Nintendo Direct E3 2019 összefoglaló

A Nintendo zárja az idei E3 szezont, és máris roppant jópofa módon nyitnak, lévén besétál a jól ismert sárkány, Bowser, majd a Nintendo amerikai részlegének újdonsül főnöke, Doug Bowser, a közös név miatt pedig egy kis vicces szituáció alakul ki. A szokásos Nintendo humor ismét éledezik, lássuk, mit produkálnak a konferencián!

Első körben a Luigi's Mansion 3 kerül terítékre, amihez kapunk kommentárt is, hogy mégis hogyan kell elképzelni az alkotás újdonságait. Lesz itt kilőhető vécépumpa, a szellemeket akár földhöz is csapkodhatjuk, illetve felbukkan a takonyszerű Gooigi, aki többek között a tüskéken is át tud evickélni, de a kerítéseken való átfolyás sem okoz neki gondot. Őt egyébként egy co-op partner is vezérelheti, de a ScareScraper játékmódban négyen is vandálkodhatunk barátainkkal. A játék megjelenése idénre tehető.A Netflixről ismeretes The Dark Crystal körökre osztott stratégiai játékban testesedik meg, melynek teljes címe (nagy levegő...): The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics. Egy előzmény lesz a videojáték, és várhatóan még idén debütál.A Pokemon Sword & Shield kap rivaldafényt, de semmi olyat nem mutatnak, amit ne tudtunk volna. A Square Enix logója bukkan fel, majd az ARPG műfajú Trials of Manából kapunk képsorokat, megjelenésként pedig megdobnak minket egy 2020 eleji premierdátummal. Sőt, ez még nem minden, merthogy még ma megjelenik a három játékot egybefoglaló Collection of Mana nyugaton!A Pokemon Sword & Shieldhez később kaptunk egy vaskos gameplayt, íme:Hogy micsoda?! Riviai Geralt a képen? Úgy bizony, a CD Projekt Red zseniális alkotása, a The Witcher 3: Wild Hunt még idén tiszteletét teszi a Nintendo marokkonzolján. Ahhoz képest, hogy mekkora bejelentésről is beszélhetünk, meglepően gyorsan lezavarják, és ismét egy japán játékot nézünk.A Fire Emblem-széria rajongóit szolgálják ki ezúttal a Three Houses alcímmel megspékelt szoftver képében. A megjelenés nagyon hamar, még július 26-án esedékes - legalább erre nem kell túlzottan sokat várni.Egy Resident Evil-játék felvezetését ejtik meg, ráadásul egy élőszereplős kisfilmmel. Egy fiú és egy lány egy elhagyatott házba sétálnak, előkapják a kísérteties placcon a Nintendo Switchet, majd érkezik a hír, hogy a Resident Evil 5 és 6 berobog a Nintendo gépére. Szintén egy nem várt bejelentés, úgyhogy van miért örülni!A korábban már megszellőztetett No More Heroes-zal folytatjuk a műsort, és egy szintén rövid kis trailer keretein belül meghirdetik a No More Heroes III-at. Travis Touchdown 2020-ban fog visszatérni. Ismét egy nagy bejelentés, de megint csak nem cicóznak, már haladunk is tovább.Egy új Contra-játékkal gazdagodunk, a Contra: Rogue Corps-szal, ami várhatóan idén szeptember 24-én jelenik meg. Pár másodpercig mutogatják, ráadásképp gameplay formájában - azért ezt a fajta lendületet el tudtuk volna viselni a komplett E3 során...Újra egy idei megjelenési dátumot kapunk, egészen konkrétan a Daemon X Machine még szeptember 13-án tiszteletét teszi. Robotok zúzzák egymást, aminek egészen biztosan örülnek az ilyesfajta játékok rajongói, de szerencsére nem rabol túlzottan sokat a műsor időből, máris a Panzer Dragoon című sárkányos mókához kapunk egy pár másodperces átvezetőt, mely idén télen várható.Meglepő módon az augusztus 30-án megjelenő Astral Chainnel jóval többet időzünk, mint eddig bármelyik játékkal, de egyelőre nem mondhatnánk, hogy le vagyunk nyűgözve, lévén egy masszív renderelt videót kaptunk. Persze ennyi gameplay mellett ez bőven megbocsátható. Mainstream vizekre evezünk, az Empire of Sin egy maffia menedzselős, izometrikus nézetű stuffnak ígérkezik. Első blikkre nem is rossz, ráadásul a Paradox Interactive és a Romero Games dolgozik rajta.A Marvel logó felbukkanása általában jót jelent, most éppen a Marvel's Ultimate Alliance 3: The Black Order megannyi karakerét vonultatják fel, és jókora gameplay-cunamival is megörvendeztetnek minket. A premier július 19-én lesz, addig legalább tudunk hangolódni...Mario sapkája és Sonic lába mutatkozik meg - igen, ez bizony egy újabb crossover a kék sünivel és az olasz vízvezetékszerelővel, melyben a két franchise szereplői ismét az olimpiára vonulnak, hogy megmérkőzzenek. Akár online játékra is van lehetőség, megannyi sportágat mutogatnak a srácok, úgyhogy lesz mivel őrültködni. A megjelenés novemberben esedékes, addig is viszont itt egy nagyon hangulatos kedvcsináló:Az Animal Crossing: New Horizons után Egy kisebb montázs formájában vezetnek fel egy sor címet, többek között a Minecraft Dungeonst, a The Elder Scrolls Blades-et, az Alien Isolationt és a Doom Eternalt is - érdekes módon azt várná az ember, hogy az ilyen nagy címeket fogják mutogatni bővebben, de mindegyikből csak egy pár másodperces bevágás jön.A Nintendo egyik legnagyobb zászlóshajójával folytatjuk a show-t, a Super Smash Bros. Ultimate-tel. Kicsit a bolondját járatják velünk, ugyanis Banjo és Kazooie sziluettjét látjuk, majd felfedi magát a figura - ez valójában a Duck Huntből ismerős kutyus és a kacsa. Szerencsére csak poénkodnak, ténylegesen a Banjo Kazooie franchise legendás párosával egészül ki a karakterválaszték, várhatóan idén ősszel szállnak harcba Marioékkal.A záróképsorok következnek, bejelentik, hogy még sok mindent fejelsztenek, amit ma itt nem láthattunk, azonban elhintik, hogy egy utolsó dolgot még szeretnének mutatni. Egy egészen bizzar zenével megspékelt trailer indul el, kifejezetten démoni hangulata van a látottaknak, mire bedobják az atombombát: már fejlesztik a The Legend of Zelda: Breath of the Wild folytatását. Így kell műsort zárni!A Nintendo Direct végével az egész E3 szezon is a végéhez ér, és bizony most már kimondhatjuk, hogy idén messze a keleti szegmens dominált. Mind a Square Enix, mind a Nintendo remek műsorral hozakodott elő, pörgős prezentációt tartottak, és a felhozatalra sem lehet panasz.