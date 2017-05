New Nintendo 2DS XL - kipróbáltuk az új kézikonzolt!

Lassan egy hónapja, hogy bejelentette a Nintendo a legújabb kézi konzolját, a New Nindendo 2DS XL-t, ami majd július 28-án fog megjelenni. A kérdés mindenki fejében a következő: mi történt a sima 2DS XL-el? A 3DS-nél volt, itt miért nincs? Talán azért, mert olyan borzasztóan sok különbség nincs a mostan megjelenő konzol, és a New 3DS XL között, így kihagyták a köztest.

A Nintendo Budapesten is bemutatta az újdonsült masinériát, amit természetesen mi sem hagytunk ki, illetve négy megjelenésre elérhető cím demóját is kipróbáltunk. A Nintendo-s srácok nagyon barátságosak és segítőkészek voltak családias hangulatot varázsolva az eseménynek, annak ellenére, hogy kedves velem tartó bűntársam (igen, ez Marco) horrorfilmbe illőnek titulálta fejem megjelenését. Szerelem első látásra.A már fent megemlített újdonság, ais lehetne, bár ez igencsak sértő megnevezés, mert egyedül csak a 3D-s dolgok hiányoznak belőle. A képernyő a sima 2DS-hez képest nagyobb, enyhe 82%-kal, illetve összecsukható, ami jó, mert a régi 2DS dizájnja gyerekbarát volt ugyan, de hosszútávon kényelmetlen, ha szállításra került sor.

Nem túl vastag, de nem egy mobilvastagság.

Emellett több gomb is megtalálható rajta; a felsőkhöz hozzájön plusz egy-egy jobbra és balra (ZR és ZL), és egy extra, kisebb analog is megjelenik jobb oldalon, kamerakezelés érdekében, bár nekem eléggé erőteljesen kellett forgatni, hogy történjen is valami.A home gomb, a belső kamera, a stylus és a mikrofon is mind átkerültek, bár nem nagy érvágás, hisz nem dugták el őket,. Felmerülhet sokakban a kérdés, minek? Manapság mindenkinek van okostelefonja, mely jobb képeket és videókat készít, tisztelet a kivételnek persze.Bár így alapvetően drágább a készülék a kelleténél, viszont ne felejtsük el, a Nintendo kis kézikonzoljai AR-élményt kínálnak, a hátsó kamerák a külvilág érzékeléséhez, az elülső kamera pedig az arcunk szkenneléséhez szükséges, ezzel azonnal értelmet nyernek az apró lencsék. Aki aktívan ki tudja majd használni a két külső kamerát is, annak egyértelmű választás lesz ez.

Valóban kézbe való a kis kézikonzol.

Sajnos a stylus rövidebb, és vastagabb a sima 2DS-énél, ami egy idő után kényelmetlenné tud válni. Viszont a játékkártya- és SD kártyaolvasó mind alulra került, kevésbé vannak útban, és, ami nagy hurrá - persze ez már a 3DS sorozatnál is így van.A konzol maga kézbe simuló, kisebb és könnyebb is a 3DS-nél, illetvea készülékbe, nyugodtan fejünkre nőhet a sok amiibo.Teljesítményt nézvea 3D-s funkciót leszámítva, ez is kompatibilis az összes 3DS játékkal., fehér-narancssárga, illetve fekete-kék, de azért reméljük nem fognak megmaradni csak ezeknél, mert tény, csinosak, de szerencsére nem a két fajta színkombóról ismert a Nintendo.

Alul egy New Nintedo 3DS XL

Négy nyitójátékot próbálhattunk ki, melyek mind nagyszerű jövőt jósolnak a konzolnak, bár az egyik, mely a Dr. Kawashima's Devilish Brain Training címet viseli magán,. Szerencsétlenségemre ezzel a "játékkal" kezdtem, ami nem más, mint egy memóriafejlesztő program, ahol matematikai egyenletek segítségével kell emlékezetünket és odafigyelésünket fejleszteni. Nem volt kellemes tapasztalat, melyhez hozzájött, hogy kedves társam (igen, megint csak Marco) visítva nevetett ki, így inkább áttértem a Hey! Pikmin-re.Ez a Pikmin franchise spinoff része, ahol platformok fognak ránk várni egy nagyra nőtt kertben, hogy eljuttassuk Olimar kapitányt és pikminjeit a hajórészekhez. A játék egy új Pikmin amiboo-val jelenik majd meg.A Miitoopia és az Ever Oasis a másik két cím, mindkettő egy kalandos RPG világba visz el minket, habár a Miitoopia hősei komolytalansággal is teletűzdelik útjukat. Karaktereink közöttláthatunk csak azért, hogy az igencsak erős kombótámadásokat végre tudjunk hajtani. Mindezt azért, hogy visszaszerezzük a királylány ellopott... arcát. Khm, ahogyan egy híres neves filozófus mondá: Az út fontosabb, mint a cél.

Oldalról is villognak - de a színek a fiatalabb korosztályt célozzák

Az Ever Oasis ennél komolyabb hangvételű,. Ezen utóbbiakhoz karaktereink egyedi képességeit kell majd bevetnünk, nem beszélve a harcról, ahol ugyancsak gyakori karaktercserét kell alkalmaznunk majd, hogy megtaláljuk a megfelelő embert a probléma (illetve ellenség) megoldására, ha nem akarunk állandóan a spawn pontra visszakerülni.Tehát mi is összességében a New 2DS XL-t?Ha nem fáj a 3D hiánya, akkor ezt javallott beszerezni, hisz a 2DS-nél sokkal praktikusabb, és van akinek a 3D egyáltalán nem fontos - nekik lesz nagyszerű választás az új kézikonzol!