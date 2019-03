Vajon milyen videojátékos bejelentésekkel szolgál az idei GDC expón a Google?

Egy ideje nagyon jól tudjuk, hogy a videojátékok világa felé kacsintgat a Google, azonban az elmúlt napokban olyan dolgok történtek a keresőóriás háza táján, ami alaposan megmozgatta a fantáziánkat. Nem véletlenül, hiszen a Project Stream -ről már korábban hallottunk - nem is akármiket -, de miután a napokban kiderült, hogy a Google egy ismeretlen részleg alelnökének tette meg Jade Raymondot , az Assassin's Creed alkotóját, és mellette bemutattak egy teaser trailert a GDC 2019-es bejelentésüket felvezetendő, túlzás nélkül összefutott a nyál a szánkban.













Ezért úgy döntöttünk, hogy az eddigi jelek alapján összeállítunk egy cikket, amivel egyrészt az volt a célunk, hogy kedvet hozzunk a GDC 2019 eseményeinek követéséhez, másrészt pedig az, hogy számításba vegyük egy kicsit a lehetőségeket, hogy mit is mutathat majd be nekünk a jövő héten, egészen pontosan március 19-én a vállalat. Ehhez szedtük össze gondolatainkat az alábbiakban:Mivel egyelőre csak halovány jelek és találgatások vannak azzal kapcsolatban, hogy a Google pontosan mire is készül kedden, ezért gyakorlatilag mindennek van kisebb-nagyobb esélye, így akár még annak is, hogy csak és kizárólag a Project Stream kerül formális bemutatásra. Jade Raymond ugyanis csak ezért a szolgáltatásért is csatlakozhatott a Google csapatához, a teaser trailer pedig általánosságban is mutathatott valamit egy videojátékból.Nyilvánvalóan már annak is nagyon tudnánk örülni, ha csak a Project Stream mutatkozna be teljes egészében, lévén egy ilyen jól működő és globális szolgáltatásra annak ellenére is nagy szüksége lenne a játékiparnak, hogy korábban már többen is megpróbálkoztak vele. Nem valami nagy sikerrel, azt azért tegyük hozzá, de a Project Stream az első tesztek alapján meglepően jól működött, gyakorlatilag egy szimpla Chrome böngésző, valamint egy masszív szélessávú internetkapcsolat elegendő volt az Assassin's Creed Odyssey távoli futtatásához.A technológia tehát adott, a dolog működik, most már csak arra lenne szükség, hogy mindehhez egy megfelelő üzleti modellt találjanak ki, hiszen ezzel a Project Stream most igazán nagyot tudna robbantani.Ezt a feltételezést leginkább arra a teaser trailerre alapozva merjük megtenni, amivel a Google korábban felvezette a keddi bejelentést, hiszen ebben határozottan egy videojátékból láthattunk néhány látványos pillanatot - noha egyelőre csak a helyszínek tekintetében. Bár nem kizárt, hogy egy már létező alkotásból sikerült kiragadniuk pár képkockát, de ha nem így volt, akkor valamiféle kellemes sci-fi vonalas, idegen világokat felvonultató dolgot várunk, hiszen a képsorok maximálisan ilyesmire utaltak.Amiért pedig még optimistábbak vagyunk ebben a kérdéskörben, az Jade Raymond személye. A szemrevaló hölgy ugyanis alelnöki pozíciót kapott a Google-nél, és bár biztosan ért máshoz is, ellenben az elmúlt esztendők során kizárólag játékfejlesztéssel, játékok tervezésével és készítésével foglalkozott. Mondhatni egy kisebb géniusz a maga szakmájában, ergo a Google nem nevezné ki alelnöknek csak azért, mert például kimagaslóak a vezetői képességei.Nem elhanyagolható továbbá, hogy akárcsak egy játékkonzolt, úgy egy digitális platformot, egy szolgáltatást is el kell adni. Nyilván a különleges működési elv már önmagában elég lehet sokaknak, hogy nem kell hardver, csak internet és böngésző a minőségi játékélményhez, de azért gondoljunk bele: néhány God of War-szintű exkluzív azért jó alaposan meg tudná tolni a Project Stream szekerét.Bár ennek van a legkisebb esélye a fentiek mellett, mégis feltétlenül fontosnak tartjuk kiemelni ezt az eshetőséget annak ellenére is, hogy szembemegy a logikával, hiszen minek készítene saját hardvert, mondhatni saját konzolt a Google, ha a Project Stream lényege éppen az, hogy kizárja a hardvereket?Elmondjuk: azért, mert pénz van benne. Méghozzá nem is kevés! Nyilván itt nem a teraflopok uralkodnak majd, de egy alapvető mini PC, mely kis túlzással semmi másra nem alkalmas, csak az internetezésre, valamint egy böngésző futtatására, éppen jó lehetne a Project Stream mellé, pláne egy kapcsolódó kontrollerel vagy más kompatibilis kiegészítőkkel a főszerepben.Alacsony áron ugyanis biztosan sokan kiadnának néhány ezer forintot egy olyan eszközért, amit kvázi egyfajta jelfogóként odatehetnek a polcra, a PS4 vagy az Xbox One mellé annak érdekében, hogy konzolos élményt kínálva, a televízióra sugározzák a streamelt játék képét, miközben az egész egy kontrollerrel irányítható. Ugye, hogy máris logikus lett ebből a szempontból egy hardver bejelentése is?