PC Gaming Show E3 2019 összefoglaló

A PC Gaming Show általában a másodvonalat képviseli az E3 szezonokban, ahol inkább az indie játékok kapják a legnagyobb fókuszt, viszont itt-ott mindig beiktatnak nagyobb címeket is, így nem is volt kérdés, hogy várjuk-e a PC Gaming Show-t. Lássuk, miféle bemutatókkal gazdagodtunk a konferencia során!

A Rebellion játéka, az Evil Genius 2: World Domination indította a prezentációt, ami meglehetősen olyan érzetet kelt, mintha keverték volna a Team Fortresst és a Hihetetlen családot, viszont álljon itt a mutogatott kedvcsináló, ami iszonyat hangulatosra sikeredett, íme:allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Folytatódott az egész a Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 szegmenssel, ami kapcsán kaptunk némi CG trailer / gameplay keveréket, igaz, utóbbi az alfa verzió alapján készült. Ettől függetlenül viszont még mindig kifejezetten ígéretes a játék, így örömmel fogadunk minden egyes anyagot belőle. A megjelenés 2020 első negyedében várható!allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>A The Escapists-szerű Starmancer után következett a már nagyobb falatnak számító Chivalry 2, aminek debütálására 2020 elején számíthatunk. Epikus, nagy létszámú ütközetek, ellenfeleink feldarabolása és igazi csatahangulat vár ránk, viszont mindez kiderül a prezentált előzetestből:allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Bár túl sokat nem láttunk belőle, kifejezetten érdekesnek ígérkezik a még idén megjelenő Mosaic, merthogy látványvilágát tekintve mindenképp egy egyedi produktumról beszélhetünk, illetve hasonló mondható el az Unexplored 2: The Wayfarer Legacyről is. Viszont ha már az egyedi ideáknál tartunk, akkor mindenféleképp említést érdemel a Midnight Ghost Hunt című alkotás is. Leginkább a Garry's Modból ismert Prop Huntra emlékeztethet minket, csak éppen jóval profibb kivitelezésben, melyben gyakorlatilag bújócskáznunk kell, viszont ez meg van csavarva azzal az ötlettel, hogy fel tudjuk venni különféle tereptárgyak formáját.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>A Mutant Year Zero: Seed of Evil expanzió július 30-án esedékes, megannyi új kontentet szállít, többek között új pályákat és egy vadonatúj mutánst is, viszont vegyétek szemügyre ti magatok is a kérdéses kedvcsinálót.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>A Funcomtól várhatunk idén Halloweenkor egy horrorjátékot, a Moons of Madnesst, amiből sajnos még túlzottan sok nem derült ki. A Conan Chop Chop bejelentése viszont óriási meglepetés volt, merthogy eredetileg a játék ötlete egy április elsejei poénként indult, ami aztán annyira jól sült el, hogy valóban elkészül, és szeptember 3-án már tiszteletét is teszi PC-n, PS4-en, Xbox One-on és Switchen.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Egy igazi Mad Max-szerű MMO-val örvendeztetettek meg minket ezt követően a Last Oasis képében, ami szintén szeptember 3-án jelenik meg, és a nap fénye jelenti a legnagyob veszélyt az emberiségre, így megindulnak a harcok a túlélésért. Ígéretes!allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>A Planetfall: Age of Wonders azonnal megdobogtatta a szívünket, merthogy egy roppant jól kinéző szoftvert tisztelhetünk a képében, mely elején saját frakciót kell alapítanunk, majd stratégiai tudásunkat bevetve kell megbirkózni ellenfeleinkkel.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>A Zombie Army-franchise sem maradt törődés nélkül, lévén a Zombie Army 4: Dead War egy piszok bombasztikus videóval vezette fel a címet, amely PS4-re, PC-re és Xbox One-ra jön. Remélhetőleg nem kell csalódnunk, bőven van potenciális az aktuális epizódban is.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>A sort az a Remnant: From the Ashes új videója folytatta, amiről már tudjuk egy ideje, hogy jön, és még mindig erőteljesen hajaz a Strange Brigade-re, csak éppen ezúttal komoly körítéssel kell számolnunk, no meg némileg sötét hangulattal.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>A Griftland című, egészen egyedi megközelítésű RPG-t és a szimulátorok szerelmeseinek szánt Planet Zoot követően újabb Shenmue III kedvcsinálót kaptunk, amiről megtudtuk, hogy PC-n teljes mértékben Epic Games Store exkluzív lesz.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>A Songs of Conquesttel folytattuk a sort, ami végül csak 2020 végén fog debütálni, viszont a Vermintide 2 sem marad friss kontent nélkül. A Versus játékmód személyében fogunk újdonsült lehetőséget kapni a patkányirtásra, aminek a bétájára már lehet is jelentkezni.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Egy rövidebb kávészünetet követően sorra vettünk néhány olyan címet, mint a Per Aspera című, nyílt világú űrszimulátor és az Ancestors: The Humankind Odyssey, majd a Dota 2 Auto Chess módozatáról derült ki, hogy Epic Games Store-ra érkezik. Érdekes lépés, miután az "anyajáték" Steam-exkluzív, de mivel más a fejlesztőbrigád, így érthető.A CrysTales nevű JRPG került eztán terítékre, melyből már Steamen publikálva is lett a demo, majd egy jókora Borderland 3 blokkot kaptunk. Elmondták, hogy lesznek olyan Vaultok, mely során a végső bosshoz több fázison kell átverekednünk magunkat, a Badass Rankokat is váltják a Guardian Rankok, amikkel a kinézetek és a képességek válnak feloldhatóvá, premierkor pedig a szintsapka 50-es lesz. Az őrült fegyverkombinációkról is szó esett, mint például, hogy az egyik fejlesztő ráakadt a minap egy gránátra, amit eldobott, pattogott, odaragadt valamihez, felrobbant és fegyvereket kezdett elsütni a repülés folyamata közben.A fejlesztők által csak cápás GTA-nak titulált Man Eater elképesztően sok potenciállal bír már most, arról meg már nem is beszélve, hogy irtó poénos játéknak ígérkezik. Növekednünk kell, fejlődnünk míg nem mi leszünk a tenger nagykutyái (avagy cápái), ellenben premierdátumot még nem kaptunk.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>A Terraria egy friss kiegészítővel gyarapodik, a Journey's Enddel, melynek utolsó képsorait követően besétált az Upgrade-ből is jól ismert Logan Marshall-Green (avagy Tom Hardy nem hivatalos hasonmása), aki bejelentette, hogy a Her Story készítőivel formálódik a már most szörnyen hangulatos Telling Lies, természetesen az imént említett alkotás mintájára, Steamre.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Hamarosan már a hajós csaták sem lesznek idegenek a Warframe számára, az Empyrean expanzió kisebb felvezetőt kapott a hamarosan esedékes TennoConhoz, és bizony, mint mindig, most is lehengerlőnek ígérkeznek az újdonságok.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Újabb kisebb címekkel folytatódott a show, nevezetesen az El Hijóval és az egyedi látványvilággal megturbózott Genesis Noir, amikkel elérkeztünk a fényponthoz, a zárásként szolgáló Baldur's Gate 3-hoz. Sajnos viszont semmi újdonságot nem kaptunk, mindössze annyit, hogy egy asztali szerepjátékkal fogják felvezetni a címet, ami idén ősszel érkezik. Azért gameplayt nem bántunk volna, de ha nem, hát nem.Ezekkel a sorokkal zárnánk mi is az E3 2019 PC Gaming Show összefoglalónkat, mely kapcsán mindenképp osszátok meg velünk, hogy miként látjátok a bejelentéseket. Volt-e valami ami megfogott titeket? Esetleg kimaradt valami, aminek örültetek volna?