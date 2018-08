Mit várunk a gamescom 2018-tól?

A kölni gamescom bár Európa legnagyobb videojátékos rendezvénye, azért valljuk be nyugodtan, hogy nem egy E3. Nincsenek konferenciák, a kiállítás méretei is elhanyagolhatók, és mi évről-évre egy kis visszaesést tapasztalunk a bejelentések számát tekintve, azonban gyermeki énünket nem tudjuk, sőt nem is akarjuk sarokba állítani. Márpedig a gyermeki énünk azt mondja, hogy idén megint újra a régi lesz a gamescom, megint lesz tonnányi bejelentés, és bár ez nyilván úgysem lesz így, azért nagyon várjuk a kölni rendezvényt.









Merthogy a gamescom 2018 hiába szól elsődlegesen azoknak, akik személyesen is ellátogatnak Kölnbe, azért mi itthon maradva is várjuk, hogy csurran-cseppen nekünk pár információ. Hogy kellő objektivitás és józanság mellett mit is várhatunk az eseménytől? Ennek jártunk utána az alábbiakban, így ha érdekel az augusztus 21. és augusztus 25. között tartó esemény, tarts velünk most egy kis jóslásra.Bár az imént azt írtuk, hogy nem lesz konferencia az idei gamescom 2018 során, egy fél konferenciáról azért mégis beszámolhatunk, méghozzá meglepő módon a Microsoft részéről. A redmondi óriás ugyanis már korábban jelezte, hogy augusztus 21-én, azaz kedden délután 16:30-kor tartanak egy Inside Xbox élő adást a kölni expó alkalmából, ami sokakat nem izgat, de amilyen csönd honol a háza táján, mi annyira meg vagyunk győződve arról, hogy elcsattanhat itt néhány nagyágyú.Nyilván nem itt kerül majd leleplezésre az Xbox One utódja, de őszintén reméljük, hogy a Crackdown 3 dolgai véglegesítésre kerülnek, és az E3-on megismert újdonságokat is megmutatják újra legalább egy-egy trailer részeként. Hogy exkluzív bejelentésekre számíthatunk-e? A szívünk azt mondja, hogy igen, mert nagyon itt lenne már az ideje, nagyon kellene a konzolnak, de ha az eszünkre hallgatunk, akkor pár indie kivételével nagy meglepetések azért nem lesznek itt. Ettől függetlenül azért nézzük majd!Noha eszünkben sincs felsorolni az összes évek óta készülő játékot, ami szinte biztos, hogy újra megmutatja magát a gamescom 2018 során - a Battlefield V-nek már sikerült is ellőnie egy durva trailert -, de azért vannak olyan alkotások, melyeket nagyobb izgalommal várunk a többinél, mert komoly nevek, vagy mert hiába van a kanyarban a megjelenésük, még szinte semmit sem tudunk róluk. Ide tartozik például a Life is Strange 2 című kalandjáték, amiről biztos, hogy Kölnben tudhatjuk meg az első részleteket, de a Just Cause 4 újabb bemutatója miatt sem panaszkodnánk, hiszen nem sokat láttunk még róla a bejelentés óta.Szintén mérget vehetünk arra, hogy a gamescom 2018 alkalmából mutatkozhat majd be alaposabban a Devil May Cry 5, de a The Crew 2 első letölthető tartalmait is itt fogja prezentálni a Ubisoft, a holtbiztos dolgok közül pedig szinte tutira kapunk majd friss kedvcsinálót az Anthem-ről, a Rage 2-ről, a Cyberpunk 2077-ről, a Metro Exodus-ról, a Biomutant-ról és a Darksiders 3-ról is - persze a teljesség igénye nélkül.Lesznek továbbá meglepetések az expón, melyek már annyira nem is meglepetések, hiszen a kiadók idő előtt felvezették őket. Legalább két új játékot mutat be például Kölnben a THQ Nordic, akik olyan sok franchise jogával rendelkeznek már, hogy még csak tippelni sem mernénk ezek kilétéről, de a Bandai Namco is leleplez valami újdonságot Németországban, ám esetükben sem sejtjük, hogy miről lehet szó.A biztos résztvevők mellett azért természetesen reménykedünk is a gamescom 2018-ban, így leginkább például abban, hogy a kiadók készülnek komolyabb meglepetésekkel, hiszen egyik évben sem éreztünk akkora közönyt a kölni események iránt, mint az idén, hiszen a trailer-halmozásokon felül alig várunk valamit. Éppen ezért reménykedünk benne, hogy kellemeset csalódunk majd, hiszen csodák mindig vannak, illetve lehetnek.Hogy gyermeki naiv énünket mennyire képtelenek vagyunk elnyomni, azt alighanem az mutatja meg a leginkább, hogy a gamescom 2018 kapcsán a Valve-ba fektetjük minden reményünket. A Half Life legendás alkotói ugyanis évek óta nem jelentek meg nyilvános eseményen, idén azonban megtörik a jeget és ott lesznek Kölnben, de senki sem tudja igazán, hogy pontosan miért. Egyesek szerint a DOTA kártyajáték miatt, mások szerint, hogy külső fejlesztőik címeit prezentálják, de mi akkor is reménykedünk abban, hogy bejelentés lesz a dologban, de ha az nem is, legalább mondanak végre valamit arról, hogy jön az az átkozott Half Life 3. Merthogy a Valve visszatér a játékfejlesztéshez, ez már biztos, a kérdés csak az, hogy mikor és mivel? Remélhetőleg Kölnben megtudjuk!