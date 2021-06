Square Enix E3 2021 összefoglaló

A Square Enix is megtartotta a maga konferenciáját, annak ellenére, hogy mint az utólag kiderült, azért nem túl széles portfólióval készültek ezúttal. Volt itt azért számos finomság, melyeket az alábbiakban szépen össze is szedtünk, avagy dőljetek hátra és olvassátok a Square Enix E3 2021-es összefoglalónkat. Lássuk!

Megtörtént az első bejelentés, amely a nemrégiben pletykált. Igen, a Square Enix a Marvel's Avengers után most A galaxis őrzőit állítja fókuszba, azonban most nem a kooperatív élményre fókuszálnak. A Marvel's Guardians of the Galaxy egy egyjátékos, narratív kaland lesz, amiben Peter Quillt irányítva fedezhetjük fel ezt a világot. A megjelenés 2021. október 26-án esedékes PC-re, PS4-re, Xbox One-ra, PS5-re, valamint Xbox Series S / X-re!

Nézd nagyban ezt a videót!

Final Fantasy előzmény érkezikcímen, ami egy soulslike műfajú őrület lesz, és ha minden jól megy, akkor 2022-ben fog megjelenni. Playstationre, Xboxra és PC-re egyaránt kiadják, sőt mi több a Sony konzoljára még demó is lesz.Final Fantasy: Pixel Remaster néven hívják össze a franchise klasszikus epizódjait, és a Final Fantasy 1-től 6-ig terjedő "végső remastereket" egyesítik, de ki tudja, mit jelent ez, mivel valójában semmit sem mutattak be róla. Csak annyit, hogy mobilra és PC-re is érkezik.Az 1999-esremake formájában támad fel, és ha minden a tervek szerint alakul, akkor a Square Enix tartani tudja majd magát a 2021. június 24-ei megjelenési dátumhoz, amit kitűztek. PS4-re, Switch-re és PC-re terjed ki a célplatformok sora. Az első teaser alant már meg is tekinthető, ha kíváncsi vagy rá:Nyilván nem maradhatott ki a sorból asem, amely kapcsán a Square Enix a frissített roadmapet kommunikálta főként, hogy a rajongók megbizonyosodjanak róla, hogy igenis jön még tartalom a megosztó akció-RPG-hez. Ezenfelül bővebben is mutogatták a Fekete Párducos update-et,a War of Wakandát, amelyet ingyen és bérmentve megkap minden játékos - csak még azt nem tudni, hogy pontosan mikor.Emlékeztek még a? Ha nem, akkor valószínűleg azért, mert éveken át csendben ült a kiadó a cím körül, holott már az első teaser is igen megkapó hangulattal bírt. Most kaptunk némi új információt hozzá, sőt még egy fejlesztői interjúval is megörvendeztették a népet. 4 fős mókára is lehetőségünk lesz, illetve live service üzleti modellel bocsátják majd útjára PC-n, PS4-en és PS5-ön.Bár távolról sem beszélhetünk régi játékokként a-ről és annak előzményéről, acímű spin-offról, a Square Enix mégis potenciált lát egy remasterben. A két játék újrakeverése konkrét megjelenési dátumot is kapott, miszerint 2021. szeptember 30-án érkezik.És persze ha már a remasterről szót ejtett a kiadó, akkor nyilván nem pont az új epizódot fogják elhanyagolni. Aa következő fősodronyos játék eme franchise-on belül, és egy deep dive videó keretében magyarázták el nekünk, hogy a főszereplő, Alex képessége miként fog kihatni a játékmenetre, és összességében milyen gameplay mechanikákra számíthatunk. Megjelenés még idén!Hogy soványka a felhozatal? Egyértelműen, kicsit úgy érezzük, hogy kár volt ezért megtartania a Square Enixnek az idei E3-as showját, azonban azt a számlájukra kell írni, hogy legalább próbálkoztak újdonságokat hozni. Azon már inkább meglepődtünk, hogy például a Tomb Raider nem került elő, habár nem is tartjuk gondnak, hadd pihenjen kedvenc kincsvadásznőnk.Összességében ti hogy vélekedtek a műsorról? Meg voltatok vele elégedve? Melyek voltak a kedvenc bejelentéseitek, illetve mit hiányoltatok? Osszátok meg velünk a kommentszekcióban!