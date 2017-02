The Champion - A Bajnok élménybeszámoló

Kiállításokra járni a mai fiataloknál talán nem olyan trendi, de a technológia fejlődésével és a kreatív szakemberek is egyre több olyan dologra tudnak építkezni, mellyel bizony szinte az összes korosztályt meg tudják szólítani.

Valami ilyesmi egyvelege lenne akiállítás a Millenárison, melyen nemrég mi is részt vehettünk a szervezők jóvoltából és beleláthattunk mindabba, ami egy ilyen projekt mögött és előtt áll. A túránkat rögtön egy kis ismertetéssel kezdtük, ahol részletes információt kaptunk arról, hogy mi is vár majd minket a beléptetőkapu túl, illetve hogy is született meg több év alatt ez a kiállítás. The Champion ugyanis nem egy olyan vándorkiállítás, ami néhány évvel a premier után végre eljutott hozzánk is, hanem nyugodtan nevezhetjük teljes mértékben hazai projektnek. A koncepció több évnyi ötletelés és rengeteg munkaóra után állt össze, a technológiai megvalósításokat javarészt hazai szakemberek végezték és a kiállítás "tárgyait" is itthon építették, direkt erre a célra. Erre nyugodtan büszkék lehetünk, hiszen óriási összegek állnak egy ilyen projekt mögött és jól tudjuk, hogy itthon semmit sem egyszerű összehozni.

Nézd nagyban ezt a videót!













De mi is pontosan a The Champion - A Bajnok?, melyben a robusztus vizuális elemek mellett hazai fejlesztésű képességmérő tesztek, különleges gépek és informatív anyagok várják a látogatókat. A vizuális élményekért a hatalmas LED falak, a 3 dimenziós real-time projektor és szuperlassított és gyorsított felvételek felelnek. Utóbbihoz nagyon különleges technológiát használtak, melyhez a szakma legismertebb külföldi profiját hozták hazánkba néhány hétre, hogy az olimpikonokkal forgassanak.Ahogy már említettük, a géppark sem mindennapi, hiszen direkt erre a célra fejlesztették ki őket, ezeket az állomásokat pedig ChampLAB-nek nevezték el. Minden géphez táblagépek csatlakoznak, melyek a feladatok ismertetéséért és végrehajtásáért is felelnek. A gépek egy részénél fizikai megpróbáltatások elé vagyunk állítva, legyen szó ugrálásról, gyors kézmozgásról vagy futásról. A kiállítás többi ChampLAB-je pedig inkább a szellemi felkészültségek, reakcióidőt és logikát nézi, hiszen estenként a felvillanó LED-fényeket kell megérintenünk a lehető leghamarabb, máskor pedig egy útvesztőben kell azonnal megtalálunk a felvillanó út végét.Az arányok jól el lettek találva, a feladatok előtt pedig mindig elolvashatjuk, hogy ez mely sportágban válna hasznunkra, illetve azt is megtudjuk, hogy pontosan mit is kell majd csinálnunk a 30 másodperces kihívásokban. Elrontani nem nagyon tudjuk az adott feladatot, ráadásul tulajdonképpen korlátlan próbálkozási lehetőségünk van, a végén úgyis mindig a legjobb eredményünket veszi figyelembe a gép.A teljesítményünk mérését és összegzését a jegy ellenében kapottköszönhetjük, mely egyben arra is szolgál, hogy elindítsuk az egyes feladatokat. Használata rendkívül praktikus és logikus, ennél jobb módszert mi sem nagyon tudnánk elképzelni erre a feladatra. Persze nem kell hamar végigrohanni a ChampLAB-eken, hiszen két állomás között olyan extrák is várnak, mint például a medencét szimuláló szoba, ahol tulajdonképpen olyan érzésünk van, mintha a medence aljáról néznénk a vízilabdázókat.Ennél talán különlegesebb és jobb is a magyar labdarúgó válogatotthoz kapcsolódó. Az okostelefonos VR headsetet felvéve ugyanis mi lehetünk a magyar válogatott 12. tagja és az Elefántcsontpart elleni barátságos mérkőzésbe tekinthetünk bele bennfentesként. A kétperces anyag nagyon jól sikerült, mint megtudtuk, különleges GoPro állványt készítettek és az sem volt egyszerű, hogy valóban a frontvonalba kerüljenek a felvétel készítésekor.A kiállítás végéhez közeledve egy másik VR-élmény is vár ránk, mely extra felár fejében tapasztalható meg. Egy nagyon komoly, 70 000 dollár körüli VR szettet próbálhatunk ki 1200 Forintért. Itt korosztálytól függően buborékokkal fújhatjuk le a halakat, lehetünk a vadnyugat urai vagy hentelhetjük a zombikat. Itt nem csak forgolódnunk kell, sétálhatunk, guggolhatunk és fedezékbe is bújhatunk, tehát egy komplex vizuális élményben lehet részünk, így akik hasonlót még nem próbáltak, azoknak ez a felár valószínűleg megérhet ennyit, hiszen a VR továbbra is az egyik legérdekesebb új technológia.A 1200 Ft tehát csak ezt a belső kis extra VR-élményt foglalja magában, a kiállítás ennél jóval borsosabb áron látogatható. Hétköznap egy felnőtt jegy 2350 Ft-ba kerül, hétvégén pedig 2900 Ft-ba, míg 12 éves korig 1600 és 1900 Ft a belépőjegy. A diákok (12 éves kor felett) és a nyugdíjasok hétköznap 1800, hétvégén pedig 2300 Ft-ért látogatják a kiállítást. Természetesen családi jegyek és csoportos opciók is vannak, így ezeken az összegeken még lehet faragni, de összességében nem egy olcsó mulatság.Ugyanakkor nem is drága, hiszen lassan egy mozijegy árának felel meg, cserébe azonban különleges, nem mindennapi élményben lehet részünk. Családdal, barátokkal még jobb mulatság, hiszen a pontokat azonnal össze is vethetjük, a legvégén pedig e-mail-ben egy oklevelet is kapunk, illetve ha kérjük, akkora helyszínen ki is nyomtatják nekünk fizetség ellenében.A kiállítás, utána ha minden jól megy, külföldre költözik és több nagyvárosban is megrendezésre kerül. A pesti The Champion remélhetőleg egy magyar sikertörténet első állomása és mi abban is bízunk, hogy a jövőben több hazai kezdeményezés jut majd el a tényleges megvalósításig, hiszen itt az élő példa, össze lehet egy minőségi és egyedi kiállítást hozni mindenféle állami támogatás és külföldi licenc nélkül.