Ubisoft E3 2021 összefoglaló

Tegnap este lezajlott a Ubisoft Foward E3-as konferencia, amely nagyjából hozta a papírformát egy-két kivétellel. Ez azonban sajnos azt is jelenti, hogy a franciák gyakorlatilag szállították azt a fajta felhozatalt, amire készültünk, és lényegében kimondhatjuk, hogy a Ubisoft joggal versenyez a legrosszabb E3-as konferencia pole pozíciós helyezéséért. Hogy pontosan miket is villantottak az eventen? Lássuk sorjában!

A sort akezdtük, amely korábban Rainbow Six Quarantine cím alatt futott, csak ugyebár a világjárvány miatt nem látták ildomosnak ezt az elnevezést használni. Először prezentáltak számunkra egy CGI trailert, amely kétségkívül hangulatos, viszont ez is csak azt bizonyítja, hogy a Rainbow Six-univerzum lore-ja bőven elbírná a sztori alapú játékokat is.

A Rainbow Six Extraction ugyebár a Rainbow Six Siege-ben látott zombis Outbreak játékmód spin-offja, és a gyakorlatban 7 percen keresztül ismertették velünk az alapokat. Kaptunk ugyanis egy deep dive gameplay videót, miáltal tüzetesebben megismerhettük a 2021. szeptember 16-án megjelenő programot.Ezután meglepő leleplezés következett, lévén a Ubisoft feltámasztja a Rocksmith brandet. Talán még emlékeztek, ez volt az a játék, amely a Guitar Hero alapjait követte, azonban valódi gitárt adott (vagyis... ha megvetted a gitárt) a felhasználók kezébe, és igazából a valódi zenélés kitanulását akarta előidézni. Most a stúdió egy mobilos és PC-s app formájában támasztja fel a dolgot, mégpedigcímen, és a PC-s béta már él is!Korábban már leleplezte a stúdió, most viszont bővebben is prezentálták az őrült extrémsportokat csatasorba állító, melyben egy kazal játékos mérettetheti magát mindenféle sportágban. Snowboardozás, motocrossozás és megannyi más vár a játékosokra. Szeptember 2-án esedékes a debütálás!Ezután jött egy rövid intermezzo a-hez kapcsolódóan, avagy ha rosszmájúak akarnánk lenni, azt is mondhatnánk, hogy a Ubisoft úgy döntött, hogy mutat az eventen egy jó Rainbow Six-játékot is. Felvezették az új szezont, amely jövő héten rajtol, bemutatkozott az új karakter, úgyhogy minden rajongó örülhet a közelgő update-nek.Todrick Hall, a táncos világban óriási névnek minősülő személy leplezte le a-t, amely most november 4-én fog debütálni, és természetesen frissített zenei kínálattal, korábban még nem látott koreográfiák tömegével, valamint a már megszokott hangulattal fog ellátogatni közénk.a stúdió egyik legfrissebb címének új expanziója, amely többek között behozza az első rész főszereplőjét, Aiden Pearce-t a programba, hozzá kapcsolódóan pedig egy egyedi sztoriszálat. Lesd meg a hozzá kapcsolódó trailert, majd július 6-án készülj a megjelenésre!A legutóbbi asszaszin kaland kapcsán érkezett egy bejelentés, mégpedig azképében. A párizs ostromát fókuszba helyező expanzió megannyi tartalommal egészíti ki Eivor kalandját, valamint ősszel érkezik az új Discovery Tour is, ahol sok-sok történelmi helyszínt járhatunk be. És ez még nem minden: a Ubisoft 2022-ben is tartalommal látja el a játékot!A papírforma szerintiszegmens következik a sorban, ami egy CGI trailert hozott magával. Ebben a videóben egymásnak szegül Anton Castillo, avagy a Giancarlo Esposito által megformált főgonosz, az El Presidente, valamint főszereplőnk, Dani. Mindezt egy roppant hatásos jelenet képében hozták össze, ráadásképp még Castillo utódja is feltűnik.Ezután a kihagyhatatlan Season Pass mutatkozott be, viszont szerencsére sikerült a srácoknak ezúttal kreatívnak lenni, lévén a játék szezonbérletével hozzáférést kapunk a már megismert főgonoszok spin-off sztorijahoz. Így bizony, Vaas Montenegro, Pagan Min és Joseph Seed bőrébe bújhatunk, és értelemszerűen az eredeti sziknornhangok is visszatérnek.A korábban már kiszivárgottegy lélegzetelállítóan cuki és ötletes trailerrel került az asztalra, és túlzás nélkül kijeenthetjük, hogy a show egyik fénypontjáról van szó. A 2017-es Mario + Rabbids: Kingdom Battle-ben megismert, XCOM-szerű játékmenet lett a négyzetre emelve további őrült ideákkal, és a végeredményt már 2022-ben megismerhetjük.Végül, de nem utolsó sorban, jutott azért egy meglepetés is, mégpedig azképében. Évek óta dolgozik egy új Avatar-játékon a Ubisoft, és most először láthattuk mozgás közben. A Snowdrop Engine teszi a dolgát, lélegzetelállító tájakkal szemezhetünk, viszont ami igazán meglepő, hogy FPS-játékként készül. 2022-ben megjelenés!Ez lenne tehát a Ubisoft E3-as konferenciája. Tudjuk, igencsak sovány, mi magunk sem értjük, hogy hogyan tudtak még ezzel a pici lineuppal is több mint egy órát elmolyolni, arról meg már nem is beszélve, hogy az olyan dolgokat, mint egy esetleges új Splinter Cell már teljesen elengedtük. Nektek hogy tetszett a konferencia?