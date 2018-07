Mit várunk a kilencedik generációs játékkonzoloktól?

Bár sokaknak még a PlayStation 4 és az Xbox One élménye is egészen friss, sőt mi több, tonnányi nagyszerű videojáték vár megjelenésre az elkövetkezendő hónapokban, azonban a háttérben egyre többször mar belénk a gondolat, hogy ismét küszöbön a generációváltás. Heti rendszerességgel érkeznek például pletykák arról, hogy mire készül a Sony és a Microsoft, hiszen a Nintendo már régen kiszállt a körforgásból, több potenciális konzolgyártó pedig jelenleg még csak partvonalon sincs - a Sega visszatérése esélytelen, az Atari más kategóriában indul, a többiek pedig említésre sem érdemesek -, ezáltal mi is úgy gondoltuk, hogy itt lenne az ideje elemezni egy kicsit a helyzetet.









Bár az alábbiakban megpróbáltunk megmaradni két lábbal a földön, azért kiemelnénk, hogy nem adatokra és statisztikákra, hanem csak a józan eszünkre, a megfigyeléseinkre, a piac jelenlegi állására, nem mellesleg pedig a több évtizedes tapasztalatunkra építettük fel az alábbiakat, hogy átfogó képet kapjunk arról: szerintünk mi várható a kilencedik generációs játékkonzoloktól. Csapjunk is bele gyorsan a lényegbe!A PS4 és az Xbox One indulásakor sokan húzták a szájukat azzal kapcsolatban, hogy a két konzol milyen gyenge teljesítményt kapott, hiszen az átlagos gamer PC-k már akkor messze lekörözték őket, a helyzet pedig azóta csak rosszabb lett. Nem véletlenül volt szükség a PS4 Pro és az Xbox One X megjelenésére, noha egyik sem hozott olyan drasztikus változást, mint azt sokan remélték. A kilencedik generációban vélhetően sokkal magasabbra lesz majd rakva az a bizonyos léc!Bár a kurrens generációban is rengeteg alkalommal lehet hallani a 4K hívószót, azonban a gyakorlatban egyik konzol sem tudja trükközések nélkül hozni ezt a felbontást. Sokaknak egyelőre nincs is különösebb igényük erre, hiszen csak mostanság kezdenek megfizethetőek lenni a 4K tévék és monitorok, azonban a következő generációban, tehát nagyjából 2020-tól ezek már egészen hétköznapivá válhatnak, vagyis a játékkonzoloknak is kezelniük kell a felbontást.Évek óta hallunk már arról, hogy a dobozos játékoknak befellegzett, és bár a játékkiadók és a konzolgyártók óriási nyomására tényleg évről-évre több digitális játékot értékesítenek, de a gyakorlat azt mutatja, hogy a jó játékokra fizikai adathordozón is van igény. Emiatt úgy gondoljuk, hogy a PS5 és az Xbox Two esetében még az egész generációban gyűjtögethetjük a kék és zöld dobozos játékokat, miközben a formátum ismét a Blu-ray marad.Bár a dobozos címek szinte biztosan megmaradnak, azért a háttérben egyre hangsúlyosabb szerepet kap a jövő, avagy a digitális letöltések mellett a streaming szolgáltatások megjelenése. Ez már a jelenlegi generációban hangsúlyt kapott, azonban a pletykák szerint a Microsoft például rögtön két masinával indítja el a kilencedik generációt, így a hagyományos konzol mellett lesz egy gyengébb hardverrel szerelt, meghajtó nélküli olcsóbb változat, amit kifejezetten játékok streamelésére álmodtak meg. Elég logikus, hogy ez tényleg meg is valósulhat!Noha a többjátékos élmény már a jelenlegi generációban is kiemelkedően hangsúlyos, majdnem mindegyik alkotásban találhatunk ilyen módot, azonban az előttünk álló években ez még magasabb szintekre emelkedik majd, de azért aggodalomra semmi ok, biztosan maradnak az egyjátékos élmények is, noha nem olyan mennyiségben, mint eddig. Ebből következik, hogy szinte biztosan megszűnik az offline lét, hiszen minden lakásban alap dolog már a WiFi csatlakozás, így miért ne igényelnék a konzolok és a játékok az állandó online jelenlétet?A jelenlegi generációban az ár szempontjából nagy fejtörést okoztak a gyártóknak a tárhelyek, melyek nem tudták dinamikusan követni a szükségleteket, hiszen valljuk be: az 1TB a mai játékok méretét tekintve nevetségesen kevés - pláne így a generáció végén. A jövőben pedig a helyzet tovább fokozódik, főleg a 4K térnyerésével, éppen ezért a kilencedik generációban szerintünk a tárhely jelentős részét egy kapcsolódó felhő biztosítja majd a felhasználóknak, és nem kerül 1TB-nál nagyobb merevlemez egyik gépezetbe sem. Ennek nagy előnye, hogy gyakorlatilag a világ másik részén is elérhetjük majd játékainkat, és az árral sem szaladnak el a gyártók.A mozgásérzékelős szenzorok az előző generációban ütötték fel a fejüket, és bár a Kinectben volt potenciál, a Microsoft azonban annyiban hagyta a dolgot, hogy a HoloLens-re koncentráljon, míg a Sony a PlayStation VR-ba építette a Move-ot, ami vélhetően a kilencedik generációban csúcsosodhat ki igazán. Véleményünk szerint ugyanis a kiterjesztett- és a virtuális valóság újabb szintre léphet a következő PlayStationnel és Xbox-szal, de hogy melyik gyártó milyen útra lép, azt egyelőre az előttünk álló hónapok határozzák majd meg a leginkább.A Nintendo Switch ugyan jött, látott és győzött, de hiába a hordozható formula, ezt a vonalat bizonyára sem a Sony, sem a Microsoft nem követi majd. Egy ilyen konzol ugyanis bőven elegendő a piacra, és egyikük sem kockáztatna meg a másikkal szembeni versenyben egy lényegesen gyengébb hardvert csak azért, hogy a jövő tekintetében még mindig bizonytalan Switch útjára lépjen, illetve ezt a konzolt hívja ki párbajra. Elég valószínű, hogy a PS5 és az Xbox Two tehát megmaradnak a jól kikövezett úton.