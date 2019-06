Ubisoft E3 2019 összefoglaló

Lassacskán a végéhez közeledik az idei E3 szezon, az utolsó előtti (jelentősebb) konferenciánál tartunk. A Ubisofton a sor, hogy megmutassák, mire számíthatunk tőlük a nem túl távoli jövőben. Sasoljunk hát, mit tesz le az asztalra a francia brigád!Hegedűszók, kórus és megannyi más hangszer - egy hihetetlenül hangulatos Assassin's Creed mashuppal indítunk, amivel a zenekar később turnézni fog. Jól be kell osszuk ezt a kis zenei etapot, merthogy a mai nap során már nem kerül elő többet az Assassin's Creed-franchise, de legalább nyitányként remekül szolgált. Bár azt érdemes megjegyezni, hogy bejelentették a rebesgetett küldetés készítőt is, ami pedig óriási húzás a csapat részéről.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Az első (egyébként meglehetősen hosszú) blokkot a Watch Dogs Legion indítja. A legnagyobb húzása az aktuális epizódnak, hogy lényegében bárki felett átvehetjük az irányítást. Számtalan karakter, mindannyian egyedi tulajdonságokkal, és bizony ha egy elhalálozik, felette már nem fogjuk tudni átvenni az irányítást. Londonban járunk a Brexit után a nem túl távoli jövőben, kvázi egy disztopikus jövőképet festve: az égen drónok cikáznak, a hatóságok megkeserítik a helyiek életét.Masszív gameplay anyaggal örvendeztet meg minket a csapat, mely során még egy idős nagymama (!!!) is irányíthatóvá válik, aki nem mellesleg egy ex-bérgyilkos. Már most imádjuk. A különböző átvezetők annak megfelelően változnak, hogy éppen kit irányítunk, így másképp fog végbemenni egy videó, ha az idős nénit irányítjuk, mintha egy titkos ügynököt terelgetnénk. Premier 2020. március 6-án!allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>A Rainbow Six Siege új szezonja, az Operation Phantom Sight ma veszi kezdetét, és végre valahára szállítja Nökköt és Wardent. Amit kapunk, az egy zseniális trailer utóbbiról, ami alá bevágták a Kingsman zenéjét, ami pedig külön öröm.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Kisebb bejelentések is akadnak, így például az Adventure Time című animációs sorozat szereplői, Jake, Finn és Buborék hercegnő csatlakozik a Brawlhalla színészgárdájához, sőt mi több, még a Buddy nevű friss játékmódot is felvezetik. Amennyiben új csatatérre fáj a fogunk, a Tree Fort névre keresztelt aréna jelent megváltást vágyaink számára.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>A Ghost Recon Breakpoint mostanra már nem számít újdonságnak, ellenben az aktuális rosszfiú, maga Punisher sétál be, Jon Bernthal egy kutyus társaságában, hogy kedvet csináljon a játékhoz. Megszellőztetik, hogy valamiféle Terminátor crossover is lesz (csak úgy, mint a Gears 5-ben), majd elhintik a szeptember 5-ei dátummal felvértezett béta időszakot.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Mobiljátékból a Ubisoft konferencián sem volt hiány, az Owlient kezei között ugyanis formálódik a Tom Clancy's Elite Squad névre hallgató szoftver, melyben a kiadó legnépszerűbb címeinek szereplői kerülnek be egyfajta stratégiai játékba. A The Divisionből, a Ghost Recon-szériából és a Rainbow Six Siege-ből is kerülnek be játszható karakterek, valamint Sam Fisher a Splinter Cellből is jelen van.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>A Ubisoftot sosem kellett félteni, amikor fel kellett dobni egy-egy konferencia során a hangulatot, merthogy a Just Dance 2020-at szokás szerint egy brutál hangulatos táncbetéttel vezették fel, ami még azokat is felébresztette, akik esetleg eddig aludtak volna. Hiába, show-elemekben sosem szenvedett hiányt a stúdió. A zenelista is le lett leplezve, ezekre fogjuk ropni:allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Ezt követően a For Honor rajongótábora lett kiszolgálva egy limitált idejű event beharangozásával, a Shadow of the Hitokirivel, ami már élesedett is, és június 27-éig tart. Ez az esemény egy új módozatot, a Soul Rusht hozza magával, melyben minél több lélek begyűjtése lesz a cél, mindezt egy bitang izgalmas helyszínen tehetjük. Kaidan egy kis falucska, amit az új karakter, Sakura áldozatainak lelkei járnak be, így borzongásból nem lesz hiány.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>A Spectator Mode, azaz a nézői mód is prezentálva lett, ami akár a későbbiekben az esport felé nyitáshoz is hozzásegíthet. Külsősként leshetünk be más játékosok csatájába, az idei év során várható.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Szintén kiszivárgott korábban a Rainbow Six Quarantine, ami a Rainbow Six Siege tavalyi, óriási sikernek örvendő módját veszi alapul, az Outbreaket. Háromfős kooperatív és megannyi undorító lény vár ránk ebben a PvE mókában, amiről többet majd a későbbiekben fognak regélni. Megjelenés 2020 elején!allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Köszönetet mond a Ubisoft és a Massive Entertainment a The Division 2 játékosoknak, hogy aztán bejelentsék: még idén ősszel debütál az alkotás második raidje. Az új tartalmaknak hála járhatjuk be majd a National Zoo állatkertet az első epizódban, a másodikban a Pentagont (utóbbiban fog játszódni a következő raid), majd a 2020 elejé érkező harmadik epizód során New Yorkba látogatunk.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Hab a tortán, hogy egy ingyenes próbaidőszakkal játszhatunk a The Division 2-vel, egészen pontosan június 13-16-áig. Végül pedig: jön Stadiára is a kérdéses looter-shooter. A The Division 2 hírek viszont itt nem érnek végét, ugyanis az utolsó bejelentés: a Jake Gyllenhaal és Jessica Chastain főszereplésével készülő The Division-film a Netflixre kerül.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Egy rövidke szegmenst szentelnek a Uplay+ előfizetésnek, ami egy több mint 100 játékból álló könyvtárat biztosít a tagoknak (köztük klasszikusokat és a legújabb megjelenéseket is), mindezt 15 dollárért havonta. A szolgáltatás szeptemberben rajtol, és a Stadia felületén is elérhető lesz, nem csak PC-n.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>A Rocket League gőzerővel halad manapság, ám hiányoljuk mostanság az igazán egyedi megközelítésű sportjátékokat, így tárt karokkal fogadtuk a Roller Champions ötletét, melyben görkorin haladva kell bezsákolni a labdát egy gyűrűbe egy ovális pályán. Kaptunk kapásból két kedvcsinálót is, majd hozzátették: már letölthető a demó verzió, egészen június 14-éig, szóval itt a lehetőség kipróbálni a címet.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Bár Assassin's Creed híján van az előadás, az Odyssey fejlesztői előrukkolnak egy Gods & Monsters nevezetű művel, amiről túl sokat nem tudunk még, csak annyit, hogy a megjelenés 2020. február 25-ére lett kitűzve.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Kiemelendő, hogy a Steep rajongók még mindig kapnak új tartalmat, hiába nem mai csirke a játék. Egy teljesen ingyen bezsákolható pályáról van szó, a japán területről, amit szintén egy videó formájában vezettek fel. Június 16-áig lehet beszerezni, így nem árt sietni, amit közvetlenül a játékból tudunk bezsákolni.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>A Trials Rising a Medieval Motor Mayhem formájában for friss tartalommal gazdagodni. Középkorra emlékeztető tartalommal erősít az alkotás, akár félelmet nem ismerő lovagként is motorra pattanhatunk, hogy aztán a kornak megfelelő helyszíneket tapossunk oda.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Ezekkel a sorokkal zárjuk az idei Ubisoft E3 konferencia összefoglalóját. Tény, felhozatalban nagyon elmaradt a várttól, több jeles játékuk is kimaradt az eseményről, meglepetések sem nagyon voltak, de mindenféleképp meg kell jegyeznünk, hogy az eddigi konferenciák közül az eddigi legmozgalmasabb, legpörgősebb rendezvény volt a Ubisofté. Hogy a Beyond Good & Evil 2-ről, az új Assassin's Creedről, a Far Cry-szériával, a Splinter Cell-sorozattal és más franchise-aikkal kapcsolatban mikor fogunk új infót kapni, azt megtippelni sem merjük.