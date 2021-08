Visszatérés a gyökerekhez - ilyen lesz a Saints Row reboot!

A gamescom 2021 keretein belül hivatalos leleplezésre került a Saints Row reboot, amely 2022. február 25-én érkezik PC-re, PS4-re, Xbox One-ra, PS5-re, valamint Xbox Series S / X-re. A Game Channel magazin idő előtt betekintést nyerhetett egy prezentáció során az új etapba, így olyan információkat tudhattok meg a franchise új darabjáról, melyek a bemutatott előzetesből nem derültek ki. Lássuk is, hogy mikről van szó!

Jim Boone, a csapat egyik első embere elmondta, hogy mivel a Volitionnél több veterán fejlesztő is dolgozik, így mindenképp szerettek volna egy friss perspektívát adni, és ezt a rebootolásban látták jó húzásnak. Ennek köszönhetően új karaktereket, szituációkat és helyszíneket emelhettek be, miközben, azaz ne a negyedik rész szuperképességes vonalát erősítsék.A szimplán csak Saints Row címen futó rebootban négy fiatal, Z-generációs arc kerül a középpontba, akik elhatározzák, hogy egy saját bűnbirodalmat építenek ki, és maguk mögött hagyják azt az életvitelt, amikor mások mondták meg nekik, hogy mikor mit tegyenek. A helyszínként szolgáló Santo Ileso inspirációja az amerikai dél-nyugat volt, és

Rengeteg lehetőséggel kecsegtet majd Santo Ileso

Minden környéknek megvan a maga egyedisége, tematikája, és mindenhol máshogy tengetik az emberek a napi rutinjukat. A Volition szerint, és minden környéken egy kompletten egyedi hangulat vár ránk. Monte Vistában például medencésbulik tömkelegével fogunk találkozni, El Doradoban az éjszaka igazi színes-szagos kiállítással fog rendelkezni, míg Rancho Providencia borús, kellemetlen hangulatot fog árasztani.A főszereplőnk The Boss (A Főnök) névre fog hallgatni, és három barát szegődik mellénk. Az első, az "üzleti adminisztráció mestere", aki üzletemberként szeretne nagy sikert aratni Santo Ilesoban. A barátaiért bármire hajlandóa soron következő társ, aki foglalkozását tekintve egy DJ, és árvaként nőtt fel. A játék elején ő még egy másik bandánál, a The Idols-nál tengeti mindennapjait, ellenben elég hamar ráeszmél, hogy a helye a barátaival van, akikkel aztán megalapítja a Saints brigádot.

A brigád, élükön velünk, A Főnökkel

Aztán ott van még, a sofőr, aki a szülei garázsában nőtt fel kvázi, azonban a sorsa nem úgy alakult, ahogy tervezte, ennek köszönhetően autószerelőként kezdett melózni. Végül a Saints-hez társul, hogy magának dolgozhasson, és velünk együtt bűnbirodalmat építsen. És végül ott vagyunk mi,, akit konkrétan mi magunk szabhatunk testre teljes mértékben.Santo Ileso három különböző banda kezén van, akik közül újoncként ki kell törnünk. Az egyik ezek közül a Los Panteros, akik főként a fizikai erőben látják a fenyegetésüket, a Marshall Defense Industries a lőfegyverekkel bánnak halálosan pontosan, míg a The Idols a fényűzésben és a népszerűségben látja az ikon-státuszát. Amolyan igazi bájgúnárokról van szó.

A Saints bűnbirodalmat most először virágoztathatjuk fel mi magunk!

Ahogyan folyamatosan veszi át a Saints banda a területeket a városban, úgy nyílnak ki a mi lehetőségeink is, ugyanis. Szedhetünk védelmi pénzt, a kocsitolvajlásban is megtalálhatjuk magunkat, fegyverekkel is seftelhetünk, drogcsempészettel biszniszelhetünk, és miegymás.Ahogyan az előző részekből, úgy, ami elérhető lesz minden platformon. A fejlesztőcsapat szerint ez az eddigi legnagyobb és leggazdagabb Saints Row játék, amit valaha készítettek, és a sorozatban most először tehetjük azt meg, hogy a nulláról építjük fel a Saints bandát, és láthatjuk a felvirágozását.

Nézd nagyban ezt a videót!

Témáját tekintve igencsak aktuálisnak érződik majd a reboot a Volition szerint, lévén. Értelemszerűen a karakterkészítő is borzasztóan részletes lesz, konkrétan még a figuránk hangját is mi szabhatjuk meg, no meg persze öltözékek terén is lesz bőven választék, ahogyan azt várjuk.Ahogyan azt már megszokhattuk a franchise-tól, elborult ötletekből most sem lesz hiány. A távolságokat azontúl, hogy autóval tehetjük meg, akár még wingsuittal is repkedhetünk, és persze megannyi más aspektus van, amiről még nem rántották le a leplet az alkotók. Nagyon kíváncsian várjuk, hogy hogyan sül el a reboot, de pár hónap múlva ez is kiderül!