, hogy akár napfény mellett is tisztán lássunk, egyedül a színek terén éreztük, hogy azért lehetne egy kicsit izmosabb is a gép. Épp ezért nem is túlzottan ajánljuk a Nitro 5-öt, amennyiben a gamer vonal mellett munkára is használnátok. Legalábbis ha fontos számotokra a színhűség, akkor sokszor problémát jelenthet a korábban már említett probléma, miszerint hogy ezen a téren azért akadnak gondok. Erre egyébként is van egy másik széria a gyártó kínálatában.Ahogyan azt már sejthetitek a korábban vázolt specifikációk alapján, igazi erőműről van szó. Bár mi a személyes kompozíciónkban lévő 8 GB-nyi RAM-ot azért keveselltük, de ezt leszámítva minden téren csillagos ötös.Természetesen több játéknak is nekiugrottunk, hogy megizzasszuk a vasat, és bizony nem kellett csalódnunk. Szinte minden mai népszerű, mainstream játékkal leteszteltük a gépet, és sehol nem éreztünk gondot. A szokásos kört futottuk le, azaz a Shadow of the Tomb Raider, a GTA V, a Cyberpunk 2077, és megannyi más cím lett elindítva, és, gyakorlatilag akadás nélkül.

A régi kevlár borítás már sehol sincs (nyugi, a növény azóta kapott tápot és nagyon szép)

Négy eltérő fényerősségben tudjuk megvilágítani az RGB-s billentyűzetet, úgyhogy akár sötétben is kiválóan láthatjuk a gombokat, és a legnagyobb örömünkre nem volt probléma a kivitelezéssel. Kényelmes, kompakt billentyűzet, a touchpad pedig kicsit balra helyezkedik, úgyhogy ezzel érdemes számolni. A kijelző kiválóan szuperál abban a tekintetben, hogy a 144 Hz azért alaposan kitesz magáért. Roppant mód, így például egy Apex Legends közben egy rossz szavunk nem lehetett arra, amit tapasztaltunk.Viszont az aksiidőtől finoman szólva sem kell nagy dolgokat várni. Nagyon maximum 2, de inkább, amennyiben futtatunk rajta valami játékot. Persze ez már nem meglepő manapság, ilyen teljesítmény mellett nagy csodákat nem lehet várni. Ha csak úgy hagyjuk egy helyben, akkor sem lesz sokkal jobb a helyzet, lévén 5- 5 és fél óránál többet így sem nagyon tudunk kisajtolni belőle.Ez is tipikusan az a fajta laptop, amit inkább javasolt töltő alatt tartani, ha szeretnénk a maximumot kihozni belőle. Manapság a gamer laptopok már amúgy is egyenlők azzal, hogy el tudjuk őket olyan helyekre hurcolászni, ahol van konnektor, és mehet is a tápkábel csatlakoztatása.

Semmi csicsa, csak funkcionális billentyűzet

Feljebb említettük, hogy munkára inkább a ConceptD-t ajánljuk, azonban ha színtisztán videojátékozásra vásárolnátok egy gamer laptopot, akkor. Nyilván joggal merül fel a kérdés, hogy "mennyi az annyi?", avagy hogy milyen árcédulát aggatott rá az Acer a frissített termékre, lévén végeredményben ez az, ami keretbe foglalja az egészet.Az általunk tesztelt, AN515-55-77YZ szérianéven futó modell összesen 495,900 forintot kóstál, ami egy abszolút korrekt ligába helyezi a gépet. Nagyjából ez az a kategória, ahol ilyesféle teljesítményt vár a felhasználó, habár azt is tegyük hozzá, hogy beruházhatunk drágább modellekre is, ha ezt szeretnénk.Az erősebb variánsok esetében az árcédula szépen megugrik,, azonban ez még mindig egy korrekt kategóriának számít ilyen teljesítmény mellett. Mi csak javasolni tudjuk azoknak, akik egy erősebb gamer laptopba való beruházáson gondolkoznak, ha az említett negatívumokon túl tudjátok tenni magatokat. Igazi 2021-es minőség!