Kipróbáltuk a PlayStation 4 új rendszerét - PS4 5.50 firmware bétateszt

Bevallom, nem voltam teljesen nyugodt, miközben a PS telepítette az 5.50-es frissítés második bétáját. Egészen eddig teljes megelégedettséggel használtam (a hálózatos kieséseket, javítgatásokat most hagyjuk) ezt a felületet, mert fluid, gyors, főleg Pro gépen, így nem örültem volna neki, ha ezen valamilyen csorba esik, még akkor is, ha csak béta szoftverről van szó. Ugyanakkor nagyon érdekes változásokat fog hozni, szóval végül kíváncsiságom győzött.

Szeretném a beszámoló elején még egyszer leszögezni, hogy ez egy béta státuszban lévő dolog, így bőven elképzelhető, hogy a végleges verzióhoz hozzátesznek dolgokat. Az első, ami szembetűnő, hogy nincsenek szaggatások, kifagyások, bugok, esetleg összeakadások a különféle funkciók között, pedig bő két hétig teszteltem, szóval már ezért jár a nagy kudos a Sonynak. Második fontos pont, hogykülsőre még minimálisan sem változott semmi, nem történtek látványos mozgások, így tévesen azt hihetnénk, hogy ez csak amolyan kötelező optimalizáció.

Barátainkat egyszerűbben tudjuk molesztálni

További rizsa helyett lássuk a főbb pontokat.valamint egy okostelefonról a PS App, illetve PC segítségével gyakorlatilag másodpercre pontosan lebonthatják, hogy a nap mely szakában ücsörög a trónörökös TV-t bambulva.Korlátozhatjuk, hogy mennyi időt tölthetnek el játékkal egy nap, sőt, még azt is be lehet állítani, hogy mikor léphetnek be a rendszerbe, így például meg lehet akadályozni az éjféltől hajnali négyig történő Destiny 2 partit, főleg akkor, ha másnap doga van.Ezt természetesen a hét bármely napjára megadhatjuk, nincs lekorlátozva hétköznapokra vagy hétvégére. Abban a pillanatban, ahogy az engedélyezett intervallum lejár, egy felugró ablak fogja jelezni ezt. Azt is megadhatjuk ilyenkor, hogy azonnal kiléptesse a usert (hello mentett állások).Amennyiben valaha PS Plus előfizetők voltunk, úgy megjelenik az ikonja, ahova rendszerünk azokat a stuffokat pakolja, amit a fizetős szolgáltatás keretein belül magunkévá tettünk, kicsit átláthatóbbá téve mappánkat. Továbbá elrejthetjük a Megvásárolva szekcióban azokat a játékokat vagy applikációkat, amikről úgy gondoljuk, hogy nem kell szem előtt lenniük.

Bővültek a családi beállítások

Testre lehet szabni a csapatlogókat, kezdőképernyő hátterét, üzenetcsoport képét illetve a csapat fedőképét is, egészen pontosan USB-ről lehet ezekre a helyekre képeket másolni. De ugyaninnen létre tudunk hozni egyből eseményeket is. Szintén újdonság, hogy már saját zenénket is berakhatjuk akkor, amikor különféle stream-et indítunk, bár ez ha jól láttam még eléggé teszt szinten mozog, mivel nem minden esetben sikerült előcsalogatnom.Érdekesség, hogy a PS4 Pro tulajok kapnak egy úgynevezett Supersampling Mode-ot, ami nagyjából azt jelenti, hogy bizonyos PS4 játékoknak fel tudjuk javítani a grafikáját - de csak akkor, ha Pro masinával rendelkezünk. Tudjátok, az új gép megjelenésekor jöttek ki olyan infók, hogy néhány játék kap egy Enchanted patch-et, ami a megnövekedett erőforráshoz igazítja a teljesítményt. Na, a Supersampling szintén ilyesmi. Utolsóként pedig megemlíteném, hogy a PSVR által támogatott játékokat megjelöli számunkra a rendszer.

Könyvtárunkban külön ikont kapott a PS Plus

Ahogy látjátok, újdonságokban nincs hiány, de inkább finomhangolás történt, aminek legnagyobb nyertesei kétség kívül a szülők a sokoldalú beállítási lehetőségekkel. Szerencsére egyre mélyebb a Sony rendszere, így a frissítéssel mindenki jól jár majd.