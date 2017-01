Nintendo Switch Presentation 2017 összefoglaló

A lehető leghetetetlenebb időpontra tette a Nintendo Switch formális bemutatóját a kiotói óriás, de azért örültünk neki, hogy legalább normális körülmények között is leleplezik a legújabb sikervárományos masinát. A prezentáció pontban 5 órakor el is indult, és bár elég kellemetlen volt a japán bemutatót unott angol fordítással hallgatni, azért az előadást így is nagyon élveztük.

A Nintendo nem is húzta sokáig az idegeinket, az első nagy bejelentésük rögtön a Nintendo Switch megjelenési dátumának leleplezése volt! Mint kiderült, a masina, szóval nagyjából 90 ezer forint körül lesz az ára. A japánok terveznek hozzá online szolgáltatást is, amelynek fizetős részlege még ősszel elindulhat majd, de erről csak később osztanak meg velünk pontos részleteket.Ami óriási változás lesz az előző készülékekhez mérten, hogy a Nintendo Switch meglepő módon nem kap régiózárat, vagyis bármilyen régióban megjelent szoftverrel bárhol játszhatunk. A japánok ezt követően újra beszéltek arról, hogy mire is lesz képes a masina, ezáltal játszhatunk vele a tévén, használhatjuk egyfajta táblagépként, mindemellett pedig egy mini-konzolként is bárhol és bármikor. Utóbbi esetekben a masina akkumulátorról üzemel majd, amely 3,5 - 6,5 órát bír majd ki a használat intenzitásától függően.A Nintendo ezután a nagy kontroller két lecsatolható eleméről beszélt, amelyeket külön-külön felhasználhatunk akár mozgásérzékelős irányításhoz is, de mini-konzolként önálló vezérlőkként. Mint kiderült, többféle színben kaphatók lesznek, és nagyon sok játék építeni fog rájuk a 1 2 Switch részeként, így bár nem tudjuk mennyi volt igaz belőle - valószínű egy mini-játék gyűjteményt láttunk -, de a humoros bemutatón volt varázslós és vadnyugati párbaj is, méghozzá teniszezés és egyebek társaságában, nagyjából olyan alkotást képzeljetek el a Joy Con kontrollerekre építve, mint a Wii U Sport volt korábban. Kezdőcím lesz belőle természetesen.Aztán jött az első nagyobb játékbejelentés is, valamiféle rugós kezű bokszolós játék képében, Arms címmel, amely a fentebb felvezetett 1 2 Switch, avagy a külön lecsatolható kis kontrollerek sajátosságaira épít intenzív harcokkal, kooperatív móddal, power upokkal és elképesztő látvánnyal. Azt nem tudni, hogy kezdőcím lesz-e, de idén tavasszal érkezik!Ezután az Alvin és a mókusok rajzfilm enyhén lenyúlt zenéjére befutott a Splatoon bejelentés is, de nem a Wii U-s változat kerül portolásra, hanem bizony a folytatás érkezik Splatoon 2 képében, az első rész nyomdokain haladva! A játékban persze kihasználhatjuk a Joy Con kontrollereket, de hagyományos vezérlővel és táblagépes móddal is tolhatjuk majd a festékharcokat, amelyek még mindig inkább a többjátékos módra építenek. Kezdőcím ez se lesz, de nyáron jöhet.Majd megjelent Mario! Már nagyon vártuk, és bár alapos meglepetést okozott, azért örültünk neki! Hősünk ugyanis a saját világa után most úgy tűnik, hogy kiszabadul a mi világunkba, és bár mesés, varázslatos kalandok, illetve pályák várnak ránk a 3D-s platformer felfedezése során sok-sok gyűjtögetéssel, játékkal és egyebekkel, azért egészen meglepő nagyvárosi környezetben, autók között ugrálva látni őt, egy nagy sandbox világban. Ez lesz a Super Mario Odyssey, amelyben fontos szerepet kap Mario sapkája - dobálózhatunk vele -, de kezdőcím ő sem lesz, valamikor az év végén érkezhet csak.Majd jött az első nagy meglepetés: készül a Xenoblade 2! Nem csalás és nem ámítás, a legendás szerepjáték folytatódik, sőt kaptunk is róla gyorsan egy nagyon látványos felvételt, amelyen hősünk a jól ismert kardjával a jól ismert világban kalandozik egy nagyot. Bár nem tudjuk még, hogy mikor jön, de kizárólag Nintendo Switch-re lesz és nagyszerűen néz ki.Ezután a Nintendo a külső fejlesztésű csapatokra terelte a témát, így előbb kiderült, hogy a Square Enix részéről a Dragon Quest-sorozat rögtön négy játékkal is képviselteti majd magát, noha egyik sem új alkotás lesz. Ezek a Dragon Quest X, a Dragon Quest XI, valamint a Dragon Quest Heroes 1-2 Switch-re szánt portjai lesznek.Majd jött az első nagy külsős bejelentés, amit az Atlus szolgáltatott egy Unreal Engine 4-gyel meghajtott videojátékkal, amelyről fogalmunk sincs, hogy micsoda, hiszen csak japán kiiírással láthattuk, de nagyon jól festett, és egy nagy rakás szörnyeteget állított a középpontba. Mint később kiderült, ez bizony egy új Shin Megami Tensei lesz!Habár nem láttunk róla szinte semmit, de nagyszerű hír volt a Koei Tecmo részéről, hogy jön a Fire Emblem Warriors, egy az Omega Force és a Team Ninja által fejlesztett alkotás, amelyben a Fire Emblem és a Warriors szériák keresztezik egymás útját.Aztán újra a Square Enix-é volt a főszerep, méghozzá egy vadonatúj japán szerepjátékkal a középpontban, amely a Project Octopath Traveler címet kapta a keresztségben, és amint hangsúlyozták, ez egy teljesen egyedi, előzmények nélkül RPG lesz a legendás csapattól, amely kellemes hangulattal és klasszikus élményekkel szolgál majd a Nintendo Switch-tulajdonosoknak.Mindenki legnagyobb meglepetésére ezután a Sega logója jelent meg a színpadon, azonban konkrét bejelentés mellett a csapat egyik embere csak annyit közölt a rajongókkal, hogy akár tetszik nekik, akár nem: ők is sok játékkal támogatják majd a konzolt.Ezután a Bethesda, ezen felül pedig a Skyrim került a középpontba, merthogy a nagyszerű szerepjáték bizony elkészül Nintendo Switch-re, és a bemutatott felvételek alapján valami elképesztően jól fest majd.Egy kis ijesztgetés után a Grasshooper Manufacture lépett színpadra - ezek nem normálisak -, de hogy mit akartak ők, arról halvány lila gőzünk sincs, mert egy olyan fordítót sikerült ráállítani erre a prezentációra, aki nagyjából annyira értett japánul, mint te vagy én. Ergo: semennyire! Bejelentés is volt, így Suda szóban megígérte, hogy elhozza nekünk Switch-re a legendás No More Heroes-sorozatot.Megkönnyebbülés volt, amikor a színpadon végre igazi angol szót hallottunk, méghozzá az Electronic Arts logójának megjelenésével. Hogy miért jöttek ők? Naná, hogy azért, hogy a FIFA-sorozat támogatásáról biztosítsák a Nintendo Switch-rajongókat!Ezzel pedig meglepő módon a Nintendo fogta magát, és lezárta a prezentációt. Igen, vége lett! Hiába szerettünk volna hallani még a konzol hardveréről, egyelőre be kellett érnünk egy lyan záró trailerrel, amelyen több utalást is láthattunk arra, hogy miféle alkotások érkezhetnek még hozzá a jövőben. Voltak ott igazi klasszikusok, mint a Bomberman és a Street Fighter II, de több Ubisoft-játék is felbukkant, sőt a korábban beharangozott NBA 2K mellett egy Raymant is láthattunk, de egy ismeretlen Mario Kart-epizód, egy Sonic-játék, a Minecraft, a Rime, a Farming Simulator 2017, sőt még a Steep is villantott. Erős lesz a játékfelhozatal!A Mario Kart kapcsán még az előadás alatt kiderült, hogy a Mario Kart 8 Deluxe lesz, és egy halom extra karakterrel gazdagítja majd az eredetit Nintendo Switch-en, sőt mi több, egy külön trailert is kapott. Érkezik április 28-án!Érdekesség, hogy a Nintendo a prezentáció végén külön is köszöntötte az éppen ébredező európai rajongókat, de a hiányzó Zelda bemutató azért csak nem került elő... Vagy mégis? De mégis ám! A közvetítés váratlanul átkapcsolt Amerikába, ahol Reggie-Fils Aime köszöntette a rajongókat! A háttérből gyorsan elő is ugrott két Nintendo legenda kontrollerrel a kezében, és megígérték, hogy hamarosan bemutatót tartanak nekünk a játékról. Azért persze mégsem kellett úgy lezárnunk a prezentációt, hogy semmit sem láthattunk Zeldáról, hiszen végül nagy nehezen csak bemutattak róla egy friss trailert, amely túlzás nélkül megkoronázta az egész eseményt. Nehéz szülés volt, de megérte kivárni! Természetesen kezdőcím lesz, ergo március 3-án érkezik!