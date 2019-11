5+1 videojátékos folytatás, ami talán soha nem készül el

Aki nem tegnap kezdte videojátékos karrierjét, bizonyára kapásból legalább tíz olyan alkotást fel tudna sorolni, amihez bár sokan örülnének egy-egy folytatásnak, de valójában nincs sok esély arra, hogy elkészülhessen. Bár mi is minden egyes nap úgy kelünk fel, hogy ma talán csoda történik, és nagy meglepetések várnak ránk, de az alábbiakban kivétel nélkül olyan címeket gyűjtöttünk össze, melyek biztosan nem egy átlagos napon mutatkoznak majd be a nagyközönség számára.

























Magyarul a közeli jövőben nincs kilátásban egyetlen olyan esemény sem, ahol esetleg bejelentésre kerülhetne bármelyik is a felsoroltak közül, merthogy összeállítottunk nektek egy listát - részben a nosztalgia miatt, részben azért, hogy ne haljon meg a remény -, melyen csupa olyan címet sorakoztattunk fel, melyekkel nem valószínű, hogy valaha is lehetőségünk nyílik játszani. Mi azonban nem adjuk fel a reményt!Mivel mással kezdenénk ezt a listát, mint tinédzserkorunk egyik legkedvesebb akciójátékának folytatásával, azaz a Half Life 3-mal. Gordon Freeman legendás kalandjainak aktuális részére ugyanis már nem is számoljuk mióta várunk, de nem telik el úgy nap, hogy ne gondolnánk rá. Persze a Valve bármelyik legutolsó sikersorozatát ide vehetnénk a listára, hiszen nemcsak az egyre esélytelenebb új Half Life-ot hiányoljuk nagyon, hanem például a Left 4 Dead és a Portal folytatását is.Ha nem is teljességgel, de jelenleg kimagaslóan esélytelen az, hogy belátható időn belül folytatással gazdagodjon a BioShock-sorozat, hiszen ezt több tényező is komolyan hátráltatja. Az egyik legfontosabb, hogy Ken Levine sem szeretné, hiszen a széria szülőatyja korábban bezárta az Irrational Games csapatát, akik méltó utódot tudtak volna faragni a nagyszerű vízalatti univerzumhoz, a jogokat pedig ráhagyták a 2K Games csapatára, akik azóta is úgy ülnek rajta, mint a kotlós a tojáson. Tovább növeli az aggodalmat, hogy időközben minden BioShock-témájú mellékszál süllyesztőbe került, lett légyen szó mobiljátékról vagy éppen mozifilmről.Miután az Electronic Arts megszerezte a Star Wars jogok használati engedélyét, egy nagy reménysugár azért ismét kigyúlt, de valójában nincs sok esély arra, hogy valaha is folytatással gazdagodjon a Knights of the Old Republic-sorozat. Ez azért is szomorú, mert az első epizódot mi személy szerint minden idők egyik legjobb szerepjátékaként tartjuk számon, és a folytatást is nagyon szerettük annak idején. A harmadik rész pedig bár készült egy darabig, de végül a LucasArts lelőtte a projektet, és nem valószínű, hogy újra össze tudnák trombitálni ehhez a Bioware-t vagy legalább az Obsidian Entertainmentet. Ez bizony zsákutca...A Dead Space első epizódja valami olyan dolgot valósított meg annak idején a játékiparban, amit sem előtte, sem azóta nem sikerült senkinek. A Visceral Games csapata rengeteg eredeti ötlet mentén ugyanis egy olyan horrort alkotott, mely mindmáig megállja a helyét a piacon, és bár a folytatások folyamatos leépülést hoztak a szériának, azért nagyon sokan szívesen fogadnának egy negyedik epizódot, még ha erre valójában szemernyi esély sincs. Ennek az egyik oka, hogy az EA most minden erejével a Star Wars projektekre koncentrál, mindeközben pedig a Visceral Games csapata is bezárta a bazárt, másnak pedig kockázatos lenne kiadni a projektet.Bár a számozással bajban vagyunk - hiszen voltak folytatások, melyek sokkal inkább mellékszálnak nevezhetők -, de a lényegen mit sem változtat: gyakorlatilag az esélytelenek nyugalmával várjuk, hogy egyszer elkészülhessen a legendás Banjo-Kazooie folytatása. A Rare ugyanis mintha a fülén ülne, amikor a rajongók ezt kérik tőlük, pedig a Microsoft is egy nagyon erős exkluzívot kaphatna, ha folytatódna ez a régóta kérlelt kaland. Talán majd az új generációban!Ha meg kellene neveznünk minden idők legjobb horrorsorozatát, akkor részünkről az egyértelműen a Silent Hill lenne. A negyedik részig a zsenialitás legmagasabb szintjét kínáló széria bár sokáig úgy tűnt, hogy Hideo Kojima segítségével új életre kelhet, és új fejezet kezdődhet a korábbi botladozás után, de a Konami visszavonta terveit, amivel mi végérvényesen eltemettük a sorozatot, hiszen jelenleg esély sincsen egy megfelelő minőségű új epizód érkezésére, legyen az akár a számozott ötödik rész, akár valami teljesen új dolog.